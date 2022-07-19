Экономика и ее основные участники

Понятие «экономика» рассматривается в двух значениях:
Как хозяйство
как область знаний
Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики:
ЧТО производить? КАК производить? ДЛЯ КОГО производить?
Это необходимо для решения основной проблемы экономики - распределение ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей.
Основные участники экономики:
Производитель – тот, кто участвует в создании товаров или оказания услуг
Потребитель – тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих потребностей.
При производстве любого продукта производители проходят через неизменный цикл производства.
Он включает в себя следующие стадии:
Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.
Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.
Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.
Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).
Производство – создание мороженого.
Распределение – поставки мороженого в магазины
Обмен – продажа мороженого потребителям.
Потребление – использование мороженого.
Процесс создания товаров и услуг (производство) может быть материальным и нематериальным.
Материальное производство: изготовление вещественных благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства и др.
Нематериальное производство: создание духовных и нравственных ценностей.