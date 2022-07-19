Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Гражданское общество Разделение властей Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Политический режим. Демократия Местное самоуправление Формы государства Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Обмен, торговля Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Деньги Товары и услуги Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Государственный бюджет
Право
Органы государственной власти Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста

Социальная группа

Социальная группа – совокупность людей, объединенных общими интересами и целями.

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Критерии выделения социальных групп

  • Национальность (русские, казахи, белорусы)

  • Идеология (либералы, коммунисты, консерваторы)

  • Демографический (дети, молодежь, мужчины, женщины и др.)

  • Профессиональные (врачи, юристы, экономисты и др.)

  • Религиозные (христиане, буддисты и др.)

  • Территориальные (уральцы, горожане, селяне и др.)

Виды социальных групп в зависимости от численности

1. Малые

  • Они характеризуются небольшим количеством участников (от 2 до 30 человек), которые отлично друг с другом знакомы и заняты каким-то общим делом.

  • Взаимоотношения в такой группе прямые.

  • Семья, компания друзей, школьный класс и др.

2. Большие

  • Они представляют собой многочисленные совокупности людей, которые занимают в общественной структуре одинаковое положение и имеют, в связи с этим общие интересы.

  • При этом связи в таких совокупностях все чаще непрямые, поскольку численность их огромна.

  • Страта, класс, нация и др.