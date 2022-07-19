Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Разделение властей Формы государства Правовое государство Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Местное самоуправление Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения
Экономика
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Право
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина

Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся (девиантное) – модель поведения, не соответствующая имеющейся социальной норме.

Поскольку социальные нормы могут различаться в разных обществах, то и определение того, что именно считать девиацией (отклонением), может отличаться.

Например, иностранцы могут посчитать девиацией пить березовый сок, поскольку в их странах этого никто не делает.

Однако в современной науке сложились общие представления о том, что можно отнести к девиантному поведению.

Виды девиантного поведения:

  1. Позитивное

Сверхтрудолюбие, альтруизм, героизм, гениальность и пр.

  1. Негативное

Традиционно к нему относят алкоголизм, наркоманию, преступную деятельность и пр.

Среди негативного девиантного поведения отдельно выделяют делинквентное поведение.

Делинквентное поведение – поведение, связанное с нарушением правовых норм.

Убийство, терроризм, кража, взяточничество, нарушение правил дорожного движения и пр.

Причины возникновения девиантного поведения

Исследователи говорят о том, что девиантное поведение личности может проявляться под воздействием трех групп факторов:

  1. Биологические: некоторые люди в силу биологических особенностей предрасположены поступать не так, как принято в обществе.

  2. Психологические: девиация складывается за счёт влияния на человека внешних факторов и раздражителей, а также его личностных психологических качеств, которые имеют врожденный характер.

  3. Социальные: причины девиантного поведения можно объяснить с помощью теории аномии, согласно которой в социальной среде происходят отторжение социальных норм и ценностей, образуется некое состояние вакуума в обществе, сбиваются ориентиры. Тогда люди оказываются не в состоянии определить, где проходит граница между нормальным и ненормальным, нормой и девиацией.