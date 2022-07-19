Экологическое право

Окружающая среда представляет собой главный объект охраны экологического права, что является неотъемлемым условием существования живого мира.
Окружающая среда представляет собой совокупность трех элементов:
Природные объекты
Природно-антропогенные объекты
Антропогенные объекты
Природные объекты представлены в виде того, что создано самой природой и существует само по себе (леса, реки, озера и т.д.). Природно-антропогенные объекты представляют собой элементы природы, созданные или видоизмененные при участии человека (сады, лесополосы искусственные посадки и т.д.). Антропогенные объекты созданы человеком и не характеризованы природными признаками (здания, дороги и т.д.)
Право на благоприятную окружающую среду защищено:
Конституцией РФ (статья 42)
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды"
Статья 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»
Юридически значимые критерии оценки:
нормативы качества окружающей среды
нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду
С точки зрения ресурсоемкости (неистощимости) природных богатств: нормативные требования по использованию (изъятию) природных ресурсов (установлены ФЗ "Об охране окружающей природной среды", актами земельного, горного, водного, лесного и иного природоресурсного законодательства).
Экологическое законодательство предоставляет гражданам и организациям ряд прав и возлагает на них некоторые обязанности.
Право на благоприятную окружающую среду;
Право на полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
Право на создание общественных объединений и организаций для защиты окружающей среды;
Право на компенсацию ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями;
Право пользоваться природными ресурсами;
Право защищать свои экологические права.
Обязанность сохранять природу и беречь окружающую среду;
Выполнять требования санитарно-эпидемиологического, природоохранного и природоресурсного законодательства;
Не совершать действий, влекущих за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Без обращения в компетентные органы.
Граждане вправе создавать общественные организации, цель которых защищать экологические права граждан.
«Гринпис» (Greenpeace) - международная независимая неправительственная экологическая организация.
«Всемирный фонд дикой природы» - международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.
Административный порядок.
Защита права в компетентных органах государственной власти.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) - федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Прокуратура – орган, осуществляющий общий надзор за соблюдением законодательства.
Судебный порядок.
Обращение за судебной защитой прав, путем подачи иска.
Нарушение норм экологического права влечет административную и уголовную ответственность. Такие правонарушения признаются наиболее тяжкими, так как посягают на жизнь человечества и животного мира в целом.
Также, граждане и организации вправе взыскивать компенсацию за вред причинённый нарушением норм экологического права в рамках гражданского права.