Правовые основы антитеррористической политики Российского государства

Правовые основы антитеррористической политики - совокупность юридических норм, закрепленных в соответствующих правовых актах государства, направленные на противодействие и предотвращение деятельности лиц, целью которых является воздействие на органы государственной власти, дестабилизации власти и подрыв государственного суверенитета по средствам массового насилия и устрашения.

Противодействие терроризму осуществляется на основе правовых актов, в соответствии с установленными целями и задачами, которые приводятся в исполнение конкретными органами государственной власти и иными субъектами.

Правовая база противодействию терроризма в Российской Федерации:

Конституция РФ (ст. 2, 4, 13, 15)

Закон Российской Федерации «О ратификации Международной конвенции о борьбе с терроризмом»

Закон Российской Федерации «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма

Федеральный закон «О противодействии терроризму»

Уголовный кодекс РФ

Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ)

Ведомственные акты (МВД, ФСБ, ФСВНГ и другие)

Терроризм является глобальной проблемой, поэтому в противодействии ему немалую роль занимают международные акты.

Правовые цели противодействия терроризму в Российской Федерации:

Установление правовой ответственности за терроризм и деяния, способствующие терроризму.

Определение межведомственного и межнационального содействия в противодействии терроризму

Установление приемов и способов, направленных на противодействие, предотвращение терроризма и минимизации его последствий.

Анализ причин проявления терроризма

Выявление лиц осуществляющих террористическую деятельность

Повышенная общественная опасность деяний террористической направленности влечет соответствующий уровень противодействия. Так, терроризм и деяния ему способствующие, является единственным перечнем преступлений, за которые предусмотрена ответственность за недонесение информации о готовящемся теракте, лицам, которым стало об этом заранее известно.

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму в Российской Федерации:

Президент РФ

Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом

Осуществляет непосредственное руководство ведомствами, находящиеся в непосредственном его подчинении, в противодействии терроризму (ФСБ, ФСВНГ, МВД РФ и другие)

Правительство РФ

Определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом

Организует деятельность федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму

Федеральные ведомства (Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и другие)

Определяют меры и способы противодействию терроризму

Формируют специальные отделы и управления, целью которых является противодействие терроризму

Организовывают в межведомственное содействие, направленное на противодействие терроризму

Органы государственной власти субъектов РФ