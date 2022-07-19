В экономической теории выделяют четыре типа экономических систем:
традиционная
административно-командная (плановая)
рыночная
смешанная
Чтобы определить, к какому типу относится экономическая система того или иного государства, достаточно запомнить три критерия:
То, как в экономике отвечают на вопросы: ЧТО, КАК, ДЛЯ КОГО производить?
Господствующий тип собственности.
Роль государства в экономике.
Таким образом, рыночная экономика является лишь одним из вариантов устройства экономической жизни государства и общества. На сегодняшний момент рыночная экономика присутствует в ряде стран (например, США, Швейцария, Сингапур).
Дадим характеристику рыночной экономической системе по трём критериям.
Вопросы «ЧТО, КАК, ДЛЯ КОГО производить?» решаются на основе взаимодействия закона спроса и предложения. Потребители (люди) решают, что им нужно, а производители (фирмы и пр.), подстраиваясь под их запросы, производят этот товар. Рыночная экономика изобрела всем известное выражение: «Спрос рождает предложение».
Господствующий тип собственности. В рыночной экономике частная собственность является самой распространенной. Она создает основу для свободной экономической деятельности и свободного распоряжения факторами производства. Нужно понимать, что государственная собственность все равно присутствует, но ее немного и она не играет в экономике ключевого значения.
Роль государства в экономике. Государство практически не вмешивается в экономику и не участвует в ней, всё работает по закону спроса и предложения. Зато в рыночной экономике государство является производителем общественных благ. Например, ни один миллиардер мира не займется постройкой метрополитена, поскольку это слишком неприбыльное мероприятие, которое станет приносить доходы через десятки лет.