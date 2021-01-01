Индивидуальные консультации

Для учеников и родителей

Профориентация и выбор вуза

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Пройдите тест, выберите направление, вуз и профильные предметы

Диагностика знаний и проверка репетитора

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Получите независимую оценку знаний и рекомендации по обучению

Подготовка к экзаменам и поступление

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Узнайте об особенностях эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Что можно получить на консультации?

План и акценты встречи корректируются в зависимости от вашего запроса.
Подумайте, какие вопросы вы бы хотели задать эксперту.

Профориентационный тест с разбором

Ни один профориентационный тест не покажет вам персональный план действий.
Но это может сделать эксперт, который обсудит с вами результат тестирования и поможет выбрать направление, предметы для ОГЭ или ЕГЭ и университет

Диагностика знаний с разбором

Короткие тесты составлены на основе школьной программы, ОГЭ или ЕГЭ — в зависимости от класса ученика.
Задания подобраны так, чтобы дать вам полную оценку знаний и персональные рекомендации по обучению

Персональные ответы на вопросы

Сухих данных из интернета бывает недостаточно для принятия решений.
Поэтому на консультации вы получите разбор вашего конкретного случая и уйдёте с полным пониманием своих возможностей

Запись на любой курс MAXIMUM

Эксперт подберёт подходящие вам программы.
Вы сможете задать вопросы об обучении, результатах, преподавателях и историях наших учеников.
20% слушателей выбирают курсы MAXIMUM на консультации

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