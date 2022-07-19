Социальная группа

Национальность (русские, казахи, белорусы)
Идеология (либералы, коммунисты, консерваторы)
Демографический (дети, молодежь, мужчины, женщины и др.)
Профессиональные (врачи, юристы, экономисты и др.)
Религиозные (христиане, буддисты и др.)
Территориальные (уральцы, горожане, селяне и др.)
1. Малые
Они характеризуются небольшим количеством участников (от 2 до 30 человек), которые отлично друг с другом знакомы и заняты каким-то общим делом.
Взаимоотношения в такой группе прямые.
Семья, компания друзей, школьный класс и др.
2. Большие
Они представляют собой многочисленные совокупности людей, которые занимают в общественной структуре одинаковое положение и имеют, в связи с этим общие интересы.
При этом связи в таких совокупностях все чаще непрямые, поскольку численность их огромна.
Страта, класс, нация и др.