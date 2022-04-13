Воздействие человека на природу

Человек своей деятельностью влияет на окружающую среду. И это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Производящая хозяйственная деятельность человека- совокупность действий человека, которые приводят к развитию общества или отдельных сфер жизни общества.

Открытие огня, возникновение земледелия и скотоводства, переход к оседлому образу жизни.

Творческая деятельность человека- процесс по созданию качественно новых духовных и материальных ценностей, которые используются человеком.

Машины, города, заводы и электростанции, научные труды, произведения искусства.

Творческая деятельность человека породила “вторую природу”. Очень часто вмешиваясь в природу, человечество не задумывалась о последствиях своего вмешательства и своей деятельности.

Экология – это наука о взаимодействии человека с природой.

Человек, увлечённый бурной хозяйственной деятельностью, не заметил, как стал разрушать и губить природу.

Техногенная авария – это крупная авария на техническом объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и/или экологическую катастрофу.

Весь мир был потрясён трагедиями Чернобыльской АЭС (1986), японской АЭС «Фукусима-1» (2011), страшной нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе (2010) и др.

Экологическое правило: нельзя требовать у природы больше, чем она способна дать.

Все природные богатства (ресурсы) делятся на две группы — исчерпаемые, т. е. такие, которые в будущем могут закончится, и неисчерпаемые, т. е. такие ресурсы, которые неиссякаемы или со временем могут восстановиться в природе.

Исчерпаемые природные ресурсы: уголь, металлические руды, нефть, газ, а также почва, растительный и животный мир. : уголь, металлические руды, нефть, газ, а также почва, растительный и животный мир. Неисчерпаемые природные ресурсы: вода (особенно воду Мирового океана), климатические ресурсы (воздух и энергия ветра), космические ресурсы (солнечная радиация, энергия морских приливов и отливов).

Загрязнение атмосферы

Естественное загрязнение - загрязнение, возникшее в результате природных, как правило, катастрофических процессов.

Извержение вулканов, которые выбрасывают на поверхность Земли и в воздух тысячи тонн различных веществ.

Искусственное загрязнение- загрязнение, связанное с деятельностью человека.

Человек готовит пищу, обогревает жилище, поэтому он вынужден сжигать топливо, отходы которого загрязняют окружающий воздух.

Загрязнение почвы и воды

Биосфера- живая оболочка Земли, заселённая живыми организмами и преобразованная ими.

Из-за деятельности человека страдает воздух, значит, страдает и вода, и земля — вся биосфера. Поднятые в атмосферу частицы отравляющих веществ оседают на землю и воду. Большинство человеческих отходов очень опасны для Земли.

Промышленные отходы - твёрдые, жидкие и газообразные отходы производства, полученные в результате химических, термических, механических операций. твёрдые, жидкие и газообразные отходы производства, полученные в результате химических, термических, механических операций. Бытовые отходы - твердые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека (горы мусора, канализационные стоки).

Под воздействием человеческой деятельности почва задыхается, загрязняется от мусора, отравляется ядохимикатами. Важно минимизировать негативное воздействие человека на природу.