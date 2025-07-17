Пробные уроки, которые реально помогают
русский язык
егэ
Задание, придуманное для потери баллов - как его решать?
- Разбор нестандартных текстов, которые не встречаются в школьной программе
- Реальные примеры из ЕГЭ-2025
- Помажем не впасть в ступор от незнакомого формата и действовать по алгоритму
18 августа 13:00 по МСК
бесплатный урок
математика
огэ
Порог по баллам за 40 минут буквально у тебя под ногами
- 5 заданий ОГЭ, которых нет в школьных учебниках
- Блок "Практико-ориентированные задачи"
- Навыки, которые помогут в реальной жизни: купить первую машину или сделать лучший ремонт
18 августа 14:00 по МСК
бесплатный урок
математика
егэ
Как не зная математики, решить самое сложное задание ЕГЭ?
- Тема из 11 класса, с которой справляется 2% выпускников
- Способ решения без формул, который осилит даже 5-классник
- Поможем набрать баллы в заданиях 8, 12, 16 и 18 на экзамене
18 августа 19:00 по МСК
бесплатный урок
математика
егэ
ВСЕ текстовые задачи из ЕГЭ за 40 минут
- 5 основных типов текстовых задач
- Разбор прототипов, которые не прорабатывают в школе
- Научим трансформировать текст в понятное математическое условие
19 августа 13:00 по МСК
бесплатный урок
русский язык
огэ
Гайд по написанию сочинения, меньше чем за час
- Самое высокобалльное задание ОГЭ
- Полная структура и советы по оформлению для проверки экспертами
- Поможет и при написании школьного сочинения на хорошую оценку
19 августа 14:00 по МСК
бесплатный урок
обществознание
егэ
Задание про деньги, которое "банкротит" выпускников: как его решать?
- Одна из самых "завальных" тем ЕГЭ-2025
- Блок "Экономика", который часто пропускается в школьной программе
- Лайфхаки для понимания теории вместо банального заучивания
19 августа 16:00 по МСК
бесплатный урок
математика
огэ
Быстрее - значит лучше. Как сэкономить время в блоке "Геометрия"?
- Решение геометрических задач без формул
- Необходимая теория для получения порога по геометрии
- Сможешь быстро и без стресса проверять свое решение
19 августа 18:00 по МСК
бесплатный урок
обществознание
огэ
САМАЯ сложная тема в ОГЭ по обществознанию на реальных примерах
- Менее чем за час объясним одну из сложнейших тем блока "Политика" без духоты
- Научим использовать на экзамене примеры из реальной политическрой жизни страны
- Тренировка реальных заданий экзамена
19 августа 19:00 по МСК
бесплатный урок
русский язык
егэ
Много правил, мало времени. Гайд по орфографии в ЕГЭ
- Самый объемный блок тем в русском языке
- Алгоритмы работы, которые запоминаются проще сложных правил
- Практика на реальных заданиях из ЕГЭ
19 августа 19:00 по МСК
бесплатный урок
русский язык
огэ
Они ждут, что ты ошибешься. Всё о словосочетаниях в ОГЭ
- Разбор трёх основных типов словосочетаний
- Самые "жёсткие" примеры заданий с реального ОГЭ
- Тренировка навыка, который пригодится в сочинении и изложении
20 августа 13:00 по МСК
бесплатный урок
обществознание
огэ
Тема из экзамена, которая поможет тебе уже сейчас устроиться на работу
- Полный список прав несовершеннолетних, которые нужны для ОГЭ
- Тема из блока "Право", которую редко разбирают в школе
- Узнаешь, как отстаивать свои права и защищать себя в любом возрасте
20 августа 16:00 по МСК
бесплатный урок
обществознание
егэ
Не читаешь новости? Не пройдешь порог в следующем году
- Тема из блока "Политика" на 6 первичных баллов
- 19 и 25 задания в ЕГЭ, которые обновил ФИПИ
- Покажем, что нужно указывать в качестве примеров из текущих новостей и социальных реалий
20 августа 18:00 по МСК
бесплатный урок
математика
егэ
ЭТО попадется тебе в половине заданий экзамена
- Разбор теории для заданий 1,6,7,12-14,17-18 из ЕГЭ
- Тренировка по набору 1/3 всех баллов экзамена
- Докажем, что зубрежка формул - не самый лучший метод запоминания!
20 августа 19:00 по МСК