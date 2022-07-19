Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
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Человек и общество
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Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
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Формат ЕГЭ
Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Задание 19 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Задание 23 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 22 Задание 18 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 17 Задание 21

Финансовые институты. Банковская система

Финансы — не существует единого подхода к пониманию данного термина. В самом простом понимании, финансы — это денежные средства.

Финансовые институты — это организации, осуществляющие постоянное перемещение и использование денежных потоков в экономике (например, банки, инвестиционные фонды, страховые компании и др.).

Банковская система — это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции, которые действуют в рамках общего денежно-кредитного механизма.

Структура банковской системы России является двухуровневой и имеет следующий вид:

1 уровень: Центральный Банк РФ

2 уровень:

- Коммерческие банки, их филиалы и представительства

- Филиалы и представительства иностранных банков

- Специализированные финансовые учреждения (страховые, инвестиционные компании)

- Ассоциации коммерческих банков

На первом уровне находится Центральный Банк РФ.

Центральный Банк (Банк России) — главный финансовый институт государства, являющийся регулятором всей финансовой системы Российской Федерации.

Важно: Центральный банк является мегарегулятором финансовой системы России, т.е. регулирует абсолютно все финансовые институты и финансовый рынок.

На втором уровне находятся:

  • Коммерческие банки, их филиалы и представительства (подразумеваются национальные банки)

  • Филиалы и представительства иностранных банков (т.к. сам банк находится в другом государстве)

Для начала стоит разобраться в разнице между филиалом и представительством.

  • Филиал обособленное подразделение банка, расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее все или часть его операций.

Например, если сам банк находится в Москве, то в Санкт-Петербурге будут находиться его филиалы. И в том и в другом месте можно пользоваться всеми услугами банка, например, взять кредит.

  • Представительство подразделение банка, осуществляющее только представительские и информационные функции (представительство не осуществляет кредитно-депозитную деятельность).

Например, если в самом банке или его филиале можно получить кредит, то в представительстве возможно только получить информацию об условиях предоставления кредита. Получить сам кредит в представительстве невозможно.

Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные:

Универсальные банки банки, которые занимаются кредитованием всех сфер экономики и осуществляют все кредитные операции.

Специализированные банки* банки, которые занимаются кредитованием отдельных сфер экономики, осуществляя узкий перечень кредитных операций.

*Два основных вида специализированных банков:

  1. Ипотечные (осуществляют исключительно кредитование в ипотеку)

  2. Инвестиционные (осуществляют исключительно инвестиционное кредитование)

Также на втором уровне находятся специализированные финансово-кредитные организации (небанковские кредитные организации). К ним относятся Пенсионные фонды, Инвестиционные фонды, Страховые компании, Клиринговые дома и др.

Функции Центрального Банка и Коммерческих банков

Несмотря на то, что и коммерческие банки, и Центральный Банк называются банками, они выполняют различные функции.

Функции ЦБ (Банка России):

  1. Монопольная эмиссия денег

  2. Банк Банков (кредитор последней инстанции ЦБ кредитует коммерческие банки, а не физические и юридические лица!)

  3. Регулятор финансовой системы

  4. Выдача, приостановление и отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности

  5. Установление обязательных нормативов и контроль над их исполнением

  6. Банк Правительства РФ (обслуживание счетов Правительства РФ)

  7. Проведение монетарной (денежно-кредитной) политики

  8. Изменение ключевой ставки*

  9. Изменение норм обязательного резервирования**

  10. Поддержание стабильности национальной валюты (рубля)

  11. Управление золотовалютными резервами государства

  12. Определение правил ведения валютных операций

  13. Установление порядка ведения платежно-расчетных отношений и др.

*

Ключевая ставка/учетная ставка/ставка рефинансирования — ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам.

Последние ориентируются на нее при установлении ставки потребительского кредита.

**

Нормы обязательного резервирования — доля вклада, которую коммерческий банк должен держать в резерве либо в виде депозита в Центральном Банке, либо в виде наличности в собственных хранилищах.
Например, Степан открыл депозит на сумму 100.000 руб. в банке при норме обязательного резервирования 10%. Это значит, что 10.000 вклада банк обязан держать "нетронутыми" (зарезервировать), а остальные временно использовать, например, для выдачи потребительских кредитов.

Основной статьей прибыли коммерческих банков является кредитная деятельность. Прибыль по кредиту складывается в результате разницы между процентом по привлеченным денежным средствам и процентам по выданному кредиту.

(Например, банк привлек депозит под 10% годовых, и выдал эту сумму денег в кредит под 22% годовых. 12% прибыль банка)

Функции коммерческих банков:

  1. Аккумуляция временно свободных денежных средств (привлечение депозитов и вкладов)

  2. Выдача различного рода кредитов и займов населению и фирмам

  3. Информирование населения и фирм

  4. Осуществление инвестиций

  5. Ведение кассово-расчетного обслуживания и др.

Успешная работа банка опирается на сбалансированное сочетание активных и пассивных операций коммерческого банка.

Активные операции — операции банка, направленные на размещение денежных средств с целью получения прибыли. (Это исходящие денежные потоки деньги уходят из банка)

Пассивные операции — операции банка, направленные на привлечение денежных средств с целью формирования базы для осуществления активных операций. (Это входящие денежные потоки деньги приходят в банк).

Активные операции (исходящий денежный поток):

  1. Выдача различного вида кредитов

  2. Ипотечные кредиты

  3. Потребительские кредиты

  4. Выдача межбанковского кредита (кредит, предоставленный другому банку) и др.

  5. Инвестирование

  6. Валютные операции

  7. Покупка ценных бумаг и др.

Пассивные операции (входящий денежный поток):

  1. Привлечение вкладов и депозитов

  2. Получение межбанковского кредита

  3. Эмиссия ценных бумаг (выпуск акций и облигаций)

  4. Получение кредита от Центрального Банка и др.

*Также выделяют активно-пассивные операции банка, к которым относят расчётное обслуживание клиентов. (Не встречается в ЕГЭ)