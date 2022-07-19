Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации — это основной закон России, закрепляющий основы конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между гражданином, обществом и государством.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием (референдумом).

Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела.

В преамбуле:

провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию

закрепляются демократические и гуманистические ценности

определяется место России в современном мире

Первый раздел Конституции РФ

Гл. 1. Основы конституционного строя (статьи 1-16)

Гл. 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17-64)

Гл. 3. Федеративное устройство (статьи 65-79)

Гл. 4. Президент Российской Федерации (статьи 80-93)

Гл. 5. Федеральное собрание (статьи 94-109)

Гл. 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110-117)

Гл. 7. Судебная власть (статьи 118-129)

Гл. 8. Местное самоуправление (статьи 130-133)

Гл. 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134-137)

Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и переходные положения:

о введении Конституции в действие и, соответственно, прекращении действия прежней Конституции.

о соотношении Конституции и Федеративного договора.

о порядке применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции.

об основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.

Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов:

1. Принимается народом (или от его имени).

Конституция РФ принята с помощью референдума.

2. Имеет учредительный характер.

В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, который является носителем суверенитета и единственным источником власти.

3. Обладает высшей юридической силой.

Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в РФ не должны противоречить основному закону.

4. Имеет всеохватывающий характер.

Конституция РФ распространяется на все сферы жизни общества (экономическую, социальную, политическую, духовную), в рамках которых она регулирует базовые основы общественных отношений. Другие нормативно правовые акты регулируют отдельную сферу отношений.

Например, Федеральный закон о выборах в РФ регулирует отношения, возникающие в процессе организации и проведения выборов.

5. Является основой для всех иных источников права.

Принципы и положения Конституции РФ играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства РФ. Любой другой законодательный акт должен учитывать конституционные принципы и не может их нарушать.

6. Имеет особый порядок охраны.

Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент России является ее гарантом. Конституционный суд РФ - это орган, специальной задачей которого является правовая охрана Конституции РФ.

7. Характеризует особый, усложненный порядок пересмотра и внесения поправок.

Пересмотру подлежат лишь положения 1, 2 и 9 глав Конституции России, но они не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Внесение же поправок направлено на изменение глав 3-8 Конституции РФ, что в ходит в компетенцию российского парламента. Субъекты права на внесение предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ: Президент РФ, Совет Федерации, государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Юридические свойства Конституции РФ:

Учредительный характер (Конституция закрепляет устройство государства, основы организации и деятельности органов государственной (публичной) власти, а также основы взаимодействия государства и личности).

Верховенство (Конституция возглавляет всю системы НПА и всех источников права вообще).

Юридическая база текущего законодательства (Конституция определяет общие принципы правового регулирования, сферу законодательного регулирования, устанавливает формы и правовую природу актов, принимаемых теми или иными органами государственной власти и должностными лицами).

Прямое действие ( нормы Конституции непосредственно регулируют отношения без передаточного механизма, хотя и могут быть детализированы текущими актами).

Стабильность (Конституция устойчива, не подвергается частым изменениям).

Функции Конституции РФ:

Политическая. Определяет устройство государственной власти в РФ, закрепляет политическое многообразие. Правовая. Выступает ядром правовой системы РФ, учреждает основополагающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. Стягивает действующее законодательство в единую целостную систему, придавая ему согласованный характер. Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое регулирование общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчиненных нормативных правовых актов государства. Гуманистическая. Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, характерные для цивилизационного общества, объявляет составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права. Учредительная. Устанавливает определенный порядок в государстве, создает систему институтов и органов власти РФ. Мировоззренческая. Способствует формированию правового сознания населения - совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и оценок права.

Конституционный строй РФ – способ организации общественных отношений, где государство ограниченно правом, в котором процветают идеи прав человека, подчиненность государства интересам личности, защита прав и свобод человека и гражданина и т.д.

Принципы (основы) конституционного строя РФ – важнейшие положения, определяющие правильно функционирование государства.

Принципы конституционного строя РФ:

Суверенитет народа (ст. 1 и 3). Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает реальное участи в управлении делами общества и государства. Признание человека, его прав высшей ценностью (ст. 2). Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью государства. Федерализм (с. 1 и 5). Децентрализация государственной власти, обеспечение разграничением властных полномочий между РФ, ее субъектами и органами местного самоуправления. Состоит из нескольких компонентов:

обеспечение равноправия субъектов в отношениях между государственной власти;

разграничение предметов ведения между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов;

сохранение государственной целостности и единства государственной власти.

Республиканская форма правления (ст. 1). Избрание или назначение высших органов власти на определенный срок; сфера компетенции органов власти разграничена. Разделение властей (ст.10 и 11). Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляется относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий. Правовое государство (ст. 1, 15, 18). Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы социального контроля за властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающий ей активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод. Демократическое государство (ст. 1, 2, 3, 30, 32). Признание о обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина. Социальное государство (ст. 7). Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп. Светское государство (ст. 14). Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным. Политический плюрализм (ст. 13). Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и действия оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности. Многообразие и равноправие форм собственности (ст. 8). Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной). РАвная защита собственности любой формы.

Система прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:

Гражданские (личные права) - принадлежат человеку как биосоциальному существу. Например, право на жизнь, свободу передвижения

Политические права - обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны. Например, право избирать и быть избранным

Экономические права - обеспечивают возможность свободного распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления. Например, право на свободу труда

Социальные права - обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни. Например, право на отдых

Культурные права - обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности. Например, право на участие в культурной жизни общества

Помимо прав, в Конституции РФ содержатся конституционные обязанности граждан: