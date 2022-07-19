Экономика и ее основные участники

Понятие «экономика» рассматривается в двух значениях:

Как хозяйство

как область знаний

Экономика – система хозяйствования, обеспечивающая производство материальных и нематериальных благ.

Экономика – наука о рациональном распределении ограниченных ресурсов в условиях безграничных постоянно растущих потребностей.

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики:

ЧТО производить? КАК производить? ДЛЯ КОГО производить?

Это необходимо для решения основной проблемы экономики - распределение ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей.

Гражданин М. решил производить беспроводные наушники – так он ответил на вопрос: «ЧТО производить?». Поскольку производство серийное, производством наушников можно заниматься на заводе – ответ на вопрос: «КАК производить?». Наушники будут нужны тем, кто занимается спортом – ответ на вопрос: «ДЛЯ КОГО производить?»

Основные участники экономики:

Производитель – тот, кто участвует в создании товаров или оказания услуг

Потребитель – тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих потребностей.

При производстве любого продукта производители проходят через неизменный цикл производства.

Он включает в себя следующие стадии:

Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.

Распределени е – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.

Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.

Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).

Рассмотрим стадии производства на примере мороженого. Производство – создание мороженого. Распределение – поставки мороженого в магазины Обмен – продажа мороженого потребителям. Потребление – использование мороженого.

Процесс создания товаров и услуг (производство) может быть материальным и нематериальным.

Материальное производство: изготовление вещественных благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства и др. Нематериальное производство: создание духовных и нравственных ценностей.

Например, создание нового смартфона относится к материальному производству, так как в результате получается вещественное благо. А запись новой песни будет относиться к нематериальному производству, так как сама песня - духовная ценность, нематериальное благо.