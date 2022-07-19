Искусство

Одна из форм духовной жизни человека, способ познания и постижения окружающего мира – искусство.

Его понимают в двух трактовках:

Искусство (в широком значении) – мастерство, умение, ловкость (например, искусство ремесленников). – мастерство, умение, ловкость (например, искусство ремесленников). Искусство (в узком значении) – специфический вид духовно-практического освоения и эстетического отношения к действительности.

Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с практически полезными потребностями человека.

Искусству свойственны специфические черты:

Образность и наглядность – создание художественных образов

Использование особых способов отражения действительности (слово, звук, цвет, форма и т.д.)

Большая роль воображения и фантазии познающего субъекта

Чувственное отражение окружающего мира и отношение к эмоциям человека

Ярко выраженный субъективный характер (каждый человек в зависимости от внутренних взглядов, особенностей видит нечто свое в каждом предмете искусства)

Функции искусства

Искусство, как и другие формы духовной культуры, выполняет ряд определенных функций и задач:

Эстетическая – формирование эстетических вкусов и потребностей человека (осмысление мира с позиции категорий «красота» и «уродство»);

Познавательная – отражение и освоение тех сторон жизни, которые труднодоступны науке; способствование самопознанию человека;

Информационная – создание важного источника знаний об обществе в различные исторические эпохи;

Коммуникативная – способствование общению людей по поводу объекта искусства или налаживание контакта автора произведения с его слушателями или зрителями;

Воспитательная – формирование личности, оказание воздействия на чувства и мысли людей;

Компенсаторная – восстановление духовной гармонии, утраченной человеком в действительности, способствование сохранению и восстановлению психического равновесия личности;

Ценностно-ориентационная – присвоение особой ценностной значимости объектам искусства и ориентация людей в существующей системе социальных норм и ценностей;

Гедонистическая – доставление людям удовольствия от соприкосновения с прекрасным;

Рекреационная – создание условий для возможности человека отдохнуть и расслабиться.

Структура искусства

Искусство представляет собой сложную систему видов, жанров, стилей художественного творчества.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд конкретных видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой:

архитектура (зодчество);

живопись;

скульптура;

декоративно-прикладное искусство;

литература;

музыка;

театр;

цирк;

балет;

кино;

фотоискусство;

эстрада.

В теории также применяется ряд классификаций искусства.

Классификация по принципу реального воплощения (Ф. Шеллинг):

Реальные – живопись, пластика (архитектура, скульптура);

Идеальные – литература, музыка, поэзия.

Классификация по используемым средствам выражения:

Пространственные (пластические) – построение образов в пространстве (живопись, графика, скульптура, архитектура);

Временные (динамичные) – действие разворачивается во времени (литература, музыка);

Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) – сочетание различных средств выражения художественного образа (хореография, кино, театр, цирк, эстрада)

Отдельной строкой ученые выделяют феномен современного искусства, которое сложилось во второй половине XX века. Огромное влияние на становление этого искусства оказало развитие техники и технологий (аудио, видео, интернет).