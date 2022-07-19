Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних

Признаки преступления:
Общественно опасное деяние: наносит серьезный вред обществу
Противоправное деяние: нарушает нормы УК РФ и прямо в нем названо
Виновное деяние: имеет место наличие вины и т.д.
Классификация преступлений:
Преступления против личности (убийство, удары и побои, изнасилование, похищение ребенка)
Преступления в сфере экономики (хищение и мошенничество, незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налогов, коррупция)
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (создание преступных группировок, террористическая деятельность, захват заложников, незаконное использование и оборот оружия)
Наступает:
С 16 лет – за все виды преступлений
С 14 лет – За наиболее тяжкие преступления (убийство, изнасилование, вандализм и т.д.)
С назначением наказания:
Штраф (может взыскиваться с самого осужденного при наличии у него самостоятельного заработка или имущества или с его родителей (или их законных представителей) с их согласия)
Обязательные работы (на срок от 40 до 160 ч), посильные для несовершеннолетних.
Арест (назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, на срок от 1 до 4 месяцев)
Лишение свободы (назначается несовершеннолетним осуждённым в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет; этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, наказание назначается на срок не выше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях)
Без назначения наказания:
Предупреждение – разъяснение несовершеннолетнему вреда, причинённого его деянием, и последствий повторного совершения преступления.
Передача под надзор родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного государственного органа.
Возложение обязанности загладить причинённый вред с учётом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (запрет посещения определённых мест, использование определённых форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определённого времени суток).