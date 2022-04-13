Главные вопросы экономики

Для того чтобы экономика любого государства функционировала, необходимо каждый раз задавать себе определённые вопросы: «Что производить?», «Как производить?», «Для кого производить?». Но зачем нам нужно задавать эти вопросы? Ответ достаточно простой: со временем потребности у людей меняются: что-то нас перестает интересовать, а что-то становится актуальным. Ресурсы тоже не безграничны, и их нужно использовать разумно. Именно для того, чтобы все имели возможность удовлетворять свои потребности, и существует экономика и её три вопроса, которые помогают понять запросы общества и грамотно распределить ресурсы для их удовлетворения.

Что производить? Как производить? Для кого производить? – три главных вопроса экономики.

Грамотное решение этих вопросов помогает в решении другой общемировой экономической проблемы – проблемы ограниченности ресурсов в условиях безгранично растущих потребностей.

Гражданин М. решил производить беспроводные наушники – так он ответил на вопрос: «ЧТО производить?». Поскольку производство серийное, производством наушников можно заниматься на заводе – ответ на вопрос: «КАК производить?». Наушники будут нужны тем, кто занимается спортом – ответ на вопрос: «ДЛЯ КОГО производить?»

Что производить?

Если перефразировать вопрос, то его суть заключается в том, какие товары или услуги стоит произвести в данное время. Не является секретом тот факт, что потребности у людей различны, а возможности экономики ограниченны, поэтому государство и общество не могут производить всё и сразу, предлагая это всем, поэтому каждому производителю стоит задаться вопросом, а что именно производить и выставлять на продажу? Нельзя сразу и пирожные выпекать, и одежду кроить, и оказывать ритуальные услуги. Перед производителем всегда встаёт выбор.

Как производить?

После того, как производитель определяется с тем, что он будет производить, не менее важный вопрос, каким образом он будет производить задуманный товар. Сегодня существует множество различных способов производства, у всех них есть плюсы и минусы. К примеру, электроэнергию можно производить и на теплоэлектростанциях, и на гидроэлектростанциях, и на атомных электростанциях, и с помощью солнечных батарей. Выбор варианта производства будет зависеть от массы факторов. Так, в местах, где есть реки, которые можно перекрыть плотиной, разумнее всего строить гидроэлектростанции, а в южных областях, где есть степи и пустыни, целесообразнее перейти на солнечную энергетику.

При решении вопроса «Как производить?» всё упирается в экономическую эффективность проекта. Тут взвешиваются и риски, и экологичность производства, и затраты на постройку, и помощь со стороны государства, и, конечно же, доходность такого проекта.

Для кого производить?

Нецелесообразно производить продукцию, если её не кому приобретать. В этой связи, производитель всегда учитывает тот факт, для кого он производит те или иные товары и услуги (так называемая целевая аудитория,). Так, крупный автопроизводитель никогда не появится на рынке, если у граждан не появится спрос на автомобили. Производители анализируют много информации о будущей целевой аудитории, для которой производится товар. Исходя из этого анализа, производитель взвешивает то, что он будет производить: предметы роскоши или недвижимое имущество, одежду или товары быта. В противном случае, если будет произведен никому ненужный товар, это будет означать нецелесообразное расходование ограниченности ресурсов.