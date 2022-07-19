Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Экономическая сфера
Отношения в процессе производства, обмена и потребления;
Отношения по поводу права собственности;
Отношения в процессе предпринимательской деятельности;
Взаимосвязь государства и экономики.
Политическая сфера
Отношения по поводу власти и управления обществом;
Отношения человека и государства;
Отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.
Социальная сфера
Взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей);
Порядок и принципы этих взаимоотношений.
Духовная сфера
Отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.);
Отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей.
Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга:
Местные власти города запретили открывать любые увеселительные заведения: клубы, ночные бары и кафе в одном из криминальных районов на окраине города (политическая сфера). В результате уровень преступности в нем упал, но жителям приходится добираться дольше до мест отдыха и развлечений (социальная сфера).
Финансовый кризис сократил реальные доходы населения (экономическая сфера). Граждане стали меньше тратить на развлечения и досуг, ограничивая походы в платные парки, спортивные клубы, стадионы, кафе (социальная сфера).
Сегодня Иран - религиозное государство (политическая сфера): вся внутренняя политика, законы принимаются исключительно в интересах мусульман шиитского толка (духовная сфера).