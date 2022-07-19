Производство – это основа экономики

Давайте вспомним, что экономика – это то, что обеспечивает нормальное функционирование жизнедеятельности. Каждый человек удовлетворяет свои потребности за счёт благ, которые создают производители. Для того чтобы производитель мог создать благо, ему необходимо заняться экономической деятельностью. А что такое экономическая деятельность?

Экономическая деятельность – процесс хозяйствования, в результате которого люди могут удовлетворять свои потребности посредством производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

Стадии экономической деятельности:

Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.

Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.

Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.

Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).

Рассмотрим стадии производства на примере мороженого. Производство – создание мороженого. Распределение – поставки мороженого в магазины. Обмен – продажа мороженого потребителям (магазин отдает мороженое в обмен на деньги). Потребление – употребление мороженого в пищу.

Чего и сколько производить – это вопросы, которые могут решаться по-разному в зависимости от того, какой перед нами тип экономической системы. Производителей в каждом государстве тысячи: кто-то предприимчиво открыл молочную ферму, кто-то построил магазинчик на трассе, кто-то оказывает юридические услуги населению, кто-то открыл ресторан итальянской кухни в центре города, а кто-то консультирует на предмет правильного питания. Все виды производства не перечислишь, поэтому в науке предложили деление всех видов производств на две группы: