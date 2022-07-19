Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних

Основные принципы Декларации прав ребёнка:
Равенство прав всех без исключения детей, без различия или дискриминации (лишение равноправия, ограничение в правах) по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребёнка или его семьи.
Малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью.
Ребёнок нуждается в любви и понимании; он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и, во всяком случае, в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности.
Перечень прав ребёнка, согласно Конвенции о правах ребёнка:
право на имя и на приобретение гражданства;
право на жизнь;
право на сохранение своей индивидуальности;
право на уровень жизни, необходимый для его развития;
право на образование;
право на отдых и досуг и др.
Не отдавая предпочтения какому-либо одному праву ребёнка, Конвенция делает акцент на необходимости уделять внимание наилучшему обеспечению его интересов во всех сферах жизни общества и прежде всего в семье.