Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Право
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Гражданское общество Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества
Социальная сфера
Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Экономика
Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Банковские услуги Разделение труда и специализация Деньги Производство и производительность труда Государственный бюджет Экономические системы и собственность Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономика, ее роль в жизни общества Инфляция Обмен, торговля Заработная плата и стимулирование труда Экономические цели и функции государства

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Ребёнок – это каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста.

Основные принципы Декларации прав ребёнка:

  1. Равенство прав всех без исключения детей, без раз­личия или дискримина­ции (лишение равнопра­вия, ограничение в пра­вах) по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, на­ционального или соци­ального происхождения, рождения или иного обстоятельства, касающего­ся самого ребёнка или его семьи.

  2. Малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью.

  3. Ребёнок нуждается в люб­ви и понимании; он дол­жен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и, во всяком слу­чае, в атмосфере любви и моральной и материаль­ной обеспеченности.

Перечень прав ребёнка, согласно Конвенции о правах ребёнка:

  1. право на имя и на приобре­тение гражданства;

  2. право на жизнь;

  3. право на сохранение своей индивидуальности;

  4. право на уровень жизни, необ­ходимый для его развития;

  5. право на образование;

  6. право на отдых и досуг и др.

Не отдавая предпочтения какому-либо одному праву ребёнка, Конвенция делает акцент на необходимости уде­лять внимание наилучшему обеспечению его интересов во всех сферах жизни общества и прежде всего в семье.