Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Местное самоуправление Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические цели и функции государства Товары и услуги Производство и производительность труда Разделение труда и специализация Деньги Экономические функции домохозяйства Инфляция Банковские услуги
Право
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Федеративное устройство Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Органы государственной власти Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Глобальные проблемы современности

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Религия – вера в сверхъестественные силы.

Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая людей в единую общность.

Элементы религии:

  1. Вера ‒ религиозные чувства, настроения, эмоции.

  2. Учение ‒ систематизированная, специально разработанная для данной религии совокупность принципов, идей, понятий.

  3. Религиозный культ ‒ совокупность действий, которые совершают верующие: обряды, молитвы, проповеди и т. п.

  4. Церковь ‒ социальный институт, упорядочивающий и направляющий жизнь религиозной общины.

Все современные религии можно разделить на три большие группы:

1. Мировые религии

  • Христианство

  • Буддизм

  • Ислам

2. Национально-государственные религии

  • Синтоизм

  • Конфуцианство

  • Индуизм

  • Иудаизм и др.

3. Родоплеменные

  • Языческие культы народов Крайнего Севера, центральной Африки, народов Океании и др.

Основные функции религии:

  1. Мировоззренческая (задает критерии, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек);

  2. Коммуникативная (обеспечивает два плана общения: верующих друг с другом; верующих - с Богом, ангелами);

  3. Регулятивная (упорядочивает и регулирует помыслы, стремления людей, их деятельность) и др.

Религиозные объединения в РФ – добровольное объединение граждан РФ и иных участников, постоянно и на законных условиях, проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры.

Свобода совести – основополагающее право человека на независимость внутренней духовной жизни, на мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в других гражданских правах.

Право на свободу совести подразумевает:

  1. Принимать религию или атеистические убеждения по своему выбору

  2. Распространять как религиозные, так и не религиозные взгляды, идеи и учения, не ущемляя при этом свободу и достоинство других людей

  3. Иметь/менять религию или убеждения

  4. Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей