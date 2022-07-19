Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Обществознание
Регулирование поведения людей в обществе
Виновен - отвечай Защита Отечества Для чего нужна дисциплина Права и обязанности граждан Кто стоит на страже закона Что значит жить по правилам Почему важно соблюдать законы
Человек в экономических отношениях
Виды и формы бизнеса Экономика и ее основные участники Мастерство работника Экономика семьи Обмен, торговля, реклама Проиводство: затраты, выручка, прибыль Деньги, их функции
Человек и природа
Воздействие человека на природу Закон на страже природы Охранять природу - значит охранять жизнь

Обмен, торговля, реклама

Что необходимо, чтобы обмен состоялся? Сначала нужно произвести экономическое благо, а потом предложить его к продаже, т.е. сделать его товаром.

Любая продукция, чтобы стать товаром должна обладать двумя свойствами:

  • Потребительской стоимостью (способность быть полезной, нужной людям)

  • Меновой стоимостью (способность обмениваться на другие продукты)

Стоимость – мера, с помощью которой определяется ценность товара или его полезность.

Например, у часов с пластмассовым и металлическим корпусом одинаковая потребительская стоимость, но разная меновая.

Цена товара – это его стоимость, выраженная в денежной форме.

Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт.

Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.

Бартер (натуральный обмен) - обмен одного товара на другой товар без посредства денег.

Ирина – фотограф, предложила дизайнеру, Марии, пофотографировать ее новые платья. В качестве платы за услугу Ирина попросила Марию сшить ей новое платье. Такой обмен называется бартером.

Торговля (товарно-денежный обмен) – обмен одного товара на другой товар посредством денег.

Недостатки бартера:

  • Неудобство (при больших объёмах товара, который нужно обменять)

  • Занимает много времени на поиск варианта обмена

  • Не всегда обмен равноценный и справедливый

Бартер является ранней формой обмена, в настоящее время отошедшей на второй план по сравнению с торговлей.

Преимущества торговли:

  • Позволяет более точно измерить стоимость товара

  • Позволяет сократить время обмена

  • Позволяет сократить издержки при обмене

Виды торговли:

  1. Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего использования (переработка, пошив), или перепродажи (например, индивидуальный предприниматель закупает молоко на базе для своего магазина).

  2. Розничная торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям (например, родители на первое сентября купили ученику портфель).

Обмен в форме бартера или торговли может быть осуществлен только на рынке.

Рынок – вся совокупность экономических отношений, проявляющихся в сфере производств, обмена и потребления товаров и услуг.

Для того, чтобы повысить спрос товара продавцы могут прибегать к рекламе, как к инструменту повышения своих продаж.

Реклама – информация о потребительских свойствах товара или услуги с целью продажи.

Цели рекламы:

  • Информация (рассказ о новом товаре с описанием выгод от его потребления, создание образа фирмы)

  • Формирование предпочтения (убеждение в преимуществах уже известного потребителям товара, аргументация в его пользу)

  • Напоминание (поддержка на высоком уровне осведомленности об известном товаре)