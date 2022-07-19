Учебник MAXIMUM Education

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Правовые основы антитеррористической политики Российского государства

Правовые основы антитеррористической политики - совокупность юридических норм, закрепленных в соответствующих правовых актах государства, направленные на противодействие и предотвращение деятельности лиц, целью которых является воздействие на органы государственной власти, дестабилизации власти и подрыв государственного суверенитета по средствам массового насилия и устрашения.

Противодействие терроризму осуществляется на основе правовых актов, в соответствии с установленными целями и задачами, которые приводятся в исполнение конкретными органами государственной власти и иными субъектами.

Правовая база противодействию терроризма в Российской Федерации:

  • Конституция РФ (ст. 2, 4, 13, 15)

  • Закон Российской Федерации «О ратификации Международной конвенции о борьбе с терроризмом»

  • Закон Российской Федерации «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»

  • Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма

  • Федеральный закон «О противодействии терроризму»

  • Уголовный кодекс РФ

  • Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ)

  • Ведомственные акты (МВД, ФСБ, ФСВНГ и другие)

Терроризм является глобальной проблемой, поэтому в противодействии ему немалую роль занимают международные акты.

Правовые цели противодействия терроризму в Российской Федерации:

  • Установление правовой ответственности за терроризм и деяния, способствующие терроризму.

  • Определение межведомственного и межнационального содействия в противодействии терроризму

  • Установление приемов и способов, направленных на противодействие, предотвращение терроризма и минимизации его последствий.

  • Анализ причин проявления терроризма

  • Выявление лиц осуществляющих террористическую деятельность

Повышенная общественная опасность деяний террористической направленности влечет соответствующий уровень противодействия. Так, терроризм и деяния ему способствующие, является единственным перечнем преступлений, за которые предусмотрена ответственность за недонесение информации о готовящемся теракте, лицам, которым стало об этом заранее известно.

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму в Российской Федерации:

  1. Президент РФ

  • Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом

  • Осуществляет непосредственное руководство ведомствами, находящиеся в непосредственном его подчинении, в противодействии терроризму (ФСБ, ФСВНГ, МВД РФ и другие)

  1. Правительство РФ

  • Определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом

  • Организует деятельность федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму

  1. Федеральные ведомства (Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ и другие)

  • Определяют меры и способы противодействию терроризму

  • Формируют специальные отделы и управления, целью которых является противодействие терроризму

  • Организовывают в межведомственное содействие, направленное на противодействие терроризму

  1. Органы государственной власти субъектов РФ

  • Учувствуют в разработке правовых актов регионального уровня, направленные на противодействие терроризму

  • Осуществляют содействие региональным управлениям федеральных органов государственной власти в противодействии терроризму

  • Проведение работы по предупреждению терроризма среди населения