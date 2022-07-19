Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Рыночная экономика Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Производство – основа экономики Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Страховые услуги Главные вопросы экономики
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность
Человек и общество
Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества

Производство – это основа экономики

Давайте вспомним, что экономика – это то, что обеспечивает нормальное функционирование жизнедеятельности. Каждый человек удовлетворяет свои потребности за счёт благ, которые создают производители. Для того чтобы производитель мог создать благо, ему необходимо заняться экономической деятельностью. А что такое экономическая деятельность?

Экономическая деятельность – процесс хозяйствования, в результате которого люди могут удовлетворять свои потребности посредством производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

Стадии экономической деятельности:

  • Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.

  • Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.

  • Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.

  • Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).

Рассмотрим стадии производства на примере мороженого. Производство – создание мороженого. Распределение – поставки мороженого в магазины. Обмен – продажа мороженого потребителям (магазин отдает мороженое в обмен на деньги). Потребление – употребление мороженого в пищу.

Чего и сколько производить – это вопросы, которые могут решаться по-разному в зависимости от того, какой перед нами тип экономической системы. Производителей в каждом государстве тысячи: кто-то предприимчиво открыл молочную ферму, кто-то построил магазинчик на трассе, кто-то оказывает юридические услуги населению, кто-то открыл ресторан итальянской кухни в центре города, а кто-то консультирует на предмет правильного питания. Все виды производства не перечислишь, поэтому в науке предложили деление всех видов производств на две группы:

  • Материальное производство: изготовление вещественных благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства и др.

  • Нематериальное производство: создание духовных и нравственных ценностей.