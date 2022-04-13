Человек своей деятельностью влияет на окружающую среду. И это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.
Открытие огня, возникновение земледелия и скотоводства, переход к оседлому образу жизни.
Машины, города, заводы и электростанции, научные труды, произведения искусства.
Творческая деятельность человека породила “вторую природу”. Очень часто вмешиваясь в природу, человечество не задумывалась о последствиях своего вмешательства и своей деятельности.
Человек, увлечённый бурной хозяйственной деятельностью, не заметил, как стал разрушать и губить природу.
Экологическое правило: нельзя требовать у природы больше, чем она способна дать.
Все природные богатства (ресурсы) делятся на две группы — исчерпаемые, т. е. такие, которые в будущем могут закончится, и неисчерпаемые, т. е. такие ресурсы, которые неиссякаемы или со временем могут восстановиться в природе.
Неисчерпаемые природные ресурсы: вода (особенно воду Мирового океана), климатические ресурсы (воздух и энергия ветра), космические ресурсы (солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов).
Извержение вулканов, которые выбрасывают на поверхность Земли и в воздух тысячи тонн различных веществ.
Человек готовит пищу, обогревает жилище, поэтому он вынужден сжигать топливо, отходы которого загрязняют окружающий воздух.
Из-за деятельности человека страдает воздух, значит, страдает и вода, и земля — вся биосфера. Поднятые в атмосферу частицы отравляющих веществ оседают на землю и воду. Большинство человеческих отходов очень опасны для Земли.
Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека (горы мусора, канализационные стоки).
Под воздействием человеческой деятельности почва задыхается, загрязняется от мусора, отравляется ядохимикатами. Важно минимизировать негативное воздействие человека на природу.