Свобода и необходимость в деятельности человека

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.). В связи с решением данных вопросов существуют две идеи:
Фатализм (лат. fatalis — роковой) — мировоззренческая концепция, согласно которой все процессы в мире подчинены судьбе и року. Трактовка всякого действия человека как предопределенного заранее, исключающего всякую возможность выбора и случайности.
Волюнтаризм (лат. voluntas — воля) — мировоззренческая концепция, признающая волю как первооснову всего сущего. Пренебрежение объективными историческими процессами, принятие решения, сообразуясь лишь с субъективными оценками и желаниями.
Свобода есть там, где есть выбор. Есть понимание свободы как вседозволенности, но оно неверно. Ведь свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием.
Свобода и ответственность — две стороны сознательной деятельности человека. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу и предполагает определенные обязанности.
Ответственность порождает обязанности.
Ответственность во многом определяет нравственную позицию личности в обществе, и ложится в основу поведения человека, становится фундаментом его мотивации.
Выделяют следующие виды ответственности:
Историческая ответственность — ответственность людей перед будущими поколениями.
Политическая ответственность — ответственность государства за выполнение международных договоров, ответственность выборных органов власти перед народом, ответственность органов гос. власти перед друг другом.
Нравственная ответственность — ответственное поведение по отношению к другим людям: уважение к личности другого человека, помощь людям и т.д.
Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.
Индивидуальная ответственность — ответственность одного человека.
Коллективная ответственность — ответственность группы людей.
Регулятором ответственного поведения является совесть.
По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).
Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.