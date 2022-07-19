Факторы производства и факторные доходы

Факторы производства – ресурсы, используемые для производства благ.

Все природные ресурсы:

Совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ:

Произведённые человеком средства, используемые в процессе производства благ:

Умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства.

Сведения, используемые в процессе производства благ:

Факторный доход – доход, получаемый от эксплуатации (использования) факторов производства.

Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.

Земля – Рента

Труд – Заработная плата

Капитал – Процент

Предпринимательские способности – Прибыль

Информация – Доход от интеллектуальной собственности

Валерий решил открыть кондитерскую. Для формирования капитала кондитерской он взял кредит в банке на сумму 1 млн. руб. Арендовал участок земли, где решил строить кондитерскую. Нанял на работу 3 лучших кондитеров. И выкупил во французском ресторане рецепт приготовления пончиков.

Таким образом, используя свои предпринимательские способности, Валерий задействовал все факторы производства: капитал (1 млн. руб.), земля (участок земли), труд (3 кондитера) и информация (рецепт пончиков).