Особенности уголовного процесса

Уголовный процесс — это производство по уголовному делу, урегулированное федеральным уголовно-процессуальным законодательством.

Возраст уголовной ответственности.

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен общий минимальный возраст уголовной ответственности 16 лет.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности:

убийство

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

похищение человека

изнасилование и т.д.

Состав (структура) преступления:

Объект преступления — регулируемые и охраняемые правом общественные отношения, которым преступление причиняет вред.

Субъект преступления — право- и дееспособное физическое лицо, совершающее преступление.

Объективная сторона преступления — конкретное внешнее проявление преступления, отражающееся в таких правовых категориях, как деяние, причинённый вред и причинная связь между ними.

Субъективная сторона преступления — психическое отношение лица к противоправному деянию и его последствиям, которое конкретно проявляется как цель, мотив правонарушения и вина в его совершении.

Пример: 17-ти летний гражданин Г (субъект: гражданин Г) украл бриллиантовое колье у гражданки М (объект: право собственности гражданки М на ее украшение, он его нарушил), пробравшись ночью в её дом и забрав его со стола (объективная сторона: то, как произошло преступление). Гражданин Г сделал это умышленно с намерение продать колье по частям и разбогатеть (субъективная сторона: прямой умысел).

Только при наличии всех элементов состава правонарушения возникает юридическая ответственность. Отсутствие хотя бы одного элемента состава правонарушения исключает юридическую ответственность.

Основные принципы уголовного процесса (глава 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ):

Законность - точно и неуклонно соблюдать и исполнять нормы уголовно-процессуального права при совершении процессуальных действий на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса.

Осуществление правосудия только судом - никакой иной орган государственной власти, кроме суда, не может принимать на себя функцию отправления правосудия. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда.

Уважение чести и достоинства личности - запреты применять пытки, насилие, угрозы, оскорбительные высказывания и иные действия, унижающие честь и достоинство личности. обязанность уполномоченных субъектов принимать все меры для защиты чести и достоинства всех участников уголовного процесса.

Неприкосновенность - право на свободу и личную неприкосновенность является одним из основных прав человека, гарантируемых международными нормативными правовыми актами и Конституцией РФ. однако закон предусматривает возможность ограничения данного права в целях предотвращения совершения новых преступлений или защиты прав и свобод иных участников уголовного процесса. такое ограничение возможно только при наличии законных оснований и строгом соблюдении требований закона. основанием для задержания лица или заключения его под стражу может быть судебное решение либо одно из обстоятельств, предусмотренных УПК РФ. До судебного решения лицо может быть задержано не более чем на 48 часов. Условия содержания лиц, заключённых под стражу, а также задержанных по подозрению в совершении преступления, должны исключать возможность угрозы их жизни и здоровью.

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе - закон требует от должностных лиц (суд, прокурор, следователь, дознаватель) разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также другим участникам уголовного процесса их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Закон обязывает должностных лиц и орган дознания применять необходимые меры безопасности, если потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного процесса, а также их родственникам, близким родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества и др.

Неприкосновенность жилища - недопустимость вторжения в жилище посторонних лиц, т. е. никто не вправе проникать в жилище без согласия проживающих там лиц, кроме случаев, установленных федеральным законом (на основании судебного решения; если следственное действие (осмотр, обыск, выемка) не терпит отлагательств, достаточно постановления следователя).

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений - право граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, гарантированное Конституцией РФ, является одной из составляющих права человека на неприкосновенность частной жизни.

Презумпция невиновности - является одним из важнейших принципов демократического правового государства, нашедшего своё отражение во всеобщей декларации прав человека, конвенции о защите прав человека и основных свобод и в международном пакте о гражданских и политических правах. Лицо считается невиновным в совершении конкретного преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК РФ, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом обвиняемый освобождается от обязанности доказывать свою невиновность. неустранимые сомнения (собранные по делу доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о виновности или невиновности обвиняемого) в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Состязательность сторон - определяет характер взаимоотношений сторон в уголовном процессе, т. е. его участников, осуществляющих функцию обвинения (прокурор, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец) и функцию защиты (обвиняемый, подсудимый, его защитник, гражданский ответчик).

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту - данное право может осуществляться лично (самим подозреваемым или обвиняемым) либо с помощью защитника. в качестве защитника в уголовном процессе, как правило, участвует адвокат. Однако закон предусматривает возможность осуществления функции защиты и иными лицами, например, родственниками обвиняемого. Предоставленное право на защиту представляет собой совокупность прав подозреваемого или обвиняемого, позволяющих ему защищаться от предъявленного обвинения:

право знать, в чём он подозревается или обвиняется

представлять доказательства своей непричастности или невиновности

заявлять ходатайства и отводы

участвовать в производстве следственных действий и знакомиться с их протоколами

приносить жалобы на действия и решения должностного лица, производящего дознание или ведущего предварительное следствие обжаловать приговор и иные судебные решения.

Свобода оценки доказательств - закон не определяет преимуществ каких-либо видов доказательств (например, показания свидетеля или признание обвиняемым своей вины) и не устанавливает заранее их силу.

Язык уголовного процесса - уголовный процесс в РФ ведётся на русском языке. в любой из республик, входящих в состав РФ, уголовный процесс может осуществляться на её государственном языке. Участникам уголовного процесса, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведётся производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика.

Право на обжалование процессуальных действий и решений - закон возлагает на должностных лиц правоохранительных органов обязанность разъяснять участникам уголовного процесса возможность обжалования процессуальных действий и решений. Каждому осуждённому гарантируется право на обжалование приговора в вышестоящий суд.

Презумпция недопустимости наказания за одно и то же преступление (принцип справедливости) - никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. данный принцип означает, что, если судом вынесен окончательный оправдательный или обвинительный приговор по данному делу и в отношении данного лица, а также если в возбуждении уголовного дела было отказано или оно прекращено на любой стадии уголовного преследования, то всякое дальнейшее (повторное) преследование и назначение наказания по тому же обвинению невозможно.

Участники уголовного процесса (раздел 2 УПК РФ).

1.Суд

Только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему уголовное наказание.

Суд бывает или единоличным, или (при тяжких и особо тяжких преступлениях) в составе трёх судей, либо с участием присяжных заседателей. Федеральный или мировой судья, рассматривающий уголовное дело единолично, либо один судья из коллегии судей председательствует в судебном заседании.

Пример процессуальных действий: подготовка дела к судебному разбирательству; вызов свидетелей; назначение судебной экспертизы; вынесение приговора и др.

2. Участники со стороны обвинения — должностные лица, осуществляющие уголовное преследование, и иные лица, преследующие цель изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.

Прокурор надзирает за следствием и дознанием и поддерживает обвинение в суде, обеспечивая его законность и обоснованность.

Следователь проводит предварительное, т.е. досудебное, следствие.

Орган дознания проводит дознание, т. е. неотложные следственные действия, а также следствие по несложным делам (обычно это органы внутренних дел и их сотрудники).

Дознаватель осуществляет предварительное расследование в форме дознания.

Потерпевший — физическое лицо, которому преступлением причинён физический, имущественный или моральный вред, либо юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации.

Пример процессуальных действий: Прокурор может выдвигает обвинение, собирает доказательства о виновности лица;

Следователь возбуждает уголовное дело, допрашивает участников уголовного дела, сотрудничает с прокурором;

Орган дознания проводит оперативно-розыскные мероприятия (ищет свидетелей, производит следственный эксперимент).

3. Участники со стороны защиты — лица, осуществляющие функцию защиты от обвинения.

Подозреваемый — лицо, подозреваемое в совершении преступления, в отношении которого применено одно из трёх действий:

возбуждение уголовного дела

задержание по подозрению в совершении преступления

применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый — лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт.

Подсудимый — им становится обвиняемый после передачи дела в суд и вынесения обвинительного приговора судом.

Защитник — лицо, осуществляющее защиту прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого или подсудимого и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Обычно это адвокат. Он имеет примерно такие же процессуальные права, как и его клиент.

Пример процессуальных действий: Подозреваемый/обвиняемый/подсудимый может заявлять ходатайства, иметь защитника, при задержании имеет права на телефонный звонок;

Защитник может приводить доказательства невиновности подзащитного; Защитник может приводить доказательства невиновности подзащитного;

4. Иные участники, привлекаемые к участию в процессе, — лица, не заинтересованные в исходе уголовного дела.

Свидетель — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, которое привлекается к участию в процессуальных действиях для оказания содействия лицам, производящим расследование, и суду (поиск и обнаружение невидимых или слабо видимых следов и иных доказательств, изготовление слепков, оттисков, содействие применению технических средств в исследовании материалов уголовного дела и др.).

Переводчик — лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода, и привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве.

Понятой — лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов.

Пример процессуальных действий: Свидетель может давать показания в суде, не может давать ложные показания, обязан явиться в суд по повестке; Эксперт проводит экспертизу по определённым поставленным перед ним вопросам и дает заключения по её итогам; Специалист дает экспертную оценку тому или иному явлению, «консультирует» суд по разным вопросам; Переводчик переводит для участников процесса процессуальные документы и речь в момент судебного разбирательства; Понятой подтверждает производство определенный действий (например, факт составления протокола задержания).

Наказания, предусмотренные ст.14 УК РФ:

Штраф — денежное взыскание.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

Обязательные работы — выполнение осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

Исправительные работы — отбываются по месту работы осужденного.

Ограничение по военной службе — назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контакту за совершение преступлений против военной службы.

Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.

Арест — содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества.

Содержание в дисциплинарной воинской части — назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту за совершение преступлений против военной службы.

Лишение свободы на определенный срок — изоляция осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима, либо в тюрьму.

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда суд сочтет возможным не применять смертную казнь.

Смертная казнь — исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (несмотря на то, что данная норма осталась в УК РФ, фактически и юридически смертная казнь в РФ отменена, путем наложения моратория).

*Мораторий – это официальное приостановления каких-либо действий, исходящее от органов власти.