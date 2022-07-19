Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Право в системе социальных норм Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Международное право Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Воинская обязанность Конституция РФ
Экономика
Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Ценные бумаги Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Факторы производства и факторные доходные Экономические системы Налоги Государственный бюджет Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Роль государства в экономике Предпринимательство
Политика
Политический процесс Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения Политическая система Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Виды знаний Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Многовариантность общественного развития (типы обществ) Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Религия Образование, его значение для личности и общества Искусство Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Задание 17 Задание 19 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 18 Задание 1 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Задание 21 Задание 25 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Задание 23

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции)

Вопрос о природе человека, его происхождении, назначении и деятельности является самым значительным в системе знаний об обществе.

Сложным и дискуссионным до сих пор остается вопрос о происхождении человека. Можно выделить несколько подходов к данной проблеме.

Теории происхождения человека:

  1. Религиозная (теологическая) теория

Божественное происхождение человека. Душа ― источник человеческого в человеке.

  1. Теория палеовизита

Человек ― создание пришельцев из космоса, которые, посетив Землю, оставили на ней человеческих существ.

  1. Эволюционная теория (Ч. Дарвина)

Человек имеет естественное, природное происхождение и генетически связан с высшими млекопитающими.

  1. Теория Ф. Энгельса

Главная причина появления человека ― труд. Под его влиянием сформировались такие качества человека, как сознание, язык и творческие способности.

Человек ― это высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад.

Человек по своей сути есть существобиосоциальное. Он является частью природы и, вместе с тем, неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.

Человеккакбиологическоесущество  принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами, физической силой, мозгом, органами чувств, физиологическими потребностями, которые функционируют определённым образом. Его биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным условиям существования. При этом биологические свойства человека во многом диктуют стиль его жизни и направление развития человеческого общества.

Человеккаксоциальноесущество  неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими индивидами, выступая субъектом социальных, экономических, моральных и других отношений. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и др.

Факторы, влияющие на формирование человека:

Биологические:

  • Половозрастные особенности

  • Физическое строение, конституция тела

  • Свойства нервной системы

  • Темперамент

  • Задатки

  • Первичные потребности

  • Наследственность и т.д

Социальные:

  • Сознание и самосознание

  • Мышление

  • Воля

  • Речь

  • Наличие культуры

  • Интересы

  • Мировоззрение и т.д

Когда человек становится социальным существом, то биологические свойства не исчезают, они являются предпосылками для формирования образа жизни человека. Без их обеспечения жизнь человека как социального существа немыслима.

Важно отметить, что человек как социальное существо может вступать в конфликт со своей изначальной биологической природой, подавлять инстинкты и даже преодолевать наиболее важные из них, но перечеркнуть полностью биологические данности он не может.

Основныеотличиячеловекаотживотного:

  • Человек производит свою собственную окружающую среду, изменяя и преобразуя природу, а животное использует то, что есть в наличии в окружающей среде, приспосабливается к природе.

  • Человек существо универсальное, способное действовать «по меркам любого вида», животное не может преодолеть свою видовую ограниченность.

  • Потребности людей постоянно изменяются и растут, у животных потребности практически не изменяются.

  • Человек развивается по двум программам: биологической (инстинкты) и социально-культурной, существование животных направляется толькинстинктами.

  • Человек обладает сознанием, свою жизнедеятельность делает предметом, т.е. относится к ней осмысленно, изменяет, планирует, животное тождественно своей жизнедеятельности и не отличает ее от себя.

Индивид. Индивидуальность. Личность.

Для упрощения понимания термина «человек» люди придумали 3 слова, каждое из которых со своей стороны описывает человека. Когда мы имеем в виду отдельно взятого представителя Homo Sapiens, мы говорим «индивид». Нас при этом не интересуют индивидуальные качества человека, его особенности как личности, стиль жизни, вес, цвет глаз и т.д.

Если же мы хотим подчеркнуть какие-то особенности конкретного человека, мы используем термин «индивидуальность».

Если же мы хотим поговорить о социальных качествах человека, подчеркнуть чье-то трудолюбие, ответственность, честность (или, наоборот, алчность, невежество, лень), то мы говорим «личность».

Сравните: «Отсутствие людей приводит к замкнутости отдельных индивидов», «она яростно отстаивала свою потребность в путешествиях и страсть к впечатлениям, – свою индивидуальность», «личностью он был заурядной, не умел поддержать разговор, был скуп на эмоции и мало кому нравился».

Индивид ― отдельный организм, который существует самостоятельно, единичный представитель человеческого рода

(качества, которые объединяют нас с остальными людьми. Например, наличие речи)

Индивидуальность ― совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого; своеобразие психики, неповторимость, уникальность.

Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в одежде (внешнем виде), в специфике интересов.

Личность ― человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности. Качества личности формируются только в процессе взаимодействия с людьми.

! Чтобы лучше запомнить разницу терминов, запомните цитату: «Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают» (А. Г. Асмолов).