Обмен, торговля, реклама

Что необходимо, чтобы обмен состоялся? Сначала нужно произвести экономическое благо, а потом предложить его к продаже, т.е. сделать его товаром.
Любая продукция, чтобы стать товаром должна обладать двумя свойствами:
Потребительской стоимостью (способность быть полезной, нужной людям)
Меновой стоимостью (способность обмениваться на другие продукты)
Например, у часов с пластмассовым и металлическим корпусом одинаковая потребительская стоимость, но разная меновая.
Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт.
Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.
Ирина – фотограф, предложила дизайнеру, Марии, пофотографировать ее новые платья. В качестве платы за услугу Ирина попросила Марию сшить ей новое платье. Такой обмен называется бартером.
Недостатки бартера:
Неудобство (при больших объёмах товара, который нужно обменять)
Занимает много времени на поиск варианта обмена
Не всегда обмен равноценный и справедливый
Бартер является ранней формой обмена, в настоящее время отошедшей на второй план по сравнению с торговлей.
Преимущества торговли:
Позволяет более точно измерить стоимость товара
Позволяет сократить время обмена
Позволяет сократить издержки при обмене
Виды торговли:
Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего использования (переработка, пошив), или перепродажи (например, индивидуальный предприниматель закупает молоко на базе для своего магазина).
Розничная торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям (например, родители на первое сентября купили ученику портфель).
Обмен в форме бартера или торговли может быть осуществлен только на рынке.
Для того, чтобы повысить спрос товара продавцы могут прибегать к рекламе, как к инструменту повышения своих продаж.
Цели рекламы:
Информация (рассказ о новом товаре с описанием выгод от его потребления, создание образа фирмы)
Формирование предпочтения (убеждение в преимуществах уже известного потребителям товара, аргументация в его пользу)
Напоминание (поддержка на высоком уровне осведомленности об известном товаре)