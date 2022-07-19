Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Ребёнок – это каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста.

Основные принципы Декларации прав ребёнка:

Равенство прав всех без исключения детей, без раз­личия или дискримина­ции (лишение равнопра­вия, ограничение в пра­вах) по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на­ционального или соци­ального происхождения, рождения или иного обстоятельства, касающего­ся самого ребёнка или его семьи.

Малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью.