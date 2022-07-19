Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся (девиантное) – модель поведения, не соответствующая имеющейся социальной норме.

Поскольку социальные нормы могут различаться в разных обществах, то и определение того, что именно считать девиацией (отклонением), может отличаться.

Например, иностранцы могут посчитать девиацией пить березовый сок, поскольку в их странах этого никто не делает.

Однако в современной науке сложились общие представления о том, что можно отнести к девиантному поведению.

Виды девиантного поведения:

Позитивное

Сверхтрудолюбие, альтруизм, героизм, гениальность и пр.

Негативное

Традиционно к нему относят алкоголизм, наркоманию, преступную деятельность и пр.

Среди негативного девиантного поведения отдельно выделяют делинквентное поведение.

Делинквентное поведение – поведение, связанное с нарушением правовых норм.

Убийство, терроризм, кража, взяточничество, нарушение правил дорожного движения и пр.

Причины возникновения девиантного поведения

Исследователи говорят о том, что девиантное поведение личности может проявляться под воздействием трех групп факторов: