Социальная стратификация и мобильность

Социальная стратификация — это расслоение общества на социальные слои (страты) путём объединения по различным социальным характеристикам, отражающее сложившееся в данном обществе представление о социальном неравенстве.

Сущность социальной стратификации заключается в том, что права, обязанности, ответственность, привилегии распределяются между людьми неравномерно, из-за чего влияние одних людей сильнее, чем других.

Критерии социального неравенства

Критерии социального неравенства впервые выдвинули такие ученые как К.Маркс, М.Вебер, П.Соркин:

Карл Маркс ― факт обладания человеком собственностью и уровень его доходов.

Макс Вебер ― добавил к теории Маркса социальный престиж и принадлежность субъекта к политическим партиям, к власти.

Питирим Сорокин ― неравномерность распределения прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Социальное пространство имеет и множество иных критериев дифференциации (расслоения, которую можно осуществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиозной принадлежности и т. д.

Сторонники теории структурного функционализма ― социальные функции, которые выполняют те или иные социальные слои в обществе.

Несмотря на большое количество теорий социального неравенства, сегодня в большинстве современных обществ самыми важными критериями стратификации являются следующие четыре:

власть

образование

доход

престижность профессии

Соотношение понятий социальной стратификации и социальной дифференциации

Важно отличать понятие "социальная стратификация" от понятия "социальная дифференциация".

Социальная дифференциация — это любые возникающие в процессе социального взаимодействия и закрепляемые в социальной структуре различия между индивидами, группами и их положением в обществе. Можно сказать, что это просто разделение общества на какие-либо социальные группы.

Социальная дифференциация отличается тем, что разделяет людей по условным качествам, то есть не по социально значимым.

Исторические типы стратификации

1. Рабовладельческая, основанная на насилии. Положение социальных групп различается по наличию или отсутствию гражданских прав, прав собственности, а также превращению некоторых социальных групп в объекты частной собственности.

Различают две формы рабства:

патриархальное, при котором раб обладает всеми правами младшего члена семьи

классическое, при котором раб не имеет никаких прав и считается собственностью хозяина (говорящим орудием труда).

Рабство было основано на прямом насилии, а социальные группы в эпоху рабовладения выделялись по наличию или отсутствию у них гражданских прав.

2. Кастовая, основанная на этнических различиях, закрепляемых религиозным порядком и ритуалами. Место каждой касты в общественной иерархии определяется функциями в системе разделения труда и является наследственным.

Каста — это социальная группа (страта), членство в которой передается человеку только по рождению. Переход человека из одной касты в другую при жизни невозможен — для этого ему необходимо родиться еще раз.

Знаете ли Вы что…классическим примером кастового общества является Индия. Там существует четыре основные касты, которые, согласно легенде, произошли из различных частей Бога Брахмы:

Брахманы (священнослужители)

Кшатрии (воины)

Вайшьи (купцы)

Шудры (крестьяне, ремесленники, рабочие)

Особое положение занимают неприкасаемые, которые не входят ни в одну из каст и занимают низшее положение.

3. Сословная, в которой группы различаются юридическими правами. Таким образом, сословие — это прежде всего юридическое деление, а не этнически-религиозное или экономическое деление. Относительная закрытость данной системы обеспечивается передачей по наследству принадлежности к сословию.

Сословие — это группа людей, которая обладает закрепленными в законе или обычае правами и обязанностями, передаваемыми по наследству. Обычно в обществе существуют сословия привилегированные и непривилегированные.

Например: в Западной Европе к первой группе относили дворянство и духовенство (во Франции их так и называли — первое сословие и второе сословие), ко второй — ремесленников, купцов и крестьян.

4. Классовая, которая закрепляет различия, прежде всего в характере и размере собственности на средства производства, производимый продукт, в уровне доходов, материальном благосостоянии. При этом обеспечивается политическая и правовая свобода граждан.

Классы – это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают.

Классовый подход нередко противопоставляют стратификационному, хотя на самом деле классовое деление — это частный случай социальной стратификации.

В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в качестве основных следующие классы:

рабы и рабовладельцы

феодалы и феодально-зависимые крестьяне

буржуазия и пролетариат

так называемый, средний класс

Поскольку социальная структура представляет собой совокупность всех функционирующих социальных общностей, взятых в их взаимодействии, в ней могут быть выделены следующие элементы:

этническая структура (род, племя, народность, нация)

демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу)

поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. д.)

классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. д.)

профессионально-образовательная структура

Стратификационные уровни:

высший

средний

низший

В экономически развитых странах средний уровень является преобладающим, придавая обществу известную стабильность. В свою очередь, внутри каждого уровня находится также иерархически упорядоченная совокупность различных социальных слоев.

Человек, занимающий некоторое место в этой структуре, имеет возможность переходить с одного уровня на другой, повышая или понижая при этом свой социальный статус, либо из одной группы, расположенной на каком-либо уровне, в другую, расположенную на том же уровне. Такой переход называется социальной мобильностью.

Социальная мобильность

Социальная мобильность — это процесс перемещение групп или индивидов в социальной структуре общества, которое влечет изменение их социального статуса.

Социальная мобильность – важная характеристика общества, показатель степени его открытости. В открытом обществе высоко ценится достигнутый статус, и существуют относительно широкие возможности для перемещения из одной социальной группы в другую. Закрытое общество оказывает предпочтение предписанному статусу и всячески затрудняет переходы из одного социального слоя в другой.

Виды социальной мобильности:

Индивидуальная — перемещения вниз, вверх или по горизонтали происходят у каждого человека независимо от других.

Групповая — перемещения происходят коллективно. На групповую мобильность оказывают воздействие социальные революции, иностранные интервенции, межгосударственные и гражданские войны, военные перевороты, смена политических режимов, создание империй и т. д. например, после социальной революции старый класс уступает господствующие позиции новому классу .

Уровни социальной мобильности:

Горизонтальная – перемещение без изменения статуса.

Вертикальная – перемещение с изменением статуса.

Виды вертикальной мобильности:

Восходящая – перемещение с повышением социального статуса.

Нисходящая – перемещение с понижением социального статуса.

Каналы социальной мобильности (социальные «лифты») — это пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных групп в другие.

К ним относятся:

социальный статус семьи

получение образования

физические и умственные способности

внешние данные человека

получение воспитания

смена места жительства

армейская служба

вступление в брак

Однако в качестве основных выделяют только следующие социальные лифты: армия, церковь (религия), семья и брак, власть и образование. Это исчерпывающий список социальных лифтов для ЕГЭ и приведение в качестве примеров иных социальных лифтов может быть не засчитано.

Маргинальность

Социальная мобильность может сопровождаться маргинальностью, под которой понимается «пограничное», промежуточное, структурно неопределенное состояние социального субъекта.

Маргиналы — это индивиды и группы, исключенные из системы привычных социальных связей и находящиеся на границах социальных слоёв и структур.

Например, мигранты в чужую этническую среду, потерявшие работу и социальное благополучие, утратившие общепринятые нормы и ценности.

В целом маргиналы испытывают большое психологическое напряжение и переживают своеобразный кризис самосознания, связанный с утратой социальной идентичности. Индивидуальная система ценностей таких людей настолько устойчива, что не поддается вытеснению новыми нормами, принципами. Как правило, их поведение отличается крайностями: они чрезмерно пассивны, либо очень агрессивны, легко переступают через нравственные нормы и способны на непредсказуемые поступки. Среди маргиналов могут быть:

этно-маргиналы — люди, попавшие в чужую среду в результате миграции;

политические маргиналы — люди, которых не устраивают легальные возможности и легитимные правила общественно-политической борьбы;

религиозные маргиналы — люди, стоящие вне конфессии или не решающиеся осуществить выбор между ними и другие.

Социальная динамика

Понятие социальной стратификации тесно связано с понятием структуры общества. Социальная структура — это строение, устройство общества по определённым законам. Можно сказать, что это "скелет общества". Но наряду со статикой, так же существует динамика.

Социальная динамика — это общественное изменение.

Развитие общества может происходить с разной скоростью, в разных формах:

Эволюция — это постепенные и плавные изменения в обществе, происходящие естественным образом.

Революция — это качественный переворот во всей социальной структуре общества.

Социальная динамика может быть как положительной, то есть развитие вперед, так и отрицательной, когда общество движется регрессивно.

Социальная структура современного общества в РФ

Качественные изменения, происходящие в экономическом базисе современного российского общества, повлекли за собой серьезные изменения в его социальной структуре. Формирующаяся в настоящее время социальная иерархия отличается противоречивостью, неустойчивостью и склонностью к существенным изменениям.

К высшей страте (элите) сегодня могут быть отнесены представители государственного аппарата, а также владельцы крупного капитала, в том числе их верхушка — финансовые олигархи;

К среднему классу в современной России относятся представители класса предпринимателей, а также работники умственного труда, высококвалифицированные управленцы (менеджеры);

Низшую страту составляют рабочие различных профессий, занятые трудом средней и низкой квалификации, а также канцелярские служащие и работники бюджетной сферы (учителя и врачи в государственных и муниципальных учреждениях).

Тенденции в процессе изменения социальной структуры современного российского общества:

социальная поляризация – расслоение на богатых и бедных, углубление социальной и имущественной дифференциации;

массовая нисходящая социальная мобильность;

массовая смена места жительства работниками умственного труда (так называемая «утечка мозгов»).

В целом, можно сказать, что основными критериями, определяющими социальное положение человека в современной России и его принадлежность к тому или иному стратификационному уровню, являются либо размер его богатства, либо принадлежность к властным структурам.