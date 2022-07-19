Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Преступление ­– это виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом.

Признаки преступления:

Противоправное деяние: нарушает нормы УК РФ и прямо в нем названо

Классификация преступлений:

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (создание преступных группировок, террористическая деятельность, захват заложников, незаконное использование и оборот оружия)

Преступления в сфере экономики (хищение и мошенничество, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налогов, коррупция)

Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Наступает:

С 14 лет – За наиболее тяжкие преступления (убийство, изнасилование, вандализм и т.д.)

С 16 лет – за все виды преступлений

С назначением наказания:

Штраф (может взыскиваться с самого осужденного при наличии у него самостоятельного заработка или имущества или с его родителей (или их законных представителей) с их согласия)

Обязательные работы (на срок от 40 до 160 ч), посильные для несовершеннолетних.

Арест (назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, на срок от 1 до 4 месяцев)