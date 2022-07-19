Права и обязанности налогоплательщика

Налогоплательщик — организация (российская или иностранная) и физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое законом возложена обязанность платить налоги и сборы.

Виды доходов физических лиц, подлежащих налогообложению:

доходы, полученные от использования любых транспортных средств и др.

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия

доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, прав требования к организации, иного имущества

доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества

доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав

Виды доходов физических лиц, НЕ подлежащих налогообложению:

все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, оплатой стоимости полагающегося натурального довольствия, питания, спортивного снаряжения и т. д. для спортсменов, увольнением работников, гибелью военнослужащих и др.

государственные пособия (за исключением пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком)

Нормативный акт, регулирующий права и обязанности налогоплательщиков — Налоговый кодекс РФ (НК РФ)

получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (например, в личном кабинете налогоплательщика можно увидеть какие налоги лицо обязано уплатить)

использовать налоговые льготы при наличии оснований (например, при наличии уважительных причин может быть предоставлена рассрочка на уплату налогов в течение 6 месяцев)

на своевременный зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов (если лицо заплатило больше, чем это требовалось, то излишняя сумма может быть возвращена или зачтена за следующий налоговый период)

представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего представителя

представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок

присутствовать при проведении выездной налоговой проверки

получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов

требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах

не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие Налоговому кодексу (НК) РФ или иным федеральным законам

обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц

требовать соблюдения налоговой тайны — право налогоплательщика на неразглашение информации, предоставленной налоговым органам