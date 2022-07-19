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Как подготовиться к ЕГЭ по биологии за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по биологии — самый сложный ЕГЭ по выбору, средний балл в 2020-м году всего 51,5, хотя проходные баллы на бюджет в топ-вузы 90+. Школьный курс биологии даёт темы непоследовательно, в сравнении ЕГЭ, а треть тем изучается в 7—9 классах и не повторяется в старшей школе. Чтобы системно изучить всю теорию, нужна мотивация в баллах.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по биологии — самый сложный ЕГЭ по выбору, средний балл в 2020-м году всего 51,5, хотя проходные баллы на бюджет в топ-вузы 90+. Школьный курс биологии даёт темы непоследовательно, в сравнении ЕГЭ, а треть тем изучается в 7—9 классах и не повторяется в старшей школе. Чтобы системно изучить всю теорию, нужна мотивация в баллах.
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Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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Что нужно знать о ЕГЭ по биологии?
- В среднем всего 6% выпускников сдают ЕГЭ по биологии на 80+ баллов. Для сравнения: чтобы поступить на бюджет в топовый медицинский вуз, нужно набрать 90+ баллов
- Ученик должен решить 28 заданий за 235 минут (3 часа 55 минут). Это 21 задание с кратким ответом, которые принесут 38 первичных баллов, и 7 заданий с развёрнутым ответом на 20 первичных баллов из 58 максимальных
- Последние 3 года ЕГЭ по биологии сохраняет статус самого сложного экзамена по результатам выпускников, средний балл в 2020-м году — 51,5. Большинство учеников теряют баллы на незнании теории, ошибках по невнимательности и несоответствии ответов критериям
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Биология как наука и методы научного познания — уровни организации живого, биологические науки и методы биологических исследований
- Клетка как биологическая система — химический состав клеток, строение и функции органоидов, обмен веществ в клетке, процессы деления
- Организм как биологическая система — процессы жизнедеятельности организма: размножение и развитие, наследственность и изменчивость. Генетика и селекция
- Многообразие и систематика живой природы — царства живой природы: вирусы, бактерии, грибы, растения и животные
- Эволюция живой природы — вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, эволюционная теория, эволюционные процессы
- Экосистемы и присущие им закономерности — структура и виды экосистем, биосфера и глобальные экологические проблемы
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по биологии эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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