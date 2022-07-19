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Семья как малая группа. Отношения между поколениями

Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве.

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Особенности семьи:

  1. Общность повседневного быта;

  2. Ведение совместного хозяйства;

  3. Прямые контакты между ее членами и др.

Функции семьи

  • Репродуктивная функция: связана с биологическим воспроизводством членов общества

  • Функция социализации: связана с формированием индивида как личности

  • Воспитательная функция: проявляется в передаче знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей, в освоении социальных ролей

  • Хозяйственно-бытовая функция: связана с ведением домашнего хозяйства и семейного бюджета, с поддержкой престарелых и инвалидов

  • Экономическая: материальная поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи

  • Рекреационная (досуговая) функция: включает в себя духовно-эстетические моменты, в том числе организацию проведения досуга

  • Защитная функция: проявляется в физической, психологической и экономической защите членов семьи

  • Социально-статусная: предоставление (передача) определенного социального статуса членам семьи

  • Эмоциональная: удовлетворение потребностей каждого члена семьи в любви, тепле и взаимопонимании, психологической защите

Типы семейной организации

1. Форма брачных отношений

  • Моногамная (один мужчина и одна женщина)

  • Полигамная (один мужчина и несколько жен / одна женщина и несколько мужей)

2. Численный состав семьи

  • Нуклеарная (супружеская пара с детьми)

  • Неполная (семья, в которой отсутствует один из родителей)

  • Расширенная (супружеская пара с детьми и родственниками)

3. Распределение домашних обязательств

  • Традиционная (муж работает, жена занимается домашним хозяйством)

  • Партнерская (домашние обязанности распределены между всеми членами семьи)

4. Распределение семейной власти

  • Патриархальная (глава семьи - мужчина)

  • Матриархальная (глава семьи – женщина)

  • Эгалитарная (равенство мужчины и женщины)

5. Характер воспитания

  • Авторитарная (основывается на авторитете родителей)

  • Либеральная (основывается на самоопределение личности, ребенок полностью свободен в своих решениях)

  • Демократическая (позиция каждого члена семьи имеет вес, но наиболее важные решения ребенок принимает при обсуждении с родителями)

Тенденции развития современной семьи

  1. Сокращение ведущих позиций в социализации индивидов, в организации их досуга.

  2. Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом её авторитета в обществе.

  3. Сокращение числа патриархальных (традиционных) семей.

  4. Развитие семьи партнёрского (коллективистского) типа.

  5. Разрушение расширенной (многопоколенной, родственной) семьи.

  6. Преобладание нуклеарной семьи.

  7. Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей.