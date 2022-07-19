Источники финансирования бизнеса делятся на две категории: внутренние и внешние.
Основные источники финансирования бизнеса
Внутренние:
Собственные средства
Доходы от использования собственности
Прибыль
Амортизация
Резервные фонды
Внешние:
Банковский кредит
Займы
Инвестиции
Эмиссия ценных бумаг
Государственная поддержка (гос. вливания)
Собственные средства: свободные денежные средства фирмы или предпринимателя, которые они готовы вложить в финансирование своей деятельности
Доходы от использования собственности: в качестве источника финансирования бизнеса можно использовать не сам капитал, а доходы, полученные от его использования
Прибыль: фирма может направить прибыль, получаемую в результате своей деятельности, на финансирование своей деятельности
Амортизация (амортизационные фонды): фирмы создают амортизационные фонды (резерв средств на ремонт и замену оборудования), которые могут использоваться в качестве источника финансирования бизнеса
Резервные фонды: фирма может создавать резервные фонды денежных средств на случай непредвиденных ситуаций и использовать их в качестве источника финансирования бизнеса при необходимости.
*Важно понимать, что деньги не предоставляются просто так, в каждом источнике есть свои мотивы, почему другое лицо готово предоставить деньги для финансирования чужого бизнеса.
Банковский кредит: кредит, полученный в банке с целью финансирования своей деятельности.
Займы: займы, предоставленные другими предприятиями, в том числе товарные кредиты и принятые векселя.
Инвестиции: средства, предоставленные инвесторами, которые направляются на финансирование бизнеса; долгосрочные вложения с определенной долей риска с целью дальнейшего получения прибыли.
Эмиссия ценных бумаг: выпуск и продажа ценных бумаг с целью привлечения денежных средств для финансирования бизнеса. Под данным источником финансирования бизнеса понимается эмиссия акций или облигаций.
При эмиссии облигаций фирма привлекает денежные средства на возвратной основе. Мотив покупателей облигаций — получение прибыли за счет процентов по облигациям.
*эмиссия ценных бумаг — это один из способов привлечения инвестиций.
Государственная поддержка (государственные вливания): субсидии и дотации государства — т.е. денежные средства, предоставляемые государством для поддержания или расширения производства, предоставляемые, как привило, на целевой основе.