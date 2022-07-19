Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Мировое хозяйство и международная торговля Рыночная экономика Главные вопросы экономики Страховые услуги Роль государства в экономике Рынок труда и безработица Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Производство – основа экономики
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность
Человек и общество
Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества
Социальная сфера
Отклоняющееся поведение Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества

Отклоняющееся поведение

Отклоняющееся (девиантное) – модель поведения, не соответствующая имеющейся социальной норме.

Поскольку социальные нормы могут различаться в разных обществах, то и определение того, что именно считать девиацией (отклонением), может отличаться.

Например, иностранцы могут посчитать девиацией пить березовый сок, поскольку в их странах этого никто не делает.

Однако в современной науке сложились общие представления о том, что можно отнести к девиантному поведению.

Виды девиантного поведения:

  1. Позитивное

Сверхтрудолюбие, альтруизм, героизм, гениальность и пр.

  1. Негативное

Традиционно к нему относят алкоголизм, наркоманию, преступную деятельность и пр.

Среди негативного девиантного поведения отдельно выделяют делинквентное поведение.

Делинквентное поведение – поведение, связанное с нарушением правовых норм.

Убийство, терроризм, кража, взяточничество, нарушение правил дорожного движения и пр.

Причины возникновения девиантного поведения

Исследователи говорят о том, что девиантное поведение личности может проявляться под воздействием трех групп факторов:

  1. Биологические: некоторые люди в силу биологических особенностей предрасположены поступать не так, как принято в обществе.

  2. Психологические: девиация складывается за счёт влияния на человека внешних факторов и раздражителей, а также его личностных психологических качеств, которые имеют врожденный характер.

  3. Социальные: причины девиантного поведения можно объяснить с помощью теории аномии, согласно которой в социальной среде происходят отторжение социальных норм и ценностей, образуется некое состояние вакуума в обществе, сбиваются ориентиры. Тогда люди оказываются не в состоянии определить, где проходит граница между нормальным и ненормальным, нормой и девиацией.