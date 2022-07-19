Экономика и экономическая наука

В ЕГЭ рассматриваются два подхода к пониманию термина «Экономика»:

Экономика как хозяйство — система хозяйствования, обеспечивающая производство материальных и нематериальных благ (способ организации экономической деятельности)

Экономика как наука — наука о рациональном распределении ограниченных ресурсов в условиях безграничных потребностей (примечание: часто указывается «в условиях безграничных постоянно растущих потребностей»)

Примечание: экономика считается гуманитарной наукой, т.к. объектом изучения является поведение людей, направленное на осуществление рационального выбора. Но, несмотря на это, в экономике обширно используются математические методы, модели и математическое моделирование.

Экономика как наука включает в себя различные разделы.

Разделы экономической теории:

Микроэкономика: изучает поведение отдельных субъектов экономики, т.е. фирм или потребителей

(например, спрос, предложение, цена, издержки конкретной фирмы, производящей определенный товар)

Мезоэкономика: изучает экономику регионов и отраслей

(например, экономика металлургической отрасли, экономика Алтайского края и др.)

Макроэкономика: изучает национальную экономику в целом и глобальные макроэкономические явления

(например, инфляция, безработица, ВВП, совокупный спрос, совокупное предложение в определенной стране)

Супермакроэкономика (мегаэкономика): изучает мировую экономическую систему в целом, формы международных экономических связей и отношений.

(например, уровень развития мировой торговли, международные экономические организации, транснациональные компании)

Экономическая теория выполняет ряд важных функций в обществе.

Познавательная: исследование и объяснение процессов и явлений, происходящих в сфере экономических отношений, а также выявление и обоснование экономических законов и закономерностей.

Методологическая: определяет совокупность методов и инструментов, с помощью которых действует экономическая теория.

Практическая: использование результатов достижения экономической теории в сфере реальной экономики. Построение моделей и систем функционирования экономики в реальной жизни.

Образовательная: передача полученных знаний об экономике людям.

Идеологическая: обоснование основных экономических целей и методов с идеологической точки зрения в целях всеобщего общественного прогресса (Экономика является базовой фундаментальной сферой общественной жизни).

Прогностическая: попытки предсказать возможные сценарии развития экономической системы и экономических отношений на основе полученных ранее знаний, выявленных законов и закономерностей.

Экономика всегда пытается найти ответ на три главных вопроса экономики:

Что производить? (Степан решил производить новогодние игрушки в преддверии новогоднего сезона)

Как производить? (Степан решил использовать качественное стекло, а не пластик, чтобы составить достойную конкуренцию на рынке)

Для кого производить? (Степан решил на нескольких партиях игрушек поместить рисунки по фильму "Гарри Поттер", чтобы привлечь внимание фанатов саги)

Умение правильно отвечать на данные вопросы необходимо для решения основной проблемы экономики — как удовлетворить безграничные постоянно растущие потребности людей в условиях ограниченности ресурсов.

Потребность — нужда человека в том, что составляет необходимое условие его жизнедеятельности. Потребность выступает основным побудителем деятельности человека, в том числе экономической.

Потребности удовлетворяются за счет благ.

Благо — средство удовлетворения потребностей.

Выделяют два вида благ:

Свободные блага — блага, которые доступны в неограниченном количестве (воздух, солнечный свет…). Важно: свободные блага не ограничены, а значит, отсутствует необходимость в их распределении.

Экономические блага — блага, имеющиеся в ограниченном количестве. Важно: эти блага производятся в результате экономической деятельности и распределяются между людьми. Такие блага ограничены, а значит, есть необходимость в их рациональном распределении.

Экономические блага также делятся на два вида:

Общественные блага — экономические блага, которые потребляются коллективно (например, ночное освещение на улицах, парки, дороги…).

Частные блага — экономические блага, которые потребляются индивидуально(например, еда, мебель, письменные принадлежности, проезд в общественном транспорте…).

Как правило, человек напрямую платит за частные блага и косвенно (например, в виде налогов) за общественные блага, которые предоставляются государством.

Экономические блага могут существовать в виде товаров или услуг.

Товар — экономическое благо в виде продукта производства, предназначенное для обмена.

Услуга — экономическое благо в виде действия, удовлетворяющего потребность другого лица.

Все экономические блага производятся и потребляются в процессе экономической деятельности, которая включает в себя 4 стадии:

1 стадия: Производство — процесс создания экономических благ и услуг.

2 стадия: Распределение — распределение произведенного продукта или дохода между участвующими в его производстве лицами.

3 стадия: Обмен — процесс обмена произведенного блага (товара или услуги) на деньги или другие товары с целью его дальнейшего потребления.

4 стадия: Потребление — процесс, в ходе которого извлекаются полезные качества блага и происходит его использование (для товаров длительного пользования, например, использование холодильника) или уничтожение (например, потребление пищи).

Производство можно разделить на материальное и духовное:

Материальное производство направлено на создание вещественных благ

(стол, стул, кровать…)

Духовное производство направлено на создание благ, представляющих собой духовные ценности

(например, написание песни, стиха и др…)

В экономике участвуют различные субъекты (участники экономики):

1. Домохозяйства — человек, семья или другая экономическая единица, ведущая общее хозяйство (семьи, наемные рабочие, потребители и др.).

Роль домохозяйства в экономике:

Основные потребители товаров и услуг; Основные продавцы рабочей силы.

2. Фирмы — различные предприятия и организации, участвующие в экономических отношениях.

Роль фирмы в экономике:

Основные производители товаров и услуг; Основные покупатели рабочей силы.

3. Государство — органы государственной власти и уполномоченные государственные служащие, участвующие в экономических отношениях и наделенные особыми полномочиями.

Роль государства в экономике: