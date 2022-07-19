Основные источники финансирования бизнеса

Источник финансирования бизнеса — средство снабжения финансовыми ресурсами (деньгами) для организации, запуска, поддержания или расширения производственного процесса (то, откуда предприниматель берет деньги для финансирования своего предприятия).

Источники финансирования бизнеса делятся на две категории: внутренние и внешние.

Основные источники финансирования бизнеса

Внутренние:

Собственные средства

Доходы от использования собственности

Прибыль

Амортизация

Резервные фонды

Внешние:

Банковский кредит

Займы

Инвестиции

Эмиссия ценных бумаг

Государственная поддержка (гос. вливания)

Внутренние источники финансирования бизнеса — это денежные средства, находящиеся в собственности самой фирмы или предпринимателя (деньги фирмы).

Собственные средства: свободные денежные средства фирмы или предпринимателя, которые они готовы вложить в финансирование своей деятельности

Доходы от использования собственности: в качестве источника финансирования бизнеса можно использовать не сам капитал, а доходы, полученные от его использования

(например, не вкладывать в бизнес 1 млн. собственных средств, а вложить их в банк и направлять на финансирование бизнеса только проценты с этого вклада)

Прибыль: фирма может направить прибыль, получаемую в результате своей деятельности, на финансирование своей деятельности

(например, на расширение)

Амортизация (амортизационные фонды): фирмы создают амортизационные фонды (резерв средств на ремонт и замену оборудования), которые могут использоваться в качестве источника финансирования бизнеса

(например, предприниматель потратил средства амортизационного фонда для обновления оборудования, зданий и т. д.)

Резервные фонды: фирма может создавать резервные фонды денежных средств на случай непредвиденных ситуаций и использовать их в качестве источника финансирования бизнеса при необходимости.

(например, фирма А. создала резервный фонд на случай кризиса в стране)

Внешние источники финансирования бизнеса — это денежные средства, которые фирма или предприниматель привлекают со стороны для финансирования своей деятельности (чужие деньги).

*Важно понимать, что деньги не предоставляются просто так, в каждом источнике есть свои мотивы, почему другое лицо готово предоставить деньги для финансирования чужого бизнеса.

Банковский кредит: кредит, полученный в банке с целью финансирования своей деятельности.

Мотив банка: банк предоставляет кредит с единственной целью — заработать на процентах по кредиту.

Займы: займы, предоставленные другими предприятиями, в том числе товарные кредиты и принятые векселя.

Мотив: партнеры и контрагенты могут предоставлять займы, товарные кредиты и принимать векселя как с целью получения прибыли за счет процентов, так и с целью поддержания взаимоотношений с фирмой (например, поставщик принял вексель в счет оплаты, т.к. фирма не успела сбыть продукцию и не может рассчитаться с поставщиком в данный момент времени).

Инвестиции: средства, предоставленные инвесторами, которые направляются на финансирование бизнеса; долгосрочные вложения с определенной долей риска с целью дальнейшего получения прибыли.

Мотив: инвестиции предоставляются с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе непосредственно за счет результатов успешной деятельности фирмы. Инвесторы напрямую заинтересованы в развитии компании, а их вложения всегда рискованные, т.к. возврат вложенных инвестиций, как правило, осуществляется в виде процента от получаемой компанией прибыли (зачастую, инвесторы получают долю в самой фирме).

Эмиссия ценных бумаг: выпуск и продажа ценных бумаг с целью привлечения денежных средств для финансирования бизнеса. Под данным источником финансирования бизнеса понимается эмиссия акций или облигаций.

При эмиссии акций фирмы привлекают денежные средства на безвозвратной основе, а покупатели акций становятся в определенной мере собственниками фирмы, их мотив — получение части прибыли от деятельности компании. При эмиссии облигаций фирма привлекает денежные средства на возвратной основе. Мотив покупателей облигаций — получение прибыли за счет процентов по облигациям.

*эмиссия ценных бумаг — это один из способов привлечения инвестиций.

Государственная поддержка (государственные вливания): субсидии и дотации государства — т.е. денежные средства, предоставляемые государством для поддержания или расширения производства, предоставляемые, как привило, на целевой основе.

Мотив государства: стимулирование и развитие социально значимых отраслей. Денежные средства предоставляются государством на строго обозначенные цели, а их использование контролируется специальными надзорными государственными органами.