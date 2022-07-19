Правовые основы антитеррористической политики Российского государства

Противодействие терроризму осуществляется на основе правовых актов, в соответствии с установленными целями и задачами, которые приводятся в исполнение конкретными органами государственной власти и иными субъектами.
Правовая база противодействию терроризма в Российской Федерации:
Конституция РФ (ст. 2, 4, 13, 15)
Закон Российской Федерации «О ратификации Международной конвенции о борьбе с терроризмом»
Закон Российской Федерации «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Уголовный кодекс РФ
Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ)
Ведомственные акты (МВД, ФСБ, ФСВНГ и другие)
Терроризм является глобальной проблемой, поэтому в противодействии ему немалую роль занимают международные акты.
Правовые цели противодействия терроризму в Российской Федерации:
Установление правовой ответственности за терроризм и деяния, способствующие терроризму.
Определение межведомственного и межнационального содействия в противодействии терроризму
Установление приемов и способов, направленных на противодействие, предотвращение терроризма и минимизации его последствий.
Анализ причин проявления терроризма
Выявление лиц осуществляющих террористическую деятельность
Повышенная общественная опасность деяний террористической направленности влечет соответствующий уровень противодействия. Так, терроризм и деяния ему способствующие, является единственным перечнем преступлений, за которые предусмотрена ответственность за недонесение информации о готовящемся теракте, лицам, которым стало об этом заранее известно.
Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму в Российской Федерации:
Президент РФ
Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом
Осуществляет непосредственное руководство ведомствами, находящиеся в непосредственном его подчинении, в противодействии терроризму (ФСБ, ФСВНГ, МВД РФ и другие)
Правительство РФ
Определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом
Организует деятельность федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму
Федеральные ведомства (Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и другие)
Определяют меры и способы противодействию терроризму
Формируют специальные отделы и управления, целью которых является противодействие терроризму
Организовывают в межведомственное содействие, направленное на противодействие терроризму
Органы государственной власти субъектов РФ
Учувствуют в разработке правовых актов регионального уровня, направленные на противодействие терроризму
Осуществляют содействие региональным управлениям федеральных органов государственной власти в противодействии терроризму
Проведение работы по предупреждению терроризма среди населения