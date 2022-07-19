Отклоняющееся поведение

Поскольку социальные нормы могут различаться в разных обществах, то и определение того, что именно считать девиацией (отклонением), может отличаться.
Однако в современной науке сложились общие представления о том, что можно отнести к девиантному поведению.
Виды девиантного поведения:
Позитивное
Сверхтрудолюбие, альтруизм, героизм, гениальность и пр.
Негативное
Традиционно к нему относят алкоголизм, наркоманию, преступную деятельность и пр.
Среди негативного девиантного поведения отдельно выделяют делинквентное поведение.
Убийство, терроризм, кража, взяточничество, нарушение правил дорожного движения и пр.
Причины возникновения девиантного поведения
Исследователи говорят о том, что девиантное поведение личности может проявляться под воздействием трех групп факторов:
Биологические: некоторые люди в силу биологических особенностей предрасположены поступать не так, как принято в обществе.
Психологические: девиация складывается за счёт влияния на человека внешних факторов и раздражителей, а также его личностных психологических качеств, которые имеют врожденный характер.
Социальные: причины девиантного поведения можно объяснить с помощью теории аномии, согласно которой в социальной среде происходят отторжение социальных норм и ценностей, образуется некое состояние вакуума в обществе, сбиваются ориентиры. Тогда люди оказываются не в состоянии определить, где проходит граница между нормальным и ненормальным, нормой и девиацией.