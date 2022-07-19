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Экологическое право

Экологическое право — отрасль права, регулирующая общественные отношения в области использования и охраны окружающей среды.

Окружающая среда представляет собой главный объект охраны экологического права, что является неотъемлемым условием существования живого мира.

Окружающая среда представляет собой совокупность трех элементов:

  • Природные объекты

  • Природно-антропогенные объекты

  • Антропогенные объекты

Природные объекты представлены в виде того, что создано самой природой и существует само по себе (леса, реки, озера и т.д.). Природно-антропогенные объекты представляют собой элементы природы, созданные или видоизмененные при участии человека (сады, лесополосы искусственные посадки и т.д.). Антропогенные объекты созданы человеком и не характеризованы природными признаками (здания, дороги и т.д.)

Право на благоприятную окружающую среду защищено:

  • Конституцией РФ (статья 42)

  • Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды"

Статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»

Благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Критерии оценки благоприятного состояния окружающей среды.

Юридически значимые критерии оценки:

  • нормативы качества окружающей среды

  • нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду

  • С точки зрения ресурсоемкости (неистощимости) природных богатств: нормативные требования по использованию (изъятию) природных ресурсов (установлены ФЗ "Об охране окружающей природной среды", актами земельного, горного, водного, лесного и иного природоресурсного законодательства).

Экологическое законодательство предоставляет гражданам и организациям ряд прав и возлагает на них некоторые обязанности.

Экологические права.

  • Право на благоприятную окружающую среду;

  • Право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

  • Право на создание общественных объединений и организаций для защиты окружающей среды;

  • Право на компенсацию ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями;

  • Право пользоваться природными ресурсами;

  • Право защищать свои экологические права.

Экологические обязанности.

  • Обязанность сохранять природу и беречь окружающую среду;

  • Выполнять требования санитарно-эпидемиологического, природоохранного и природоресурсного законодательства;

  • Не совершать действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Способы защиты экологических прав.

  1. Без обращения в компетентные органы.

Граждане вправе создавать общественные организации, цель которых защищать экологические права граждан.

Например:

«Гринпис» (Greenpeace) - международная независимая неправительственная экологическая организация.

«Всемирный фонд дикой природы» - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.

  1. Административный порядок.

Защита права в компетентных органах государственной власти.

Например:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Прокуратура – орган, осуществляющий общий надзор за соблюдением законодательства.

  1. Судебный порядок.

Обращение за судебной защитой прав, путем подачи иска.

Нарушение норм экологического права влечет административную и уголовную ответственность. Такие правонарушения признаются наиболее тяжкими, так как посягают на жизнь человечества и животного мира в целом.

Также, граждане и организации вправе взыскивать компенсацию за вред причинённый нарушением норм экологического права в рамках гражданского права.