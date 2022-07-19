Обмен, торговля, реклама

Что необходимо, чтобы обмен состоялся? Сначала нужно произвести экономическое благо, а потом предложить его к продаже, т.е. сделать его товаром.

Любая продукция, чтобы стать товаром должна обладать двумя свойствами:

Потребительской стоимостью (способность быть полезной, нужной людям)

Меновой стоимостью (способность обмениваться на другие продукты)

Стоимость – мера, с помощью которой определяется ценность товара или его полезность.

Например, у часов с пластмассовым и металлическим корпусом одинаковая потребительская стоимость, но разная меновая.

Цена товара – это его стоимость, выраженная в денежной форме. – это его стоимость, выраженная в денежной форме. Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт.

Обмен бывает двух видов: торговля и бартер.

Бартер (натуральный обмен) - обмен одного товара на другой товар без посредства денег.

Ирина – фотограф, предложила дизайнеру, Марии, пофотографировать ее новые платья. В качестве платы за услугу Ирина попросила Марию сшить ей новое платье. Такой обмен называется бартером.

Торговля (товарно-денежный обмен) – обмен одного товара на другой товар посредством денег.

Недостатки бартера:

Неудобство (при больших объёмах товара, который нужно обменять)

Занимает много времени на поиск варианта обмена

Не всегда обмен равноценный и справедливый

Бартер является ранней формой обмена, в настоящее время отошедшей на второй план по сравнению с торговлей.

Преимущества торговли:

Позволяет более точно измерить стоимость товара

Позволяет сократить время обмена

Позволяет сократить издержки при обмене

Виды торговли:

Оптовая торговля – это любая деятельность по продаже товаров и услуг тем, кто приобретает их в целях или дальнейшего использования (переработка, пошив), или перепродажи (например, индивидуальный предприниматель закупает молоко на базе для своего магазина). Розничная торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением акта купли-продажи товаров конечным потребителям (например, родители на первое сентября купили ученику портфель).

Обмен в форме бартера или торговли может быть осуществлен только на рынке.

Рынок – вся совокупность экономических отношений, проявляющихся в сфере производств, обмена и потребления товаров и услуг.

Для того, чтобы повысить спрос товара продавцы могут прибегать к рекламе, как к инструменту повышения своих продаж.

Реклама – информация о потребительских свойствах товара или услуги с целью продажи.

Цели рекламы: