Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте

Социальный статус – реальное положение человека в обществе. – реальное положение человека в обществе. Социальная роль – модель поведения, ориентированная на социальный статус и ожидаемая от индивида со стороны общества.

Виды социальных ролей

Основные (социальная позиция, которая заранее предписана индивиду независимо от заслуг) - гражданин, собственник, потребитель и т.д. Ситуационные (приобретены в результате свободного выбора и усилий индивида) - пассажир, пешеход, зритель и т.д.

Примеры социальных ролей подростка

Сын/дочь Ученик Футбольный болельщик Пассажир Потребитель Посетитель интернет-сайта

Ролевые конфликты

В силу того, что один человек выполняет несколько ролей, возникают ролевые конфликты.

Ролевой конфликт – это ситуация, в которой человек сталкивается с необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых ролей

Виды ролевых конфликтов

1. Межролевой конфликт

Требования одной социальной роли противоречат требованиям другой

Конфликт гражданина и друга

2. Внутриролевой конфликт