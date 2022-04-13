Виновен - отвечай

Мы уже говорили о том, что важно соблюдать законы. Человека, который соблюдает законы, называют законопослушным гражданином. Такой гражданин проявляет в активную, осознанную позицию, выполняет полезную для общества деятельность. Он является примером для остальных, становится частью крепкого гражданского общества.

Государство заинтересовано в том, чтобы в стране было как можно больше законопослушных граждан, и готово их поддерживать, но помимо «пряника» используется и «кнут» в виде наказаний.

Граждане, которые не желают соблюдать законы, нарушают права других граждан и подрывают устои государства в целом подлежат ответственности.

Рассмотрим следующие виды ответственности:

Гражданская

Дисциплинарная (трудовая)

Административная

Уголовная

Гражданской ответственности, в большинстве своём, подлежат экономические отношения, но и также им подлежит возмещения морального вреда.

В случае, если гражданин ломает вещь другого гражданина, то он обязан возместить причинённый ущерб.

Таких примеров большое множество, вы можете встретить их встретить и в повседневной жизни.

Дисциплинарной ответственности подлежат работники организаций, занимающиеся трудовой деятельностью и нарушающие трудовую дисциплину.

Примерами нарушения трудовой дисциплины могут быть прогулы, опоздания, нарушения техники безопасности и другие, за которые работник подвергается дисциплинарной ответственности.

Наказанием за нарушение трудовой дисциплины может быть как и просто выговор, так и штраф, и даже увольнение.

Административной ответственности подлежат граждане, которые совершили действия опасные для общества.

Например, переход дороги в неположенном месте может вынудить водителя движущегося навстречу резко затормозить, чего могут не ожидать другие водители и произойдет дорожно-транспортное происшествие.

Административная ответственность уже более серьезная чем две предыдущие.

Но самой серьезной ответственностью является уголовная. Такая ответственность наступает за наиболее общественно опасные поступки. Соответственно, наказания наступают за такие действия - самые суровые. И главный путь для избежание такого наказания – соблюдение закона!

Вывод из этого один - важно соблюдать закон и не совершать противоправных действий. Главная цель ответственности, это перевоспитать гражданина, нарушившего закон, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило. Поэтому и говорят: «виновен – отвечай».