Факторы производства и факторные доходы

Земля
Все природные ресурсы:
почва
солнечный свет
полезные ископаемые
ветер
вода и др.
Труд
Совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ:
умственный труд
физический труд
Капитал
Произведённые человеком средства, используемые в процессе производства благ:
финансовый капитал (деньги)
станки
оборудование
здания
сооружения и др.
Предпринимательские способности
Умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства.
Информация
Сведения, используемые в процессе производства благ:
технологии
рецепты
методики
бренды и др.
Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.
Земля – Рента
Труд – Заработная плата
Капитал – Процент
Предпринимательские способности – Прибыль
Информация – Доход от интеллектуальной собственности
Таким образом, используя свои предпринимательские способности, Валерий задействовал все факторы производства: капитал (1 млн. руб.), земля (участок земли), труд (3 кондитера) и информация (рецепт пончиков).