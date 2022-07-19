Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Религия – вера в сверхъестественные силы. вера в сверхъестественные силы. Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.

Элементы религии:

Вера ‒ религиозные чувства, настроения, эмоции. Учение ‒ систематизированная, специально разработанная для данной религии совокупность принципов, идей, понятий. Религиозный культ ‒ совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п. Церковь ‒ социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.

Все современные религии можно разделить на три большие группы:

1. Мировые религии

Христианство

Буддизм

Ислам

2. Национально-государственные религии

Синтоизм

Конфуцианство

Индуизм

Иудаизм и др.

3. Родоплеменные

Языческие культы народов Крайнего Севера, центральной Африки, народов Океании и др.

Основные функции религии:

Мировоззренческая (задает критерии, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек); Коммуникативная (обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; верующих - с Богом, ангелами); Регулятивная (упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность) и др.

Религиозные объединения в РФ – добровольное объединение граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. – добровольное объединение граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. Свобода совести – основополагающее право человека на независимость внутренней духовной жизни, на мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах.

Право на свободу совести подразумевает: