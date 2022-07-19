Системное строение общества: элементы и подсистемы

Прежде чем начать рассматривать категорию «общество», стоит обратиться к более широкому понятию ― природе.

Природа представляет собой систему физических и биологических объектов и явлений, как уже познанных наукой, так и лежащих пока еще за пределами наших знаний.

Среди множества элементов природы выделяется категория «общество», которую мы с вами и будем изучать.

Общество ― это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия и формы объединения людей.

Общество в таком понимании представляет собой обособившуюся от природы часть мира, причем обособление проявляется в следующем:

В различии движущих сил. Имеется в виду, что в природе преобладают стихийные силы, поэтому она развивается по собственным законам.

В различии направлений развития. Природа развивается спонтанно, поэтому нельзя говорить о какой-то направленности ее развития. Общество же выступает в качестве преобразователя себя и окружающей природы.

Общество и природа очень тесно связаны друг с другом.

Общество в первоначальном смысле ― это некое единение, на это нам подсказывает корень «общ». Эта этимология слова сохраняет свое значение до сих пор, поскольку в обществе важно именно объединение и сотрудничество людей. Союз людей необходим для комфортного существования человека, поскольку со многими жизненными трудностями он не может справиться один.

Например, первобытные люди практиковали групповую охоту на мамонтов, поскольку в одиночку это было делать невозможно. Наличие добычи порождало новые отношения, связанные с определением доли каждого, взаимопомощи в приготовлении, соответственно взаимоотношения людей усложнялись и рождалось общество.

Общество ― это универсальный способ организации социальных связей, взаимодействия и отношения людей.

От других социальных образований ―групп, общностей, организаций, ― общество отличается длительностью существования и самодостаточностью, то есть оно обладает всеми необходимыми ресурсами для своего воспроизводства и нормального развития.

В то же время общество можно рассматривать в более узком смысле.

Общество ― организованное самодостаточное объединение людей, связанных единством экономических, духовно-культурных, исторических, национальных и иных интересов и потребностей.

С этой точки зрения, сущность общества кроется в тех отношениях, в которые вступают люди друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.

Общественные отношения — это многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них).

Выделяют следующие типы общественных отношений:

Материальные общественные отношения (складываются в ходе практической деятельности людей) Духовные общественные отношения (определяются духовными ценностями людей)

Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных функций:

производство материальных благ и услуг;

распределение продуктов труда (деятельности);

регламентация и управление деятельностью и поведением;

воспроизводство и социализация человека;

духовное производство и регулирование активности людей.

Общество ― это сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общности, объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, самоструктурирования и самовоспроизведения.

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система имеет следующие специфические черты:

большое разнообразие различных социальных структур и подсистем;

несводимость к людям, его составляющим;

самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования;

исключительная динамичность, незавершенность и альтернативность развития;

непредсказуемость, нелинейность развития.

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, которую представляет собой общество, учеными было выработано понятие «подсистема».

Подсистемами именуются «промежуточные» комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система.

Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, которых обычно выделяют четыре:

Экономическая сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения в процессе производства, обмена и потребления;

отношения по поводу права собственности;

отношения в процессе предпринимательской деятельности;

взаимосвязь государства и экономики.

Основные элементы и институты:

экономические системы;

производство;

обмен;

распределение;

формы собственности;

рынки;

деньги;

бюджет;

банки;

налоги;

безработица;

предпринимательская деятельность.

Политическая сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения по поводу власти и управления обществом;

отношения человека и государства;

отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.

Основные элементы и институты:

политика;

власть;

государство;

разделение властей;

формы государственной власти (формы правления, формы территориального устройства, формы политических режимов);

политические партии;

выборы;

гражданское общество.

Социальная сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей);

порядок и принципы этих взаимоотношений.

Основные элементы и институты:

структура (стратификация) общества;

социальные группы (классы, сословия, касты, страты, нации, и пр.);

социальная мобильность и социальные лифты;

национальные отношения;

семья.

Духовная сфера

Отношения, в которые вступают люди в рамках этой сферы:

отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.);

отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей.

Основные элементы и институты:

культура;

искусство;

образование;

наука;

религия;

вера;

мировоззрение;

мораль;

нравственность;

этика;

эстетика и пр.

Каждая их этих сфер, будучи сама элементом системы, называемой «общество», в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам, ее составляющим. Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга. Разделение общества на сферы несколько условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области реально целостного общества, многообразную и сложную общественную жизнь.

Подобная классификация применяется и к социальным институтам. Не стоит путать это понятие с учреждениями образовательной системы. О социальных институтах вы можете прочитать в другой теме ― “Основные институты общества”.