Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Понятие и признаки государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Местное самоуправление Правовое государство Власть. Роль политики в жизни общества Разделение властей Формы государства
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Инфляция Товары и услуги Экономические системы и собственность Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Деньги Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации

Образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями.

Значимость образования в современном мире:

  1. Усиление социальной мобильности личности в обществе;

  2. Возможность приобретать и постоянно обновлять знания, уметь их применять в различных ситуациях;

  3. Увеличение конкурентоспособности личности на рынке труда и др.

Функции образования:

  1. Экономическая – формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности.

  2. Социальная – социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование – важнейший канал социальной мобильности.

  3. Культурная – использование раннее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей.

  4. Сберегающая – сохранение и передача культурного достояния общества из поколения в поколение и т.д.

Общие тенденции в развитии мирового образования:

1. Демократизация системы образования. Во многих странах ликвидирована неграмотность, массовое распространение получило среднее и высшее образование. Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются.

2. Рост продолжительности образования. Современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.

3. Непрерывность образования. В условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.

4. Гуманизация образования. Внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

5. Гуманитаризации образования. Повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе, таких как экономическая теория, социология, политология, основы правовых знаний.

6. Интернационализация процесса образования. Создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем.

7. Компьютеризация процесса образования. Использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

Система образования в РФ

Система образования в Российской Федерации имеет несколько ступеней.

  • Дошкольное образование (до 1 класса) – детские сады

  • Начальное образование (1-4 классы) – школа

  • Основное общее образование (5-9 классы) – школа

После основного общего образования у человека есть выбор. Пойти получать среднее общее образование (10-11 классы) или получать среднее профессиональное образование (колледж).

После получения среднего общего образования (10-11 классы) или среднего профессионального образования (колледж) учащийся может перейти на следующую ступень образования – высшее профессиональное образование (университеты, академии, институты).

Проходя все эти ступени своего образования человек также может получать и дополнительное образование (кружки, секции).