Социальная роль

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Ценные бумаги Экономические системы Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Налоги Роль государства в экономике
Политика
Типология политических режимов Политическая система Политический процесс Политическая элита Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Гражданское общество и государство Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Основные институты общества Системное строение общества элементы и подсистемы Мораль Религия Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социализация индивида
Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 25 Задание 17 Задание 19 Задание 18 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Политика: Задания 10, 11 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 1 Задание 22 Задание 24 Задание 21
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Права и обязанности налогоплательщика Международное право Гражданство РФ Организационно-правовые формы Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законотворческий процесс Конституция РФ

Социальная роль

Социальный статус

В рамках социологического знания важное значение имеет изучение социального положения индивида, которое определяется понятием «социальный статус личности».

Социальный статус (от лат. status — положение, состояние) личностиэто положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением, которое определяет совокупность его прав и обязанностей.

Виды социальных статусов личности

1. Статусы, определяемые положением индивида в группе:

  • Социальный статус — положение человека в обществе, которое он занимает как представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами

  • Личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами.

2. Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь индивида в целом:

  • Основной статус определяет главное в жизни человека;

  • Неосновной статус влияет на детали поведения человека.

3. Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора:

  • Предписанный статус — социальная позиция, которая заранее предписана индивиду обществом независимо от заслуг личности, статус, полученный не по собственной воле

Например, раса, пол, кровнородственные отношения - дочь, сын, брат, сестра и т. п.

  • Смешанный статус обладает чертами предписанного и достигаемого статусов

Например, не добровольно безработный, полученная инвалидность;

  • Достигаемый статус приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека

Например, студент, директор, член партии, муж, жена и другие.

Статусный набор — это совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.

Компоненты социального статуса

Статусные права и обязанности — совокупность мер должного и возможного поведения носителя статуса.

Статусный диапазон — установленные рамки, в которых осуществляются статусные права и обязанности индивида.

Статусные символы — знаки, предназначенные для идентификации принадлежности определенного статуса человеку.

Например, форма полицейского, ряса монаха и др.

Статусный образ (имидж) — формируемый стихийно и целенаправленно образ обладателя определенного статуса.

Статусная идентификация — отождествление лицом самого себя определенному статусу и статусному образу.

Индивид, находящийся в обществе, подвергается оценке со сторон его членов. Приобретает «престиж» и «авторитет».

Престиж и авторитет

Престиж — это оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых индивидами, оказывающее воздействие на мотивы поведения людей, на их решения и действия.

Авторитет — это степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов, влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе.

Престижность определяется в соответствии с тем, какая сложилась система ценностей в обществе, а также зависит от пользы, которую человек приносит обществу.

Социальная роль

Социальная роль — это модель поведения, признанная обществом целесообразной для людей определенного статуса и ожидаемая им от индивида.

Ролевой набор — это совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемых с одним статусом.

Виды ролей в ролевом наборе:

  • Основные (семейно-бытовые, профессиональные и др.)

  • Ситуационные(пассажир, пешеход, покупатель и др. )

Структура социальной роли:

  • Описание типа поведения;

  • Предписания или нормы, определяющие требования к выполнению роли;

  • Оценка выполнения данной роли;

  • Меры поощрения или наказания, стимулирующие правильное выполнение роли.

Реальное ролевое поведение человека отличается от социальной роли как образца поведения. Это происходит под влиянием ряда факторов:

  • Биопсихологические возможности человека;

  • Личностный образец, определяющий комплекс поведенческих характеристик, необходимых для успешного выполнения роли;

  • Характер принятой в группе роли и особенности социального контроля, призванного следить за выполнением ролевого поведения;

  • Структура группы, ее сплоченность и степень идентификации индивида с группой.

Ролевые конфликты

В процессе реализации социальных ролей могут появляться определенные трудности, связанные с необходимостью человека исполнять различные роли. Это приводит в ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению между ними противоречий и конфликтных отношений.

Виды ролевых конфликтов:

  • Внутриролевые — конфликты, при которых требования одной и той же роли противоречат друг другу

Роль родителей предполагает не только доброе, ласковое обращение с детьми, но и требовательность, строгость по отношению к ним

  • Межролевые — конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли противоречат требованиям другой

Например, требования основной работы женщины могут прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязанностей

  • Личностно-ролевые — конфликтные ситуации, когда требования социальной роли противоречат интересам и жизненным устремлениям личности

Например, когда работа не позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности.