Социальная роль

Социальный статус

В рамках социологического знания важное значение имеет изучение социального положения индивида, которое определяется понятием «социальный статус личности».

Социальный статус (от лат. status — положение, состояние) личности — это положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением, которое определяет совокупность его прав и обязанностей.

Виды социальных статусов личности

1. Статусы, определяемые положением индивида в группе:

Социальный статус — положение человека в обществе, которое он занимает как представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами

Личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами.

2. Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь индивида в целом:

Основной статус определяет главное в жизни человека;

Неосновной статус влияет на детали поведения человека.

3. Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора:

Предписанный статус — социальная позиция, которая заранее предписана индивиду обществом независимо от заслуг личности, статус, полученный не по собственной воле

Например, раса, пол, кровнородственные отношения - дочь, сын, брат, сестра и т. п.

Смешанный статус обладает чертами предписанного и достигаемого статусов

Например, не добровольно безработный, полученная инвалидность;

Достигаемый статус приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека

Например, студент, директор, член партии, муж, жена и другие.

Статусный набор — это совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.

Компоненты социального статуса

Статусные права и обязанности — совокупность мер должного и возможного поведения носителя статуса.

Статусный диапазон — установленные рамки, в которых осуществляются статусные права и обязанности индивида.

Статусные символы — знаки, предназначенные для идентификации принадлежности определенного статуса человеку.

Например, форма полицейского, ряса монаха и др.

Статусный образ (имидж) — формируемый стихийно и целенаправленно образ обладателя определенного статуса.

Статусная идентификация — отождествление лицом самого себя определенному статусу и статусному образу.

Индивид, находящийся в обществе, подвергается оценке со сторон его членов. Приобретает «престиж» и «авторитет».

Престиж и авторитет

Престиж — это оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых индивидами, оказывающее воздействие на мотивы поведения людей, на их решения и действия.

Авторитет — это степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов, влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе.

Престижность определяется в соответствии с тем, какая сложилась система ценностей в обществе, а также зависит от пользы, которую человек приносит обществу.

Социальная роль

Социальная роль — это модель поведения, признанная обществом целесообразной для людей определенного статуса и ожидаемая им от индивида.

Ролевой набор — это совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемых с одним статусом.

Виды ролей в ролевом наборе:

Основные ( семейно-бытовые, профессиональные и др.)

Ситуационные(пассажир, пешеход, покупатель и др. )

Структура социальной роли:

Описание типа поведения;

Предписания или нормы, определяющие требования к выполнению роли;

Оценка выполнения данной роли;

Меры поощрения или наказания, стимулирующие правильное выполнение роли.

Реальное ролевое поведение человека отличается от социальной роли как образца поведения. Это происходит под влиянием ряда факторов:

Биопсихологические возможности человека;

Личностный образец, определяющий комплекс поведенческих характеристик, необходимых для успешного выполнения роли;

Характер принятой в группе роли и особенности социального контроля, призванного следить за выполнением ролевого поведения;

Структура группы, ее сплоченность и степень идентификации индивида с группой.

Ролевые конфликты

В процессе реализации социальных ролей могут появляться определенные трудности, связанные с необходимостью человека исполнять различные роли. Это приводит в ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению между ними противоречий и конфликтных отношений.

Виды ролевых конфликтов:

Внутриролевые — конфликты, при которых требования одной и той же роли противоречат друг другу

Роль родителей предполагает не только доброе, ласковое обращение с детьми, но и требовательность, строгость по отношению к ним

Межролевые — конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли противоречат требованиям другой

Например, требования основной работы женщины могут прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязанностей

Личностно-ролевые — конфликтные ситуации, когда требования социальной роли противоречат интересам и жизненным устремлениям личности

Например, когда работа не позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности.