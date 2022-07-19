Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Экономика
Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Производство и производительность труда Факторы производства и факторные доходы Экономические системы и собственность Товары и услуги Налоги, уплачиваемые гражданами Заработная плата и стимулирование труда Деньги Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Инфляция
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке
Политика
Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Выборы, референдум Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Правовое государство Участие граждан в политической жизни

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Сфера общества – это определенная область общественной жизни, включающая наиболее устойчивые формы взаимодействия людей и социальных групп.

Сферы общественной жизни

Экономическая сфера

  • Отношения в процессе производства, обмена и потребления;

  • Отношения по поводу права собственности;

  • Отношения в процессе предпринимательской деятельности;

  • Взаимосвязь государства и экономики.

Пример: экономические системы; рынки; деньги; бюджет; банки; налоги; безработица и т. д.

Политическая сфера

  • Отношения по поводу власти и управления обществом;

  • Отношения человека и государства;

  • Отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.

Пример: политика; власть; государство; разделение властей; политические партии; выборы; гражданское общество и т. д.

Социальная сфера

  • Взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей);

  • Порядок и принципы этих взаимоотношений.

Пример: структура (стратификация) общества; социальные группы социальная мобильность и социальные лифты; национальные отношения; семья.

Духовная сфера

  • Отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.);

  • Отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей.

Пример: культура; искусство; образование; наука; религия; мораль; нравственность и т. д.

Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга:

  1. Местные власти города запретили открывать любые увеселительные заведения: клубы, ночные бары и кафе в одном из криминальных районов на окраине города (политическая сфера). В результате уровень преступности в нем упал, но жителям приходится добираться дольше до мест отдыха и развлечений (социальная сфера).

  2. Финансовый кризис сократил реальные доходы населения (экономическая сфера). Граждане стали меньше тратить на развлечения и досуг, ограничивая походы в платные парки, спортивные клубы, стадионы, кафе (социальная сфера).

  3. Сегодня Иран - религиозное государство (политическая сфера): вся внутренняя политика, законы принимаются исключительно в интересах мусульман шиитского толка (духовная сфера).