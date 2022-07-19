Динамика общественного развития

Общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периода времени, выделяют типы общества.
Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:
Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)
Варварство (период введения скотоводства и земледелия)
Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)
Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:
Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)
Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)
Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):
Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)
Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)
Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)
Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)
Коммунизм (нет классов, общая собственность)
Также выделяют разные типы общества по следующим критериям
по уровню развития:
Развитые
Развивающиеся
Отсталые
по стадии общественного развития:
Традиционное
Индустриальное
Постиндустриальное (информационное)
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.
Линии сравнения типов общества:
Характерные черты производства
Характер труда
Занятость населения
Социальная структура
Политическая жизнь
Духовная жизнь
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев:
характерные черты производства;
характер труда;
структура занятости населения;
социальная структура;
политическая жизнь;
духовная жизнь и т.д.
Для традиционного (доиндустриального, аграрного) общества характерны:
Ручной труд;
Индивидуальный труд;
Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%;
Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность;
Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй;
Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.
Для индустриального общества характерны:
Широкое применение механизмов, технологий;
Преимущественно стандартная деятельность;
Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%;
Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур;
Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство;
Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.
Для постиндустриального(информационного) общества характерны:
Автоматизация производства, компьютеризация общества;
Резкое повышение творческого начала в труде;
Занятость населения: сельское хозяйство ― до 3%, промышленность – около 33%, услуги ― около 66%;
Социальная структура: сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации;
Политическая сфера: политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса»;
Духовная сфера: особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование.
В обществе постоянно происходят изменения.
Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.
О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:
1) уровень развития науки и техники;
2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.
Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.
Общие критерии:
Развитие производительных сил, включая самого человека
Совершенствование нравственности людей
Развитие человеческого разума
Прогресс науки и техники
Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку
Гуманистические критерии:
Отношение к природе
Степень соблюдения прав человека
Чувство удовлетворенности жизнью
Развитие различных сфер культуры
Уровень образования
Состояние здоровья
Детская и материнская смертность
Средняя продолжительность жизни человека
Особенности прогресса:
Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)
Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)
Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.
Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.
Виды реформ:
Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.
Регрессивные – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе (реакционные).
Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:
Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.
Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.
Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.
Виды революций:
Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей)
Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса)