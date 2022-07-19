Социальная роль

В рамках социологического знания важное значение имеет изучение социального положения индивида, которое определяется понятием «социальный статус личности».
1. Статусы, определяемые положением индивида в группе:
Социальный статус — положение человека в обществе, которое он занимает как представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами
Личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами.
2. Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь индивида в целом:
Основной статус определяет главное в жизни человека;
Неосновной статус влияет на детали поведения человека.
3. Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора:
Предписанный статус — социальная позиция, которая заранее предписана индивиду обществом независимо от заслуг личности, статус, полученный не по собственной воле
Смешанный статус обладает чертами предписанного и достигаемого статусов
Достигаемый статус приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека
Статусные права и обязанности — совокупность мер должного и возможного поведения носителя статуса.
Статусный диапазон — установленные рамки, в которых осуществляются статусные права и обязанности индивида.
Статусные символы — знаки, предназначенные для идентификации принадлежности определенного статуса человеку.
Статусный образ (имидж) — формируемый стихийно и целенаправленно образ обладателя определенного статуса.
Статусная идентификация — отождествление лицом самого себя определенному статусу и статусному образу.
Индивид, находящийся в обществе, подвергается оценке со сторон его членов. Приобретает «престиж» и «авторитет».
Престижность определяется в соответствии с тем, какая сложилась система ценностей в обществе, а также зависит от пользы, которую человек приносит обществу.
Виды ролей в ролевом наборе:
Основные (семейно-бытовые, профессиональные и др.)
Ситуационные(пассажир, пешеход, покупатель и др. )
Структура социальной роли:
Описание типа поведения;
Предписания или нормы, определяющие требования к выполнению роли;
Оценка выполнения данной роли;
Меры поощрения или наказания, стимулирующие правильное выполнение роли.
Реальное ролевое поведение человека отличается от социальной роли как образца поведения. Это происходит под влиянием ряда факторов:
Биопсихологические возможности человека;
Личностный образец, определяющий комплекс поведенческих характеристик, необходимых для успешного выполнения роли;
Характер принятой в группе роли и особенности социального контроля, призванного следить за выполнением ролевого поведения;
Структура группы, ее сплоченность и степень идентификации индивида с группой.
В процессе реализации социальных ролей могут появляться определенные трудности, связанные с необходимостью человека исполнять различные роли. Это приводит в ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению между ними противоречий и конфликтных отношений.
Виды ролевых конфликтов:
Внутриролевые — конфликты, при которых требования одной и той же роли противоречат друг другу
Межролевые — конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли противоречат требованиям другой
Личностно-ролевые — конфликтные ситуации, когда требования социальной роли противоречат интересам и жизненным устремлениям личности