Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по биологии — самый сложный ЕГЭ по выбору, средний балл в 2020-м году всего 51,5, хотя проходные баллы на бюджет в топ-вузы 90+. Школьный курс биологии даёт темы непоследовательно, в сравнении ЕГЭ, а треть тем изучается в 7—9 классах и не повторяется в старшей школе. Чтобы системно изучить всю теорию, нужна мотивация в баллах.