Рыночная экономика

Экономическая система – это совокупность принципов, определяющих характер и форму основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, обмена и потребления благ.

В экономической теории выделяют четыре типа экономических систем:

традиционная

административно-командная (плановая)

рыночная

смешанная

Чтобы определить, к какому типу относится экономическая система того или иного государства, достаточно запомнить три критерия:

То, как в экономике отвечают на вопросы: ЧТО, КАК, ДЛЯ КОГО производить?

Господствующий тип собственности.

Роль государства в экономике.

Таким образом, рыночная экономика является лишь одним из вариантов устройства экономической жизни государства и общества. На сегодняшний момент рыночная экономика присутствует в ряде стран (например, США, Швейцария, Сингапур).

Дадим характеристику рыночной экономической системе по трём критериям.

Вопросы «ЧТО, КАК, ДЛЯ КОГО производить?» решаются на основе взаимодействия закона спроса и предложения. Потребители (люди) решают, что им нужно, а производители (фирмы и пр.), подстраиваясь под их запросы, производят этот товар. Рыночная экономика изобрела всем известное выражение: «Спрос рождает предложение». Господствующий тип собственности. В рыночной экономике частная собственность является самой распространенной. Она создает основу для свободной экономической деятельности и свободного распоряжения факторами производства. Нужно понимать, что государственная собственность все равно присутствует, но ее немного и она не играет в экономике ключевого значения. Роль государства в экономике. Государство практически не вмешивается в экономику и не участвует в ней, всё работает по закону спроса и предложения. Зато в рыночной экономике государство является производителем общественных благ. Например, ни один миллиардер мира не займется постройкой метрополитена, поскольку это слишком неприбыльное мероприятие, которое станет приносить доходы через десятки лет.

Важно знать! Не существует чистой рыночной экономики, где лишь спрос рождает предложение и где предприниматели производят все блага, в том числе и общественные, которые зачастую работают в убыток, однако, если приводить в пример наиболее близкие к чистому рынку государства, то можно назвать США, Швейцарию и Сингапур.