Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 18 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 24 Задание 19 Задание 21 Задание 17 Задание 25 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Система российского права Конституция РФ Право в системе социальных норм Международное право Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Организационно-правовые формы Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции
Экономика
Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Спрос и предложение Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Экономические системы Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Рынок и рыночный механизм Деньги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Факторы производства и факторные доходные Ценные бумаги
Политика
Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Политические партии и движения Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Политическая система Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политический процесс
Человек и общество
Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Основные институты общества Природное и общественное в человеке. Виды знаний Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Семья и брак Социальная роль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт

Основные источники финансирования бизнеса

Источник финансирования бизнеса — средство снабжения финансовыми ресурсами (деньгами) для организации, запуска, поддержания или расширения производственного процесса (то, откуда предприниматель берет деньги для финансирования своего предприятия).

Источники финансирования бизнеса делятся на две категории: внутренние и внешние.

Основные источники финансирования бизнеса

Внутренние:

  • Собственные средства

  • Доходы от использования собственности

  • Прибыль

  • Амортизация

  • Резервные фонды

Внешние:

  • Банковский кредит

  • Займы

  • Инвестиции

  • Эмиссия ценных бумаг

  • Государственная поддержка (гос. вливания)

Внутренние источники финансирования бизнеса — это денежные средства, находящиеся в собственности самой фирмы или предпринимателя (деньги фирмы).

  • Собственные средства: свободные денежные средства фирмы или предпринимателя, которые они готовы вложить в финансирование своей деятельности

  • Доходы от использования собственности: в качестве источника финансирования бизнеса можно использовать не сам капитал, а доходы, полученные от его использования

(например, не вкладывать в бизнес 1 млн. собственных средств, а вложить их в банк и направлять на финансирование бизнеса только проценты с этого вклада)

  • Прибыль: фирма может направить прибыль, получаемую в результате своей деятельности, на финансирование своей деятельности

(например, на расширение)

  • Амортизация (амортизационные фонды): фирмы создают амортизационные фонды (резерв средств на ремонт и замену оборудования), которые могут использоваться в качестве источника финансирования бизнеса

(например, предприниматель потратил средства амортизационного фонда для обновления оборудования, зданий и т. д.)

  • Резервные фонды: фирма может создавать резервные фонды денежных средств на случай непредвиденных ситуаций и использовать их в качестве источника финансирования бизнеса при необходимости.

(например, фирма А. создала резервный фонд на случай кризиса в стране)

Внешние источники финансирования бизнеса — это денежные средства, которые фирма или предприниматель привлекают со стороны для финансирования своей деятельности (чужие деньги).

*Важно понимать, что деньги не предоставляются просто так, в каждом источнике есть свои мотивы, почему другое лицо готово предоставить деньги для финансирования чужого бизнеса.

  • Банковский кредит: кредит, полученный в банке с целью финансирования своей деятельности.

Мотив банка: банк предоставляет кредит с единственной целью заработать на процентах по кредиту.

  • Займы: займы, предоставленные другими предприятиями, в том числе товарные кредиты и принятые векселя.

Мотив: партнеры и контрагенты могут предоставлять займы, товарные кредиты и принимать векселя как с целью получения прибыли за счет процентов, так и с целью поддержания взаимоотношений с фирмой (например, поставщик принял вексель в счет оплаты, т.к. фирма не успела сбыть продукцию и не может рассчитаться с поставщиком в данный момент времени).

  • Инвестиции: средства, предоставленные инвесторами, которые направляются на финансирование бизнеса; долгосрочные вложения с определенной долей риска с целью дальнейшего получения прибыли.

Мотив: инвестиции предоставляются с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе непосредственно за счет результатов успешной деятельности фирмы. Инвесторы напрямую заинтересованы в развитии компании, а их вложения всегда рискованные, т.к. возврат вложенных инвестиций, как правило, осуществляется в виде процента от получаемой компанией прибыли (зачастую, инвесторы получают долю в самой фирме).

  • Эмиссия ценных бумаг: выпуск и продажа ценных бумаг с целью привлечения денежных средств для финансирования бизнеса. Под данным источником финансирования бизнеса понимается эмиссия акций или облигаций.

При эмиссии акций фирмы привлекают денежные средства на безвозвратной основе, а покупатели акций становятся в определенной мере собственниками фирмы, их мотив получение части прибыли от деятельности компании.

При эмиссии облигаций фирма привлекает денежные средства на возвратной основе. Мотив покупателей облигаций получение прибыли за счет процентов по облигациям.

*эмиссия ценных бумаг это один из способов привлечения инвестиций.

  • Государственная поддержка (государственные вливания): субсидии и дотации государства — т.е. денежные средства, предоставляемые государством для поддержания или расширения производства, предоставляемые, как привило, на целевой основе.

Мотив государства: стимулирование и развитие социально значимых отраслей. Денежные средства предоставляются государством на строго обозначенные цели, а их использование контролируется специальными надзорными государственными органами.