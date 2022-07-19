Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение
Политика
Политический режим. Демократия Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Правовое государство Выборы, референдум
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Экономика, ее роль в жизни общества Деньги Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Производство и производительность труда Государственный бюджет Банковские услуги Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Инфляция Разделение труда и специализация
Право
Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Федеративное устройство Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Преступление ­– это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом.

Признаки преступления:

  1. Общественно опасное деяние: наносит серьезный вред обществу

  2. Противоправное деяние: нарушает нормы УК РФ и прямо в нем названо

  3. Виновное деяние: имеет место наличие вины и т.д.

Классификация преступлений:

  1. Преступления против личности (убийство, удары и побои, изнасилование, похищение ребенка)

  2. Преступления в сфере экономики (хищение и мошенничество, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налогов, коррупция)

  3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (создание преступных группировок, террористическая деятельность, захват заложников, незаконное использование и оборот оружия)

Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Наступает:

  • С 16 лет – за все виды преступлений

  • С 14 лет – За наиболее тяжкие преступления (убийство, изнасилование, вандализм и т.д.)

Формы уголовной ответственности несовершеннолетних

С назначением наказания:

  • Штраф (может взыскиваться с самого осужденного при наличии у него самостоятельного заработка или имущества или с его родителей (или их законных представителей) с их согласия)

  • Обязательные работы (на срок от 40 до 160 ч), посильные для несовершеннолетних.

  • Арест (назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, на срок от 1 до 4 месяцев)

  • Лишение свободы (назначается несовершеннолетним осуждённым в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет; этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, наказание назначается на срок не выше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях)

Без назначения наказания:

  • Предупреждение – разъяснение несовершеннолетнему вреда, причинённого его деянием, и последствий повторного совершения преступления.

  • Передача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного государственного органа.

  • Возложение обязанности загладить причинённый вред с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

  • Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (запрет посещения определённых мест, использование определённых форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определённого времени суток).