Динамика общественного развития

Общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периода времени, выделяют типы общества.

Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:

Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)

Варварство (период введения скотоводства и земледелия)

Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)

Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:

Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)

Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):

Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)

Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)

Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)

Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)

Коммунизм (нет классов, общая собственность)

Также выделяют разные типы общества по следующим критериям

по уровню развития:

Развитые

Развивающиеся

Отсталые

по стадии общественного развития:

Традиционное

Индустриальное

Постиндустриальное (информационное)

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.

Линии сравнения типов общества:

Характерные черты производства Характер труда Занятость населения Социальная структура Политическая жизнь Духовная жизнь

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев:

характерные черты производства;

характер труда;

структура занятости населения;

социальная структура;

политическая жизнь;

духовная жизнь и т.д.

Для традиционного (доиндустриального, аграрного) общества характерны:

Ручной труд; Индивидуальный труд; Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%; Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность; Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй; Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.

Для индустриального общества характерны:

Широкое применение механизмов, технологий; Преимущественно стандартная деятельность; Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%; Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур; Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство; Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.

Для постиндустриального(информационного) общества характерны:

Автоматизация производства, компьютеризация общества; Резкое повышение творческого начала в труде; Занятость населения: сельское хозяйство ― до 3%, промышленность – около 33%, услуги ― около 66%; Социальная структура: сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации; Политическая сфера: политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса»; Духовная сфера: особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование.

Понятие общественного прогресса

В обществе постоянно происходят изменения.

Социальные изменения — это переход общественных явлений и процессов из одного состояния в другое.

Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.

Прогресс (произошло от лат. Progressus — движение вперед, успех) — это направление развития человеческого общества, характеризуемое изменениями во всех аспектах жизнедеятельности, в результате которого происходит переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, к более совершенному состоянию общества.

Регресс (произошло от лат. Regressus — обратное движение) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое движением от более высоких и совершенных форм к низшим и менее совершенным.

О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:

1) уровень развития науки и техники;

2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.

Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.

Критерии общественного прогресса

Общие критерии:

Развитие производительных сил, включая самого человека

Совершенствование нравственности людей

Развитие человеческого разума

Прогресс науки и техники

Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку

Гуманистические критерии:

Отношение к природе

Степень соблюдения прав человека

Чувство удовлетворенности жизнью

Развитие различных сфер культуры

Уровень образования

Состояние здоровья

Детская и материнская смертность

Средняя продолжительность жизни человека

Особенности прогресса:

Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)

Хотя они подвержены значительным изменениям, но этапы развития этих областей нельзя считать этапами прогрессивного развития от простого к сложному, от менее совершенному к более совершенному. К таким областям относят искусство, религию.

Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)

Благодаря социальным сетям мы быстро узнаем новости и представляем, что происходит у наших знакомых. Но зато у нас остается меньше времени для личного общения и других занятий.

Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.

Стагнация — это период, в процессе которого движение вперед задерживается, останавливается, а способность к восприятию нового, передового существенно ограничивается.

Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) ― это процесс усовершенствования, применимый к ограниченной сфере общественной жизни или институту, проводимый путем постепенных преобразований, не влекущих существенных, фундаментальных изменений в обществе (судебная реформа, налоговая реформа, реформа образования и т.д.).

Виды реформ:

Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.

Например: Реформы Александра II – крестьянская, земская, судебная, усовершенствовавшие общественные отношения.

Регрессивные – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе (реакционные).

Например: Контрреформы Александра III, которые привели к усилению консерватизма в управлении.

Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:

Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.

Например: Либерализация цен, деноминация, приватизация, создание высокотехнологичных предприятий.

Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.

Социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу, обеспечение общедоступного образования, здравоохранения и культурного обслуживания населения.

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.

Расширение объема прав и свобод человека и гражданина, принятие поправок к Конституции, изменения в структуре органов государственной власти.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) ― это коренное изменение, перелом в движении развития общества, влекущий изменение всех или большинства сторон общественной жизни, сопровождающийся появлением нового общественного режима, политического строя.

Виды революций:

Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей)

Например: Февральская революция 1917 г. в России.

Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса)

Например: Неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция XVII-XVIII вв.