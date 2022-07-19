Финансовые институты. Банковская система

Финансы — не существует единого подхода к пониманию данного термина. В самом простом понимании, финансы — это денежные средства.

Финансовые институты — это организации, осуществляющие постоянное перемещение и использование денежных потоков в экономике (например, банки, инвестиционные фонды, страховые компании и др.).

Банковская система — это совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции, которые действуют в рамках общего денежно-кредитного механизма.

Структура банковской системы России является двухуровневой и имеет следующий вид:

1 уровень: Центральный Банк РФ

2 уровень:

- Коммерческие банки, их филиалы и представительства

- Филиалы и представительства иностранных банков

- Специализированные финансовые учреждения (страховые, инвестиционные компании)

- Ассоциации коммерческих банков

На первом уровне находится Центральный Банк РФ.

Центральный Банк (Банк России) — главный финансовый институт государства, являющийся регулятором всей финансовой системы Российской Федерации.

Важно: Центральный банк является мегарегулятором финансовой системы России, т.е. регулирует абсолютно все финансовые институты и финансовый рынок.

На втором уровне находятся:

Коммерческие банки , их филиалы и представительства (подразумеваются национальные банки)

Филиалы и представительства иностранных банков (т.к. сам банк находится в другом государстве)

Для начала стоит разобраться в разнице между филиалом и представительством.

Филиал — обособленное подразделение банка, расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее все или часть его операций.

Например, если сам банк находится в Москве, то в Санкт-Петербурге будут находиться его филиалы. И в том и в другом месте можно пользоваться всеми услугами банка, например, взять кредит.

Представительство — подразделение банка, осуществляющее только представительские и информационные функции (представительство не осуществляет кредитно-депозитную деятельность).

Например, если в самом банке или его филиале можно получить кредит, то в представительстве возможно только получить информацию об условиях предоставления кредита. Получить сам кредит в представительстве невозможно.

Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные:

Универсальные банки — банки, которые занимаются кредитованием всех сфер экономики и осуществляют все кредитные операции.

Специализированные банки* — банки, которые занимаются кредитованием отдельных сфер экономики, осуществляя узкий перечень кредитных операций.

*Два основных вида специализированных банков:

Ипотечные (осуществляют исключительно кредитование в ипотеку) Инвестиционные (осуществляют исключительно инвестиционное кредитование)

Также на втором уровне находятся специализированные финансово-кредитные организации (небанковские кредитные организации). К ним относятся Пенсионные фонды, Инвестиционные фонды, Страховые компании, Клиринговые дома и др.

Функции Центрального Банка и Коммерческих банков

Несмотря на то, что и коммерческие банки, и Центральный Банк называются банками, они выполняют различные функции.

Функции ЦБ (Банка России):

Монопольная эмиссия денег Банк Банков (кредитор последней инстанции — ЦБ кредитует коммерческие банки, а не физические и юридические лица!) Регулятор финансовой системы Выдача, приостановление и отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности Установление обязательных нормативов и контроль над их исполнением Банк Правительства РФ (обслуживание счетов Правительства РФ) Проведение монетарной (денежно-кредитной) политики Изменение ключевой ставки* Изменение норм обязательного резервирования** Поддержание стабильности национальной валюты (рубля) Управление золотовалютными резервами государства Определение правил ведения валютных операций Установление порядка ведения платежно-расчетных отношений и др.

*

Ключевая ставка/учетная ставка/ставка рефинансирования — ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам.

Последние ориентируются на нее при установлении ставки потребительского кредита.

**

Нормы обязательного резервирования — доля вклада, которую коммерческий банк должен держать в резерве либо в виде депозита в Центральном Банке, либо в виде наличности в собственных хранилищах.

Например, Степан открыл депозит на сумму 100.000 руб. в банке при норме обязательного резервирования 10%. Это значит, что 10.000 вклада банк обязан держать "нетронутыми" (зарезервировать), а остальные временно использовать, например, для выдачи потребительских кредитов.

Основной статьей прибыли коммерческих банков является кредитная деятельность. Прибыль по кредиту складывается в результате разницы между процентом по привлеченным денежным средствам и процентам по выданному кредиту.

(Например, банк привлек депозит под 10% годовых, и выдал эту сумму денег в кредит под 22% годовых. 12% — прибыль банка)

Функции коммерческих банков:

Аккумуляция временно свободных денежных средств (привлечение депозитов и вкладов) Выдача различного рода кредитов и займов населению и фирмам Информирование населения и фирм Осуществление инвестиций Ведение кассово-расчетного обслуживания и др.

Успешная работа банка опирается на сбалансированное сочетание активных и пассивных операций коммерческого банка.

Активные операции — операции банка, направленные на размещение денежных средств с целью получения прибыли. (Это исходящие денежные потоки — деньги уходят из банка)

Пассивные операции — операции банка, направленные на привлечение денежных средств с целью формирования базы для осуществления активных операций. (Это входящие денежные потоки — деньги приходят в банк).

Активные операции (исходящий денежный поток):

Выдача различного вида кредитов Ипотечные кредиты Потребительские кредиты Выдача межбанковского кредита (кредит, предоставленный другому банку) и др. Инвестирование Валютные операции Покупка ценных бумаг и др.

Пассивные операции (входящий денежный поток):

Привлечение вкладов и депозитов Получение межбанковского кредита Эмиссия ценных бумаг (выпуск акций и облигаций) Получение кредита от Центрального Банка и др.

*Также выделяют активно-пассивные операции банка, к которым относят расчётное обслуживание клиентов. (Не встречается в ЕГЭ)