Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина

Рациональное экономическое поведение — поведение субъектов экономики (потребителя и производителя) в сфере экономических отношений, направленное на максимизацию собственной выгоды при минимальных затратах в условиях ограниченности используемых возможностей и ресурсов.

Рациональное поведение потребителя — поведение, направленное на то, чтобы на ограниченную сумму денег приобрести максимально полезный набор благ для удовлетворения потребностей (т.е. на максимизацию полезности от использования ограниченных денежных средств).

Для того чтобы сформировать максимально полезный набор благ, потребитель:

Сравнивает полезность этих комбинаций (какая удовлетворит больше его потребностей и в более полной мере).

Формирует различные комбинации товаров, которые он может приобрести на имеющиеся у него деньги.

При этом на выбор потребителя влияет ряд факторов:

Данные факторы являются ограничениями при осуществлении потребительского выбора и формировании набора благ.

(Данные факторы ограничивают возможности потребителя по формированию набора благ)

Также на выбор потребителя влияют такие факторы, как:

Основной проблемой потребительского выбора является ограниченность дохода потребителя.

Доход потребителя — сумма денежных средств, получаемая потребителем за определённый период времени, предназначенная для приобретения благ и услуг на цели личного пользования.

Источники дохода:

(может быть представлен в виде дохода от ценных бумаг, процентов от использования финансового капитала, дохода от физического имущества, например, от сдачи в аренду помещения др.)

(пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты)

Потребители по-разному могут использовать свой доход. Часть дохода направляется на потребление, а часть дохода на сбережение.

Потребление — часть дохода, направляемая на приобретение благ.

ВАЖНО! Невозможно полностью отказаться от потребления. Всегда существует минимальный уровень необходимый для выживания (питание, медикаменты, одежда и др.)

Сбережение — часть дохода, которая откладывается для будущего потребления или в качестве резерва.

Наиболее распространенные способы сбережения:

Сумма потребления и сбережения равняется общему доходу потребителя

Принято выделить два метода оценки дохода потребителя: номинальный доход и реальный доход.

Номинальный доход потребителя — доход, выраженный в сумме денег, полученной потребителем.

Реальный доход потребителя — количество товаров, которое потребитель способен приобрести на полученную сумму денег.

Т.е. реальный доход отражает номинальный доход с учётом реальной стоимости денег — т.е. с учетом инфляции.

Инфляция создает определенные сложности для потребителя. Наиболее пагубно высокая инфляция сказывается на сбережениях. Поэтому в условиях значительной инфляции можно наблюдать следующие особенности рационального поведения потребителя:

Увеличение потребления — потребители начинают избавляться от обесценивающихся денег путем увеличения потребления (люди покупают больше товаров, которые можно непосредственно использовать в жизнедеятельности, т.к. в условиях инфляции цены на товары будут расти, а значит «потом» людям придется покупать данные товары дороже чем «сейчас»).

Перевод обесценивающихся денег в более стабильные формы сбережения и накопления, неподверженные инфляции — покупка недвижимости, драгоценных металлов и других реальных ценностей.

Перевод обесценивающихся денег в более стабильную иностранную валюту — наиболее стабильными валютами в мире считаются мировые резервные валюты, такие как доллар США, фунт стерлингов и евро.