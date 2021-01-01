Индивидуальные консультации
Для учеников и родителей
Для учеников и родителей
Пройдите тест, выберите направление, вуз и профильные предметы
Получите независимую оценку знаний и рекомендации по обучению
Узнайте об особенностях эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
План и акценты встречи корректируются в зависимости от вашего
запроса.
Подумайте, какие вопросы вы бы хотели задать эксперту.
Ни один профориентационный тест не покажет вам персональный план действий.
Но это может сделать эксперт, который обсудит с вами результат тестирования и поможет выбрать направление, предметы для ОГЭ или ЕГЭ и университет
Короткие тесты составлены на основе школьной программы, ОГЭ или ЕГЭ — в зависимости от класса ученика.
Задания подобраны так, чтобы дать вам полную оценку знаний и персональные рекомендации по обучению
Сухих данных из интернета бывает недостаточно для принятия решений.
Поэтому на консультации вы получите разбор вашего конкретного случая и уйдёте с полным пониманием своих возможностей
Эксперт подберёт подходящие вам программы.
Вы сможете задать вопросы об обучении, результатах, преподавателях и историях наших учеников.
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