Органы государственной власти РФ

Российская Федерация осуществляет свою деятельность посредством государственных органов. Орган государства – это один из каналов, через который народ, согласно Конституции РФ (ст. 3), осуществляет свою власть.

I Государственный аппарат

Государственный аппарат (механизм) — система государственных органов и учреждений, при помощи которых осуществляются государственная власть и государственное управление.

Государственные органы — составные части аппарата государства (физические лица или организации), наделенные государственно-властными полномочиями и участвующие в осуществлении функций государства.

Например: Глава государства (Президент РФ)

Органы законодательной власти (например, Федеральное Собрание)

Органы исполнительной власти (например, Правительство)

Органы судебной власти (например, Верховный суд РФ)

Органы государственного принуждения

(органы внутренних дел, государственной безопасности, прокуратура, исправительные учреждения),

Вооруженные силы (например, Росгвардия).

Признаки государственных органов:

Имеют юридическую основу деятельности (нормы права), правила их формирования и полномочия законодательно закреплены;

Действуют от имени государства;

Могут применять принуждение;

Структурно обособлены;

Государственные учреждения — государственные организации, выполняющие те или иные функции государства, но не наделенные властными полномочиями (образовательные и научно-исследовательские учреждения, библиотеки, почты, телеграфы, вокзалы и другие учреждения связи и транспорта).

Например: Образовательные и научно-исследовательские учреждения (например, Московский Государственный Университет)

Библиотеки

Почты

Телеграфы

Вокзалы и другие учреждения связи и транспорта.

II Органы государственной власти РФ и их функции

Органы государственной власти делятся на органы:

исполнительной власти

законодательной власти

судебной власти.

Президент не входит в систему органов власти, являясь контролирующим лицом.

Исполнительная власть (см. Глава 6 Конституции РФ) представлена Правительством РФ, которое объединяет множество министерств.

Законодательная власть (см. Глава 5 Конституции РФ) представлена двухпалатным Парламентом. Федеральное собрание состоит из двух палат, где нижняя палата – это Государственная Дума, а верхняя палата – Совет Федерации.

Судебная власть (см. Глава 7 Конституции РФ) представляет собой систему судов, где существует несколько ступеней.

Функции Президента Российской Федерации

Полномочия президента подробно описаны в основном законе РФ (см. Глава 4 Конституции РФ).

По отношению к Правительству:

1. Назначает, с одобрения Государственной думы, председателя Правительства Российской Федерации.

2. Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации.

3. Принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации.

4. По предложению председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

По отношению к Госдуме:

1. Представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка, а также ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении председателя Центрального банка от занимаемой должности.

2. Назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией и федеральным законом.

3. Распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией.

4. Вносит законопроекты в Государственную Думу.

По отношению к Совету Федерации:

1. Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, а также кандидатуру генерального прокурора; вносит в Совет федерации предложение об освобождении генерального прокурора от должности; назначает судей других федеральных судов.

2. Подписывает и обнародует федеральные законы в течение четырнадцати дней с момента получения. (Если президент в течение 14 дней с момента поступления ФЗ отклонит его, то ГД и СФ вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении ФЗ будет одобрен большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов СФ и депутатов ГД, он подлежит подписанию президентом РФ в течение семи дней и обнародованию).

В международных отношениях:

1. Назначает и отзывает дип. представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

2. Осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; ведёт переговоры и подписывает международные договоры.

3. Подписывает ратификационные грамоты, принимает верительные и отзывные грамоты дип. представителей.

4. В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе.

5. Решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического убежища.

Прочие функции:

1. Формирует и возглавляет Совет безопасности РФ, статус которого определяется федеральным законом.

2. Формирует администрацию президента РФ.

3. Назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ.

4. Обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

5. Награждает государственными наградами РФ, присваивает почетные звания.

Законодательная власть

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и законодательным органом Российской Федерации. (ст. 94 Конституции РФ).

Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.

Функции Федерального Собрания

1) Представительная функция

Представление многонационального населения РФ с учетом федеративного устройства государства. Совет Федерации ― орган, представляющий интересы субъектов РФ. Государственная Дума ― орган представительства всех граждан РФ.

2) Законотворческая

Законодательная инициатива ― рассмотрение законопроекта ― одобрение закона ГД Советом Федерации ― подписание закона Президентом ― обнародование.

3) Контрольная

Право участвовать в формировании исполнительных органов государственной власти, требовать от них отчета о своей деятельности и отправлять в отставку, если что-то не так.

К ведению Совета Федерации относятся (ст. 102 Конституции РФ):

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

д) назначение выборов Президента Российской Федерации

е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;

ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

Функции Совета Федерации

Утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного положений. Отрешение Президента РФ от должности (импичмент). Назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ, заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов. Назначение на должность судей.

К ведению Государственной Думы относятся (ст. 103 Конституции РФ):

а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;

з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.

Функции Государственной Думы

Выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ. Решение вопроса о доверии Правительству РФ. Объявление амнистии. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального Банка, Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, а также Уполномоченного по правам человека. Принятие федеральных законов.

Исполнительная власть

Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

Правительство Российской Федерации (ст. 114 Конституции РФ):

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии

г) осуществляет управление федеральной собственностью

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.

Полномочия Правительства РФ

Разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет отчёты. Обеспечивает:

проведение в государстве единой финансовой, кредитной и денежной политики;

проведение единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии.

Осуществляет: