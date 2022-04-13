Экономика семьи

Доход семьи – это все денежные средства, получаемые ее членами из разных источников.
Доход семьи бывает фиксированным и переменным.
Фиксированный доход – члены семьи получают установленные, не зависящие от качества труда выплаты.
Переменный доход – доход семьи может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменений количества и качества труда членов, семьи, успешности коммерческой деятельности своего предприятия, а также банка или компании, в которые вложены сбережения семьи.
Источники доходов семьи – это то, от чего или откуда семья получает деньги.
Собственный заработок
Пособия
Доходы от собственности:
Прочие доходы
Источники расходов семьи – это то, на что семья тратит деньги.
Все расходы семьи можно разделить на две группы: обязательные и произвольные.
Обязательные расходы:
Питание
Одежда
Оплата жилья
Коммунальные услуги
Транспорт
Лекарства и др.
Произвольные расходы:
Повышенное количество и качество расходов
Приобретение товаров и услуг, облегчающих ведение домашнего хозяйства
Уход за собой
Организация досуга
Коллекционирование
Приобретение предметов роскоши и др.
Если человек по какой-либо причине не может работать и зарабатывать себе средства на жизнь, государство выплачивает ему социальное пособие. Кроме того, социальные пособия и льготы являются также формой социального поощрения. Например, пособия и льготы имеют многодетные семьи, ветераны боевых действий. За рождение или усыновление ещё одного ребёнка семья получает материнский капитал и т. п.