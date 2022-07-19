Семья как малая группа. Отношения между поколениями

Семья – малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве.

Особенности семьи:

Прямые контакты между ее членами и др.

Репродуктивная функция: связана с биологическим воспроизводством членов общества

Функция социализации: связана с формированием индивида как личности

Воспитательная функция: проявляется в передаче знаний, опыта, эстетических, моральных и других ценностей, в освоении социальных ролей

Хозяйственно-бытовая функция: связана с ведением домашнего хозяйства и семейного бюджета, с поддержкой престарелых и инвалидов

Экономическая: материальная поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи

Рекреационная (досуговая) функция: включает в себя духовно-эстетические моменты, в том числе организацию проведения досуга

Защитная функция: проявляется в физической, психологической и экономической защите членов семьи

Социально-статусная: предоставление (передача) определенного социального статуса членам семьи