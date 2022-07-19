Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием (референдумом).
Структура Конституции РФ: преамбула (вступительная часть) и два раздела.
В преамбуле:
провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию
закрепляются демократические и гуманистические ценности
определяется место России в современном мире
Первый раздел Конституции РФ
Гл. 1. Основы конституционного строя (статьи 1-16)
Гл. 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17-64)
Гл. 3. Федеративное устройство (статьи 65-79)
Гл. 4. Президент Российской Федерации (статьи 80-93)
Гл. 5. Федеральное собрание (статьи 94-109)
Гл. 6. Правительство Российской Федерации (статьи 110-117)
Гл. 7. Судебная власть (статьи 118-129)
Гл. 8. Местное самоуправление (статьи 130-133)
Гл. 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (статьи 134-137)
Второй раздел Конституции РФ содержит заключительные и переходные положения:
о введении Конституции в действие и, соответственно, прекращении действия прежней Конституции.
о соотношении Конституции и Федеративного договора.
о порядке применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции.
об основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.
Отличие Конституции РФ от других нормативных правовых актов:
1. Принимается народом (или от его имени).
Конституция РФ принята с помощью референдума.
2. Имеет учредительный характер.
В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, который является носителем суверенитета и единственным источником власти.
3. Обладает высшей юридической силой.
Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция имеет прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в РФ не должны противоречить основному закону.
4. Имеет всеохватывающий характер.
Конституция РФ распространяется на все сферы жизни общества (экономическую, социальную, политическую, духовную), в рамках которых она регулирует базовые основы общественных отношений. Другие нормативно правовые акты регулируют отдельную сферу отношений.
5. Является основой для всех иных источников права.
Принципы и положения Конституции РФ играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства РФ. Любой другой законодательный акт должен учитывать конституционные принципы и не может их нарушать.
6. Имеет особый порядок охраны.
Ст. 80 (ч. 2) Конституции РФ устанавливает, что Президент России является ее гарантом. Конституционный суд РФ - это орган, специальной задачей которого является правовая охрана Конституции РФ.
7. Характеризует особый, усложненный порядок пересмотра и внесения поправок.
Пересмотру подлежат лишь положения 1, 2 и 9 глав Конституции России, но они не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Внесение же поправок направлено на изменение глав 3-8 Конституции РФ, что в ходит в компетенцию российского парламента. Субъекты права на внесение предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ: Президент РФ, Совет Федерации, государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Юридические свойства Конституции РФ:
Учредительный характер (Конституция закрепляет устройство государства, основы организации и деятельности органов государственной (публичной) власти, а также основы взаимодействия государства и личности).
Верховенство (Конституция возглавляет всю системы НПА и всех источников права вообще).
Юридическая база текущего законодательства (Конституция определяет общие принципы правового регулирования, сферу законодательного регулирования, устанавливает формы и правовую природу актов, принимаемых теми или иными органами государственной власти и должностными лицами).
Прямое действие ( нормы Конституции непосредственно регулируют отношения без передаточного механизма, хотя и могут быть детализированы текущими актами).
Стабильность (Конституция устойчива, не подвергается частым изменениям).
Функции Конституции РФ:
Политическая. Определяет устройство государственной власти в РФ, закрепляет политическое многообразие.
Правовая. Выступает ядром правовой системы РФ, учреждает основополагающие правовые положения, являющиеся исходными и определяющими для различных отраслей права. Стягивает действующее законодательство в единую целостную систему, придавая ему согласованный характер. Обеспечивает упорядочение и надлежащее правовое регулирование общественных отношений с помощью системы взаимосвязанных и внутренне соподчиненных нормативных правовых актов государства.
Гуманистическая. Воплощает общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы, характерные для цивилизационного общества, объявляет составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права.
Учредительная. Устанавливает определенный порядок в государстве, создает систему институтов и органов власти РФ.
Мировоззренческая. Способствует формированию правового сознания населения - совокупности знаний о праве, взглядов на право, отношений к праву и оценок права.
Принципы (основы) конституционного строя РФ – важнейшие положения, определяющие правильно функционирование государства.
Принципы конституционного строя РФ:
Суверенитет народа (ст. 1 и 3). Признание народа единственным источником власти, возможность осуществлять эту власть в соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Народ принимает реальное участи в управлении делами общества и государства.
Признание человека, его прав высшей ценностью (ст. 2). Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является главной обязанностью государства.
Федерализм (с. 1 и 5). Децентрализация государственной власти, обеспечение разграничением властных полномочий между РФ, ее субъектами и органами местного самоуправления. Состоит из нескольких компонентов:
обеспечение равноправия субъектов в отношениях между государственной власти;
разграничение предметов ведения между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов;
сохранение государственной целостности и единства государственной власти.
Республиканская форма правления (ст. 1). Избрание или назначение высших органов власти на определенный срок; сфера компетенции органов власти разграничена.
Разделение властей (ст.10 и 11). Законодательство, исполнение законов и контроль за соблюдением законности осуществляется относительно независимыми друг от друга органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их полномочий.
Правовое государство (ст. 1, 15, 18). Установление верховенства закона в общественной жизни, существование системы социального контроля за властью и наличие эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающий ей активное и беспрепятственное использование конституционных прав и свобод.
Демократическое государство (ст. 1, 2, 3, 30, 32). Признание о обеспечение суверенитета народа, прав и свобод человека и гражданина.
Социальное государство (ст. 7). Создание экономических и юридических условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, осуществление комплекса мер по поддержанию социально неимущих групп.
Светское государство (ст. 14). Отсутствие государственной религии; ни одно вероучение не признается обязательным или предпочтительным.
Политический плюрализм (ст. 13). Утверждение в обществе политического многообразия, провозглашение свободы политических мнений и действий, легальная возможность для создания и действия оппозиции. Основа для утверждения в стране многопартийности.
Многообразие и равноправие форм собственности (ст. 8). Признание различных форм собственности (государственной, частной, муниципальной). РАвная защита собственности любой формы.
Система прав и свобод человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:
Гражданские (личные права) - принадлежат человеку как биосоциальному существу. Например, право на жизнь, свободу передвижения
Политические права - обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны. Например, право избирать и быть избранным
Экономические права - обеспечивают возможность свободного распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления. Например, право на свободу труда
Социальные права - обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни. Например, право на отдых
Культурные права - обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности. Например, право на участие в культурной жизни общества
Помимо прав, в Конституции РФ содержатся конституционные обязанности граждан:
Соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2)
Уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3)
Забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3)
Получение основного общего образования (статья 43, часть 4)
Забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3)
Уплата налогов и сборов (статья 57)
Охрана природы и окружающей среды (статья 58)
Защита Отечества (статья 59)