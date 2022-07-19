Права и обязанности налогоплательщика

Виды доходов физических лиц, подлежащих налогообложению:
дивиденды и проценты
страховые выплаты при наступлении страхового случая
доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав
доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества
доходы от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, прав требования к организации, иного имущества
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия
доходы, полученные от использования любых транспортных средств и др.
Виды доходов физических лиц, НЕ подлежащих налогообложению:
государственные пособия (за исключением пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком)
государственные пенсии
все виды установленных действующим законодательством компенсационных выплат, связанных с возмещением вреда, оплатой стоимости полагающегося натурального довольствия, питания, спортивного снаряжения и т. д. для спортсменов, увольнением работников, гибелью военнослужащих и др.
Нормативный акт, регулирующий права и обязанности налогоплательщиков — Налоговый кодекс РФ (НК РФ)
получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (например, в личном кабинете налогоплательщика можно увидеть какие налоги лицо обязано уплатить)
использовать налоговые льготы при наличии оснований (например, при наличии уважительных причин может быть предоставлена рассрочка на уплату налогов в течение 6 месяцев)
на своевременный зачёт или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов (если лицо заплатило больше, чем это требовалось, то излишняя сумма может быть возвращена или зачтена за следующий налоговый период)
представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего представителя
представлять налоговым органам пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведённых налоговых проверок
присутствовать при проведении выездной налоговой проверки
получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов
требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах
не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие Налоговому кодексу (НК) РФ или иным федеральным законам
обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и действия (бездействие) их должностных лиц
требовать соблюдения налоговой тайны — право налогоплательщика на неразглашение информации, предоставленной налоговым органам
требовать в установленном порядке возмещения в полном объёме убытков, причинённых незаконными решениями налоговых органов или действиями (бездействием) их должностных лиц
своевременно и в полном размере уплачивать налоги
вести бухгалтерский учёт, составлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности (если она осуществляется)
представлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налогов информацию, документы и сведения
выполнять требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и др. (если лицо в налоговой декларации неверное отразило свои доходы, и налоговая служба это выяснила, то по её требованию лицо обязано исправить нарушения)
в течение четырёх лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учёта и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов
налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели — кроме вышеназванных обязанностей, должны письменно сообщать:
об открытии или закрытии счетов
обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях
обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории РФ
об объявлении несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации
об изменении своего места нахождения или места жительства
Некоторым налогоплательщикам (предпринимателям без образования юридического лица, нотариусам, занимающимся частной практикой, и др.) необходимо ежегодно представлять в налоговые органы по месту жительства налоговую декларацию — письменное заявление об объектах налогообложения, о полученных доходах, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога.