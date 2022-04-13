Мы уже говорили о том, что важно соблюдать законы. Человека, который соблюдает законы, называют законопослушным гражданином. Такой гражданин проявляет в активную, осознанную позицию, выполняет полезную для общества деятельность. Он является примером для остальных, становится частью крепкого гражданского общества.
Государство заинтересовано в том, чтобы в стране было как можно больше законопослушных граждан, и готово их поддерживать, но помимо «пряника» используется и «кнут» в виде наказаний.
Граждане, которые не желают соблюдать законы, нарушают права других граждан и подрывают устои государства в целом подлежат ответственности.
Рассмотрим следующие виды ответственности:
Гражданская
Дисциплинарная (трудовая)
Административная
Уголовная
Гражданской ответственности, в большинстве своём, подлежат экономические отношения, но и также им подлежит возмещения морального вреда.
Таких примеров большое множество, вы можете встретить их встретить и в повседневной жизни.
Дисциплинарной ответственности подлежат работники организаций, занимающиеся трудовой деятельностью и нарушающие трудовую дисциплину.
Наказанием за нарушение трудовой дисциплины может быть как и просто выговор, так и штраф, и даже увольнение.
Административной ответственности подлежат граждане, которые совершили действия опасные для общества.
Административная ответственность уже более серьезная чем две предыдущие.
Но самой серьезной ответственностью является уголовная. Такая ответственность наступает за наиболее общественно опасные поступки. Соответственно, наказания наступают за такие действия - самые суровые. И главный путь для избежание такого наказания – соблюдение закона!
Вывод из этого один - важно соблюдать закон и не совершать противоправных действий. Главная цель ответственности, это перевоспитать гражданина, нарушившего закон, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило. Поэтому и говорят: «виновен – отвечай».