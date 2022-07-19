Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Местные власти города запретили открывать любые увеселительные заведения: клубы, ночные бары и кафе в одном из криминальных районов на окраине города (политическая сфера). В результате уровень преступности в нем упал, но жителям приходится добираться дольше до мест отдыха и развлечений (социальная сфера).