Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации

Образование – это процесс и результат приобщения человека к знаниям о мире, ценностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями.

Значимость образования в современном мире:

Усиление социальной мобильности личности в обществе; Возможность приобретать и постоянно обновлять знания, уметь их применять в различных ситуациях; Увеличение конкурентоспособности личности на рынке труда и др.

Функции образования:

Экономическая – формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности. Социальная – социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование – важнейший канал социальной мобильности. Культурная – использование раннее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей. Сберегающая – сохранение и передача культурного достояния общества из поколения в поколение и т.д.

Общие тенденции в развитии мирового образования:

1. Демократизация системы образования. Во многих странах ликвидирована неграмотность, массовое распространение получило среднее и высшее образование. Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и типах учебных заведений сохраняются.

2. Рост продолжительности образования. Современное общество нуждается в высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.

3. Непрерывность образования. В условиях научно-технической революции работник должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, на новые технологии.

4. Гуманизация образования. Внимание школы, педагогов к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям.

5. Гуманитаризации образования. Повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе, таких как экономическая теория, социология, политология, основы правовых знаний.

6. Интернационализация процесса образования. Создание единой системы образования для разных стран, интеграция образовательных систем.

7. Компьютеризация процесса образования. Использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба.

Система образования в РФ

Система образования в Российской Федерации имеет несколько ступеней.

Дошкольное образование (до 1 класса) – детские сады

Начальное образование (1-4 классы) – школа

Основное общее образование (5-9 классы) – школа

После основного общего образования у человека есть выбор. Пойти получать среднее общее образование (10-11 классы) или получать среднее профессиональное образование (колледж).

После получения среднего общего образования (10-11 классы) или среднего профессионального образования (колледж) учащийся может перейти на следующую ступень образования – высшее профессиональное образование (университеты, академии, институты).

Проходя все эти ступени своего образования человек также может получать и дополнительное образование (кружки, секции).