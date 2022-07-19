Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Обществознание
Экономика
Предпринимательская деятельность Экономика и ее роль в жизни общества Роль государства в экономике Главные вопросы экономики Мировое хозяйство и международная торговля Рынок труда и безработица Банковские услуги Инфляция и семейная экономика Производство – основа экономики Страховые услуги Рыночная экономика
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Наука в жизни современного общества Моральный выбор — это ответственность Образование и его значимость в условиях информационного общества. Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.
Человек и общество
Человек, общество, природа Что делает человека человеком Общество как форма жизнедеятельности людей Развитие общества
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Межнациональные отношения Семья как малая группа. Отношения между поколениями Социальная структура общества Отклоняющееся поведение

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте

Социальный статус – реальное положение человека в обществе.

Социальная роль – модель поведения, ориентированная на социальный статус и ожидаемая от индивида со стороны общества.

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Виды социальных ролей

  1. Основные (социальная позиция, которая заранее предписана индивиду независимо от заслуг) - гражданин, собственник, потребитель и т.д.

  2. Ситуационные (приобретены в результате свободного выбора и усилий индивида) - пассажир, пешеход, зритель и т.д.

Примеры социальных ролей подростка

  1. Сын/дочь

  2. Ученик

  3. Футбольный болельщик

  4. Пассажир

  5. Потребитель

  6. Посетитель интернет-сайта

Ролевые конфликты

В силу того, что один человек выполняет несколько ролей, возникают ролевые конфликты.

Ролевой конфликт – это ситуация, в которой человек сталкивается с необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых ролей

Виды ролевых конфликтов

1. Межролевой конфликт

  • Требования одной социальной роли противоречат требованиям другой

  • Конфликт гражданина и друга

2. Внутриролевой конфликт

  • Требования одной и той же роли противоречат между собой

  • Конфликт строгих и дружелюбных родителей