Курсы подготовки к ЕГЭ по биологии для 10 класса

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Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ЕГЭ по биологии за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по биологии — самый сложный ЕГЭ по выбору, средний балл в 2020-м году всего 51,5, хотя проходные баллы на бюджет в топ-вузы 90+. Школьный курс биологии даёт темы непоследовательно, в сравнении ЕГЭ, а треть тем изучается в 7—9 классах и не повторяется в старшей школе. Чтобы системно изучить всю теорию, нужна мотивация в баллах.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по биологии — самый сложный ЕГЭ по выбору, средний балл в 2020-м году всего 51,5, хотя проходные баллы на бюджет в топ-вузы 90+. Школьный курс биологии даёт темы непоследовательно, в сравнении ЕГЭ, а треть тем изучается в 7—9 классах и не повторяется в старшей школе. Чтобы системно изучить всю теорию, нужна мотивация в баллах.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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Что нужно знать о ЕГЭ по биологии?

  • В среднем всего 6% выпускников сдают ЕГЭ по биологии на 80+ баллов. Для сравнения: чтобы поступить на бюджет в топовый медицинский вуз, нужно набрать 90+ баллов
  • Ученик должен решить 28 заданий за 235 минут (3 часа 55 минут). Это 21 задание с кратким ответом, которые принесут 38 первичных баллов, и 7 заданий с развёрнутым ответом на 20 первичных баллов из 58 максимальных
  • Последние 3 года ЕГЭ по биологии сохраняет статус самого сложного экзамена по результатам выпускников, средний балл в 2020-м году — 51,5. Большинство учеников теряют баллы на незнании теории, ошибках по невнимательности и несоответствии ответов критериям

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

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  • Биология как наука и методы научного познания — уровни организации живого, биологические науки и методы биологических исследований
  • Клетка как биологическая система — химический состав клеток, строение и функции органоидов, обмен веществ в клетке, процессы деления
  • Организм как биологическая система — процессы жизнедеятельности организма: размножение и развитие, наследственность и изменчивость. Генетика и селекция
  • Многообразие и систематика живой природы — царства живой природы: вирусы, бактерии, грибы, растения и животные
  • Эволюция живой природы — вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, эволюционная теория, эволюционные процессы
  • Экосистемы и присущие им закономерности — структура и виды экосистем, биосфера и глобальные экологические проблемы

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по биологии эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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Вы:
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