Индивидуальные консультации

План и акценты встречи корректируются в зависимости от вашего запроса.

Подумайте, какие вопросы вы бы хотели задать эксперту.

Профориентационный тест с разбором Ни один профориентационный тест не покажет вам персональный план действий.

Но это может сделать эксперт, который обсудит с вами результат тестирования и поможет выбрать направление, предметы для ОГЭ или ЕГЭ и университет

Диагностика знаний с разбором Короткие тесты составлены на основе школьной программы, ОГЭ или ЕГЭ — в зависимости от класса ученика.

Задания подобраны так, чтобы дать вам полную оценку знаний и персональные рекомендации по обучению

Персональные ответы на вопросы Сухих данных из интернета бывает недостаточно для принятия решений.

Поэтому на консультации вы получите разбор вашего конкретного случая и уйдёте с полным пониманием своих возможностей