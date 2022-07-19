Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Экономические цели и функции государства Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Банковские услуги Экономические системы и собственность Деньги Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Обмен, торговля Инфляция Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение

Факторы производства и факторные доходы

Факторы производства – ресурсы, используемые для производства благ.

  1. Земля

Все природные ресурсы:

  • почва

  • солнечный свет

  • полезные ископаемые

  • ветер

  • вода и др.

  1. Труд

Совокупность физических и умственных способностей, которые используют люди в процессе создания экономических благ:

  • умственный труд

  • физический труд

  1. Капитал

Произведённые человеком средства, используемые в процессе производства благ:

  • финансовый капитал (деньги)

  • станки

  • оборудование

  • здания

  • сооружения и др.

  1. Предпринимательские способности

Умственные способности человека, позволяющие эффективно организовать процесс производства.

  1. Информация

Сведения, используемые в процессе производства благ:

  • технологии

  • рецепты

  • методики

  • бренды и др.

Факторный доход – доход, получаемый от эксплуатации (использования) факторов производства.

Каждому фактору производства соответствует свой факторный доход.

Земля – Рента

Труд – Заработная плата

Капитал – Процент

Предпринимательские способности – Прибыль

Информация – Доход от интеллектуальной собственности

Валерий решил открыть кондитерскую. Для формирования капитала кондитерской он взял кредит в банке на сумму 1 млн. руб. Арендовал участок земли, где решил строить кондитерскую. Нанял на работу 3 лучших кондитеров. И выкупил во французском ресторане рецепт приготовления пончиков.

Таким образом, используя свои предпринимательские способности, Валерий задействовал все факторы производства: капитал (1 млн. руб.), земля (участок земли), труд (3 кондитера) и информация (рецепт пончиков).