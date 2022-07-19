Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Обществознание
Право
Конституционное судопроизводство Правоотношения и правонарушения Современные подходы к пониманию права Международная защита прав человека Гражданин Российской Федерации Экологическое право Гражданское право Семейное право Предпосылки правомерного поведения Процессуальные отрасли права Правовое регулирование занятости и трудоустройства Источники права Право в системе социальных норм Правовые основы антитеррористической политики Российского государства
Человек и общество
Религия и религиозные организации Мораль Социальная сущность человека Глобальная угроза международного терроризма Деятельность — способ существования людей Массовая культура Общество как сложная система Динамика общественного развития Искусство Познавательная и коммуникативная деятельность Современное общество Наука и образование Духовная культура общества Свобода и необходимость в деятельности человека Духовный мир личности

Динамика общественного развития

Общество не всегда было таким, каким мы видим его сейчас. Поэтому, в зависимости от исторического периода времени, выделяют типы общества.

Американским ученым Льюисом Генри Морганом была предложена следующая классификация:

  • Общество дикое (присвоение готовых продуктов природы)

  • Варварство (период введения скотоводства и земледелия)

  • Цивилизация (особый социальный организм, основанный на культуре, период промышленности и искусства)

Французский социолог Клод Леви-Стросс выделял два типа общества:

  • Дописьменное (общество, которое не имеет письменности)

  • Письменное (общество, которое может передавать опыт новым поколениям через письменный язык)

Немецкие ученые Карл Маркс и Фридрих Энгельс выделяли следующие типы общества (формационный подход):

  • Первобытнообщинное общество (отсутствуют классы)

  • Рабовладельческая формация (рабовладельцы и рабы)

  • Феодализм (феодал и зависимые крестьяне)

  • Капитализм (буржуазное общество, буржуазия эксплуатирует пролетариат)

  • Коммунизм (нет классов, общая собственность)

Также выделяют разные типы общества по следующим критериям

по уровню развития:

  • Развитые

  • Развивающиеся

  • Отсталые

по стадии общественного развития:

  • Традиционное

  • Индустриальное

  • Постиндустриальное (информационное)

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев.

Линии сравнения типов общества:

  1. Характерные черты производства

  2. Характер труда

  3. Занятость населения

  4. Социальная структура

  5. Политическая жизнь

  6. Духовная жизнь

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества отличаются по множеству критериев:

  • характерные черты производства;

  • характер труда;

  • структура занятости населения;

  • социальная структура;

  • политическая жизнь;

  • духовная жизнь и т.д.

Для традиционного (доиндустриального, аграрного) общества характерны:

  1. Ручной труд;

  2. Индивидуальный труд;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― около 75%;

  4. Социальная структура: сословия, классы, включенность всех в коллектив, замкнутость социальных структур, низкая социальная мобильность;

  5. Политическая сфера: монархические формы правления; политические свободы отсутствуют; власть выше закона, для нее не нужны обоснования; сочетание самоуправляющихся общин и традиционных империй;

  6. Духовная сфера: господствуют традиционные религиозные ценности; однородный характер культуры; преобладает устная передача информации; малое количество образованных людей; борьба с неграмотностью.

Для индустриального общества характерны:

  1. Широкое применение механизмов, технологий;

  2. Преимущественно стандартная деятельность;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― около 10%, промышленность ― 85%;

  4. Социальная структура: классовое деление, упрощение социальной структуры, подвижность и открытость социальных структур;

  5. Политическая сфера: провозглашение политических свобод, равенства перед законом, демократические преобразования; власть не воспринимается как данность, от нее требуется обоснование права на лидерство;

  6. Духовная сфера: утверждаются новые ценности прогресса, личного успеха, веры в науку; возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура; подготовка специалистов.

Для постиндустриального(информационного) общества характерны:

  1. Автоматизация производства, компьютеризация общества;

  2. Резкое повышение творческого начала в труде;

  3. Занятость населения: сельское хозяйство ― до 3%, промышленность – около 33%, услуги ― около 66%;

  4. Социальная структура: сохранение социальной дифференциации, рост численности среднего класса, профессиональная дифференциация в зависимости от уровня знаний, квалификации;

  5. Политическая сфера: политический плюрализм, сильное гражданское общество; возникновение новой формы демократии — «демократии консенсуса»;

  6. Духовная сфера: особая роль науки, образования; развитие индивидуализированного сознания; непрерывное образование.

Понятие общественного прогресса

В обществе постоянно происходят изменения.

Социальные изменения — это переход общественных явлений и процессов из одного состояния в другое.

Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.

Прогресс (произошло от лат. Progressus — движение вперед, успех) — это направление развития человеческого общества, характеризуемое изменениями во всех аспектах жизнедеятельности, в результате которого происходит переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, к более совершенному состоянию общества.

Регресс (произошло от лат. Regressus — обратное движение) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое движением от более высоких и совершенных форм к низшим и менее совершенным.

О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:

1) уровень развития науки и техники;

2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.

Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.

Критерии общественного прогресса

Общие критерии:

  • Развитие производительных сил, включая самого человека

  • Совершенствование нравственности людей

  • Развитие человеческого разума

  • Прогресс науки и техники

  • Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку

Гуманистические критерии:

  • Отношение к природе

  • Степень соблюдения прав человека

  • Чувство удовлетворенности жизнью

  • Развитие различных сфер культуры

  • Уровень образования

  • Состояние здоровья

  • Детская и материнская смертность

  • Средняя продолжительность жизни человека

Особенности прогресса:

  • Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)

Хотя они подвержены значительным изменениям, но этапы развития этих областей нельзя считать этапами прогрессивного развития от простого к сложному, от менее совершенному к более совершенному. К таким областям относят искусство, религию.

  • Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)

Благодаря социальным сетям мы быстро узнаем новости и представляем, что происходит у наших знакомых. Но зато у нас остается меньше времени для личного общения и других занятий.

Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.

Стагнация — это период, в процессе которого движение вперед задерживается, останавливается, а способность к восприятию нового, передового существенно ограничивается.

Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) ― это процесс усовершенствования, применимый к ограниченной сфере общественной жизни или институту, проводимый путем постепенных преобразований, не влекущих существенных, фундаментальных изменений в обществе (судебная реформа, налоговая реформа, реформа образования и т.д.).

Виды реформ:

  • Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.

Например: Реформы Александра II – крестьянская, земская, судебная, усовершенствовавшие общественные отношения.

  • Регрессивные – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе (реакционные).

Например: Контрреформы Александра III, которые привели к усилению консерватизма в управлении.

Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:

  • Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.

Например: Либерализация цен, деноминация, приватизация, создание высокотехнологичных предприятий.

  • Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.

Социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу, обеспечение общедоступного образования, здравоохранения и культурного обслуживания населения.

  • Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.

Расширение объема прав и свобод человека и гражданина, принятие поправок к Конституции, изменения в структуре органов государственной власти.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) ― это коренное изменение, перелом в движении развития общества, влекущий изменение всех или большинства сторон общественной жизни, сопровождающийся появлением нового общественного режима, политического строя.

Виды революций:

Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей)

Например: Февральская революция 1917 г. в России.

Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса)

Например: Неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция XVII-XVIII вв.