Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Многовариантность общественного развития (типы обществ) Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Религия Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Искусство Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак
Формат ЕГЭ
Задание 22 Задание 24 Задание 23 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 17 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Политика: Задания 10, 11 Задание 25 Задание 1 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19
Право
Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Воинская обязанность Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Конституция РФ Право в системе социальных норм Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности
Экономика
Роль государства в экономике Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Постоянные и переменные затраты Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Деньги Налоги Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Рынок труда. Безработица Спрос и предложение
Политика
Политические партии и движения Политическая система Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов Политический процесс Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина

Рациональное экономическое поведение — поведение субъектов экономики (потребителя и производителя) в сфере экономических отношений, направленное на максимизацию собственной выгоды при минимальных затратах в условиях ограниченности используемых возможностей и ресурсов.

I Рациональное поведение потребителя

Рациональное поведение потребителя поведение, направленное на то, чтобы на ограниченную сумму денег приобрести максимально полезный набор благ для удовлетворения потребностей (т.е. на максимизацию полезности от использования ограниченных денежных средств).

Для того чтобы сформировать максимально полезный набор благ, потребитель:

  1. Формирует различные комбинации товаров, которые он может приобрести на имеющиеся у него деньги.

  2. Сравнивает полезность этих комбинаций (какая удовлетворит больше его потребностей и в более полной мере).

  3. Ищет альтернативные товары со схожими качествами (товары заменители).

При этом на выбор потребителя влияет ряд факторов:

  • Ассортимент товаров на рынке

  • Количество имеющихся денег

  • Цены на товары

Данные факторы являются ограничениями при осуществлении потребительского выбора и формировании набора благ.

(Данные факторы ограничивают возможности потребителя по формированию набора благ)

Также на выбор потребителя влияют такие факторы, как:

  • Личные предпочтения потребителя

  • Мода

  • Полезность товара

  • Ограниченность товара (редкость товара)

  • Срок использования (период потребления)

  • Религиозные, культурные, моральные нормы, принятые в обществе, и которых придерживается потребитель

Основной проблемой потребительского выбора является ограниченность дохода потребителя.

Доход потребителя — сумма денежных средств, получаемая потребителем за определённый период времени, предназначенная для приобретения благ и услуг на цели личного пользования.

Источники дохода:

  • Заработная плата

  • Прибыль от предпринимательской деятельности

  • Доход от собственности

(может быть представлен в виде дохода от ценных бумаг, процентов от использования финансового капитала, дохода от физического имущества, например, от сдачи в аренду помещения др.)

  • Социальные трансферты

(пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты)

Потребители по-разному могут использовать свой доход. Часть дохода направляется на потребление, а часть дохода на сбережение.

Структура дохода

Потребление — часть дохода, направляемая на приобретение благ.

ВАЖНО! Невозможно полностью отказаться от потребления. Всегда существует минимальный уровень необходимый для выживания (питание, медикаменты, одежда и др.)

Сбережение — часть дохода, которая откладывается для будущего потребления или в качестве резерва.

Наиболее распространенные способы сбережения:

  • Хранение денег дома

  • Открытие банковского депозита/вклада

  • Вложения в ценные бумаги

  • Вложение в драгоценные металлы

  • Вложения в недвижимость

  • Вложение в другие реальные ценности

Сумма потребления и сбережения равняется общему доходу потребителя

Принято выделить два метода оценки дохода потребителя: номинальный доход и реальный доход.

Номинальный доход потребителя — доход, выраженный в сумме денег, полученной потребителем.

Реальный доход потребителя — количество товаров, которое потребитель способен приобрести на полученную сумму денег.

Т.е. реальный доход отражает номинальный доход с учётом реальной стоимости денег — т.е. с учетом инфляции.

Поведение потребителя в условиях высокой инфляции

Инфляция создает определенные сложности для потребителя. Наиболее пагубно высокая инфляция сказывается на сбережениях. Поэтому в условиях значительной инфляции можно наблюдать следующие особенности рационального поведения потребителя:

  1. Увеличение потребления — потребители начинают избавляться от обесценивающихся денег путем увеличения потребления (люди покупают больше товаров, которые можно непосредственно использовать в жизнедеятельности, т.к. в условиях инфляции цены на товары будут расти, а значит «потом» людям придется покупать данные товары дороже чем «сейчас»).

  2. Перевод обесценивающихся денег в более стабильные формы сбережения и накопления, неподверженные инфляции — покупка недвижимости, драгоценных металлов и других реальных ценностей.

  3. Перевод обесценивающихся денег в более стабильную иностранную валюту — наиболее стабильными валютами в мире считаются мировые резервные валюты, такие как доллар США, фунт стерлингов и евро.

  4. Увеличение заимствований — в условиях обесценивания денег, люди могут заимствовать (например, взять в кредит) определенную сумму денег и использовать их по «сегодняшней» ценности, а потом, они будут возвращать ту же номинальную сумму денег, которая реально будет стоить гораздо меньше из-за высокой инфляции.

II Рациональное поведение собственника (предпринимателя)

Рациональное поведение предпринимателя — поведение, направленное на максимизацию получаемой прибыли.

Прибыль — экономический показатель, характеризующий результат деятельности компании и равный разнице между выручкой (доходом) и издержками (расходом).

Прибыль = Выручка Издержки

Выручка (доход) — сумма денег, полученная предприятием от реализации (продажи) произведенной продукции.

Издержки (расход) — сумма денег, затраченная предприятием на производство продукции.

Для того чтобы повысить (максимизировать) прибыль, предприниматель должен либо повысить выручку, либо снизить издержки, либо добиться и того и другого. Рассмотрим изменения этих показателей.

Повышение выручки:

Выручка представляет собой количество произведенного товара, умноженное на цену данного товара, по которой он продается после производства.

Выручка = Количество проданного товара х Цена товара

Следовательно, для повышения выручки предприниматель должен добиться повышения количества проданного товара или повысить цену товара.

Повышение количества проданного товара

Инструменты, используемые для повышения количества продаваемого товара:

  • Реклама

  • Мода

  • Создание более качественных товаров

  • Отслеживание запросов потребителей

  • Освоение новых рынков (расширение аудитории)

(стоит учитывать, что данные методы могут вызывать увеличение издержек, например, выделение денег на рекламу)

Повышение цены товара

Действует только на товары с неэластичным спросом, т.к. действие закона спроса снизит количество продаваемого товара, что может отрицательно сказаться на получаемой прибыли.

Товары с неэластичным спросом: лекарства, продукты питания человек будет вынужден покупать даже при значительном повышении цены, так как они удовлетворяют его базовые потребности. Товары с эластичным спросом: предметы роскоши, бытовая техника человек может отказаться покупать при повышении цены, так как может обойтись без этих товаров.

Уменьшение издержек:

Для того чтобы уменьшить издержки, предприниматель должен сделать производство более эффективным — то есть повысить производительность труда.

Методы повышения производительности труда:

  • Модернизация производства и внедрение более совершенных технологий производства

  • Повышение квалификации персонала

Создание системы мотивации персонала к эффективной деятельности

(например, премии за хорошие результаты)