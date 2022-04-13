Экономика семьи

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный временной период (месяц или год). – это план доходов и расходов семьи на определенный временной период (месяц или год). Доход семьи – это все денежные средства, получаемые ее членами из разных источников.

Доход семьи бывает фиксированным и переменным.

Фиксированный доход – члены семьи получают установленные, не зависящие от качества труда выплаты.

Переменный доход – доход семьи может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменений количества и качества труда членов, семьи, успешности коммерческой деятельности своего предприятия, а также банка или компании, в которые вложены сбережения семьи.

Источники доходов семьи – это то, от чего или откуда семья получает деньги.

Собственный заработок

Например, заработная плата; премия; социальный пакет от фирмы; грант (для учёных и творческих работников); доходы от самозанятости и др.

Пособия

Например, социальные пособия по безработице, по болезни, по беременности и родам; пенсии (для пожилых и инвалидов); стипендии (для студентов, аспирантов и докторантов); помощь от благотворительных фондов.

Доходы от собственности:

Например, дивиденды (доход от акций); доход от сдачи жилья в аренду; процент по депозиту.

Прочие доходы

Например, алименты; возврат налогов; подарки; помощь родителей, детей, супругов; призы; наследство.

Источники расходов семьи – это то, на что семья тратит деньги.

Все расходы семьи можно разделить на две группы: обязательные и произвольные.

Обязательные расходы:

Питание

Одежда

Оплата жилья

Коммунальные услуги

Транспорт

Лекарства и др.

Произвольные расходы:

Повышенное количество и качество расходов

Приобретение товаров и услуг, облегчающих ведение домашнего хозяйства

Уход за собой

Организация досуга

Коллекционирование

Приобретение предметов роскоши и др.

Если человек по какой-либо причине не может работать и зарабатывать себе средства на жизнь, государство выплачивает ему социальное пособие. Кроме того, социальные пособия и льготы являются также формой социального поощрения. Например, пособия и льготы имеют многодетные семьи, ветераны боевых действий. За рождение или усыновление ещё одного ребёнка семья получает материнский капитал и т. п.