Финансовые институты. Банковская система

Финансы — не существует единого подхода к пониманию данного термина. В самом простом понимании, финансы — это денежные средства.
Структура банковской системы России является двухуровневой и имеет следующий вид:
1 уровень: Центральный Банк РФ
2 уровень:
- Коммерческие банки, их филиалы и представительства
- Филиалы и представительства иностранных банков
- Специализированные финансовые учреждения (страховые, инвестиционные компании)
- Ассоциации коммерческих банков
На первом уровне находится Центральный Банк РФ.
Важно: Центральный банк является мегарегулятором финансовой системы России, т.е. регулирует абсолютно все финансовые институты и финансовый рынок.
На втором уровне находятся:
Коммерческие банки, их филиалы и представительства (подразумеваются национальные банки)
Филиалы и представительства иностранных банков (т.к. сам банк находится в другом государстве)
Для начала стоит разобраться в разнице между филиалом и представительством.
Филиал — обособленное подразделение банка, расположенное вне места нахождения банка и осуществляющее все или часть его операций.
Представительство — подразделение банка, осуществляющее только представительские и информационные функции (представительство не осуществляет кредитно-депозитную деятельность).
Коммерческие банки делятся на универсальные и специализированные:
*Два основных вида специализированных банков:
Ипотечные (осуществляют исключительно кредитование в ипотеку)
Инвестиционные (осуществляют исключительно инвестиционное кредитование)
Также на втором уровне находятся специализированные финансово-кредитные организации (небанковские кредитные организации). К ним относятся Пенсионные фонды, Инвестиционные фонды, Страховые компании, Клиринговые дома и др.
Несмотря на то, что и коммерческие банки, и Центральный Банк называются банками, они выполняют различные функции.
Функции ЦБ (Банка России):
Монопольная эмиссия денег
Банк Банков (кредитор последней инстанции — ЦБ кредитует коммерческие банки, а не физические и юридические лица!)
Регулятор финансовой системы
Выдача, приостановление и отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности
Установление обязательных нормативов и контроль над их исполнением
Банк Правительства РФ (обслуживание счетов Правительства РФ)
Проведение монетарной (денежно-кредитной) политики
Изменение ключевой ставки*
Изменение норм обязательного резервирования**
Поддержание стабильности национальной валюты (рубля)
Управление золотовалютными резервами государства
Определение правил ведения валютных операций
Установление порядка ведения платежно-расчетных отношений и др.
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Последние ориентируются на нее при установлении ставки потребительского кредита.
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Основной статьей прибыли коммерческих банков является кредитная деятельность. Прибыль по кредиту складывается в результате разницы между процентом по привлеченным денежным средствам и процентам по выданному кредиту.
Функции коммерческих банков:
Аккумуляция временно свободных денежных средств (привлечение депозитов и вкладов)
Выдача различного рода кредитов и займов населению и фирмам
Информирование населения и фирм
Осуществление инвестиций
Ведение кассово-расчетного обслуживания и др.
Успешная работа банка опирается на сбалансированное сочетание активных и пассивных операций коммерческого банка.
Активные операции (исходящий денежный поток):
Выдача различного вида кредитов
Ипотечные кредиты
Потребительские кредиты
Выдача межбанковского кредита (кредит, предоставленный другому банку) и др.
Инвестирование
Валютные операции
Покупка ценных бумаг и др.
Пассивные операции (входящий денежный поток):
Привлечение вкладов и депозитов
Получение межбанковского кредита
Эмиссия ценных бумаг (выпуск акций и облигаций)
Получение кредита от Центрального Банка и др.
*Также выделяют активно-пассивные операции банка, к которым относят расчётное обслуживание клиентов. (Не встречается в ЕГЭ)