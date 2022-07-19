Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Социальные отношения
Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальные группы
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 23 Задание 17 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 19 Задание 22 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 20 Задание 1 Задание 21
Право
Система российского права Международное право Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правоохранительные органы. Судебная система Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности
Экономика
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Рынок труда. Безработица Мировая экономика Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Спрос и предложение Роль государства в экономике Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Экономические системы Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Предпринимательство Деньги Постоянные и переменные затраты Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм
Политика
Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Демократия, ее основные ценности и признаки Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Политическая элита Понятие власти Типология политических режимов Политический процесс Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации
Человек и общество
Мышление и деятельность Религия Образование, его значение для личности и общества Мораль Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Искусство Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Виды знаний Понятие общественного прогресса
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3

Права и обязанности налогоплательщика

Налогоплательщик — организация (российская или иностранная) и физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое законом возложена обязанность платить налоги и сборы.

Виды доходов физических лиц, подлежащих налогообложению:

  • дивиденды и проценты

  • страховые выплаты при наступлении страхового случая

  • доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав

  • доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества

  • доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, прав требования к организации, иного имущества

  • вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия

  • доходы, полученные от использования любых транспортных средств и др.

Виды доходов физических лиц, НЕ подлежащих налогообложению:

  • государственные пособия (за исключением пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком)

  • государственные пенсии

  • все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, оплатой стоимости полагающегося натурального довольствия, питания, спортивного снаряжения и т. д. для спортсменов, увольнением работников, гибелью военнослужащих и др.

Нормативный акт, регулирующий права и обязанности налогоплательщиковНалоговый кодекс РФ (НК РФ)

Права налогоплательщика (ст. 21 НК РФ)

  1. получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (например, в личном кабинете налогоплательщика можно увидеть какие налоги лицо обязано уплатить)

  2. использовать налоговые льготы при наличии оснований (например, при наличии уважительных причин может быть предоставлена рассрочка на уплату налогов в течение 6 месяцев)

  3. на своевременный зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов (если лицо заплатило больше, чем это требовалось, то излишняя сумма может быть возвращена или зачтена за следующий налоговый период)

  4. представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего представителя

  5. представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок

  6. присутствовать при проведении выездной налоговой проверки

  7. получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов

  8. требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах

  9. не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие Налоговому кодексу (НК) РФ или иным федеральным законам

  10. обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц

  11. требовать соблюдения налоговой тайны — право налогоплательщика на неразглашение информации, предоставленной налоговым органам

  12. требовать в установленном порядке возмещения в полном объёме убытков, причинённых незаконными решениями налоговых органов или действиями (бездействием) их должностных лиц

Обязанности налогоплательщика (ст. 23 НК РФ)

  1. своевременно и в полном размере уплачивать налоги

  2. вести бухгалтерский учёт, составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности (если она осуществляется)

  3. представлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налогов информацию, документы и сведения

  4. выполнять требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и др. (если лицо в налоговой декларации неверное отразило свои доходы, и налоговая служба это выяснила, то по её требованию лицо обязано исправить нарушения)

  5. в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учёта и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов

  6. налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели — кроме вышеназванных обязанностей, должны письменно сообщать:

  • об открытии или закрытии счетов

  • обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях

  • обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории РФ

  • об объявлении несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации

  • об изменении своего места нахождения или места жительства

Некоторым налогоплательщикам (предпринимателям без образования юридического лица, нотариусам, занимающимся частной практикой, и др.) необходимо ежегодно представлять в налоговые органы по месту жительства налоговую декларацию — письменное заявление об объектах налогообложения, о полученных доходах, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.