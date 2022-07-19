Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина

Для того чтобы сформировать максимально полезный набор благ, потребитель:
Формирует различные комбинации товаров, которые он может приобрести на имеющиеся у него деньги.
Сравнивает полезность этих комбинаций (какая удовлетворит больше его потребностей и в более полной мере).
Ищет альтернативные товары со схожими качествами (товары заменители).
При этом на выбор потребителя влияет ряд факторов:
Ассортимент товаров на рынке
Количество имеющихся денег
Цены на товары
Данные факторы являются ограничениями при осуществлении потребительского выбора и формировании набора благ.
(Данные факторы ограничивают возможности потребителя по формированию набора благ)
Также на выбор потребителя влияют такие факторы, как:
Личные предпочтения потребителя
Мода
Полезность товара
Ограниченность товара (редкость товара)
Срок использования (период потребления)
Религиозные, культурные, моральные нормы, принятые в обществе, и которых придерживается потребитель
Основной проблемой потребительского выбора является ограниченность дохода потребителя.
Источники дохода:
Заработная плата
Прибыль от предпринимательской деятельности
Доход от собственности
Социальные трансферты
Потребители по-разному могут использовать свой доход. Часть дохода направляется на потребление, а часть дохода на сбережение.
ВАЖНО! Невозможно полностью отказаться от потребления. Всегда существует минимальный уровень необходимый для выживания (питание, медикаменты, одежда и др.)
Наиболее распространенные способы сбережения:
Хранение денег дома
Открытие банковского депозита/вклада
Вложения в ценные бумаги
Вложение в драгоценные металлы
Вложения в недвижимость
Вложение в другие реальные ценности
Сумма потребления и сбережения равняется общему доходу потребителя
Принято выделить два метода оценки дохода потребителя: номинальный доход и реальный доход.
Т.е. реальный доход отражает номинальный доход с учётом реальной стоимости денег — т.е. с учетом инфляции.
Инфляция создает определенные сложности для потребителя. Наиболее пагубно высокая инфляция сказывается на сбережениях. Поэтому в условиях значительной инфляции можно наблюдать следующие особенности рационального поведения потребителя:
Увеличение потребления — потребители начинают избавляться от обесценивающихся денег путем увеличения потребления (люди покупают больше товаров, которые можно непосредственно использовать в жизнедеятельности, т.к. в условиях инфляции цены на товары будут расти, а значит «потом» людям придется покупать данные товары дороже чем «сейчас»).
Перевод обесценивающихся денег в более стабильные формы сбережения и накопления, неподверженные инфляции — покупка недвижимости, драгоценных металлов и других реальных ценностей.
Перевод обесценивающихся денег в более стабильную иностранную валюту — наиболее стабильными валютами в мире считаются мировые резервные валюты, такие как доллар США, фунт стерлингов и евро.
Увеличение заимствований — в условиях обесценивания денег, люди могут заимствовать (например, взять в кредит) определенную сумму денег и использовать их по «сегодняшней» ценности, а потом, они будут возвращать ту же номинальную сумму денег, которая реально будет стоить гораздо меньше из-за высокой инфляции.
Прибыль = Выручка — Издержки
Для того чтобы повысить (максимизировать) прибыль, предприниматель должен либо повысить выручку, либо снизить издержки, либо добиться и того и другого. Рассмотрим изменения этих показателей.
Повышение выручки:
Выручка представляет собой количество произведенного товара, умноженное на цену данного товара, по которой он продается после производства.
Выручка = Количество проданного товара х Цена товара
Следовательно, для повышения выручки предприниматель должен добиться повышения количества проданного товара или повысить цену товара.
Повышение количества проданного товара
Инструменты, используемые для повышения количества продаваемого товара:
Реклама
Мода
Создание более качественных товаров
Отслеживание запросов потребителей
Освоение новых рынков (расширение аудитории)
Повышение цены товара
Действует только на товары с неэластичным спросом, т.к. действие закона спроса снизит количество продаваемого товара, что может отрицательно сказаться на получаемой прибыли.
Уменьшение издержек:
Для того чтобы уменьшить издержки, предприниматель должен сделать производство более эффективным — то есть повысить производительность труда.
Методы повышения производительности труда:
Модернизация производства и внедрение более совершенных технологий производства
Повышение квалификации персонала
Создание системы мотивации персонала к эффективной деятельности