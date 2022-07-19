Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение

Межличностный конфликт ‒ столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия.

Межличностный конфликт всегда предполагает обязательное личное знакомство между конфликтующими субъектами.

Виды конфликтов:

Конструктивные ‒ стороны в них не выходят за рамки деловых аргументов, нравственных отношений -> способствуют принятию обоснованных решений и развитию взаимоотношений;

Неконструктивные ‒ одна из сторон прибегает к нравственно осуждаемым действиям, например, оскорблениям -> препятствуют принятию обоснованных решений и эффективному взаимодействию.

По времени существования деление идет на:

Кратковременные (до нескольких часов).

Коля поругался с другом, а через два часа они помирились.

Длительные (до нескольких суток).

Никита поругался со своей девушкой и уже не общается с ней три дня.

Ззатяжные (могут длиться годами).

Ольга поругалась со своей семьей и уже около двух лет они не общаются между собой.

Любая разновидность конфликтов может осуществляться в двух формах: скрытой и открытой.

Открытый конфликт ‒ это конфликт, когда ясны его мотивы и противоборствующие стороны его не скрывают.

Марина на уроке обществознания поссорилась со своей одноклассницей Ольгой и теперь при любом удобном случае негативно высказывается в ее адрес и провоцирует ссору.

Скрытый конфликт ‒ это конфликт, мотив которого тщательно маскируется за поводом, по которому якобы он возник.

Одного из сотрудников назначили руководителем подразделения, но в коллективе на эту должность претендовала другая сотрудница. Она недовольна, что ее обошли, но говорить об этом не принято. И развивается скрытый конфликт, основанный на мотивах самоутверждения. При удобном случае она критикует бывшего руководителя, но в то же время отмечает и его достоинства (раньше было больше порядка, было лучше обеспечение ресурсами.)

Способы разрешения межличностных конфликтов

Уход от ситуации (избегание конфликта)

В данном случае действия направлены на то, чтобы выйти из ситуации, не уступая, но и не настаивая на своём, воздерживаясь от вступления в споры и дискуссии.

Подругам понравилось одно и то же платье в магазине, которые было в единственном экземпляре. Но, подруги поняли, что обычное платье не стоит того, чтобы вступать в конфликт и ссориться друг с другом.

Отношения «переговоров», или «торга» (компромисс)

Характеризуется отказом от части требований, которые ранее выдвигались, готовностью признать претензии другой стороны частично обоснованными, готовностью простить.

Двое друзей не могли решить на какой фильм им пойти в кино, так как Дима любит комедии, а его друг Женя мелодрамы. Они решили не вступать в конфликт и выбрали третий жанр кино - ужастик.

Отношения «борьбы» (соперничество)

Действия направлены на то, чтобы настоять на своём пути открытой борьбы за свои интересы, применение власти.

Двое друзей поругались из-за того, что не смогли решить в какую игру они будут играть на улице. Один из друзей настаивал на футболе, а другой на баскетболе. Оба друга не хотели уступать друг другу, что привело к соперничеству между ними.

Арбитраж (посредничество)

Действия, направленные на привлечение третьей стороны для разрешения межличностного конфликта.

Маша и Света долго не могли решить неделю кто из них прав, а кто виноват в конфликте. Поэтому они решили призвать на помощь третье лицо свою подругу Настю, которая помогла им прийти к компромиссу помириться.

Сотрудничество

Стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения.

Друзья долго не могли решить на какой жанр фильма им пойти, но оказалось, что в кино идёт фильм с пометкой «комедия, мелодрама». Друзья посоветовались и пришли к решению, которое одинаково устроило их всех. И никому в данном случае не нужно было идти на уступку. Конфликт исчерпан.