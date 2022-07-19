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Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку за 7 шагов
1. Поставьте цель в баллах
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен. Многие ученики недооценивают его сложность, поэтому средний балл по России не превышает 70, хотя именно русский язык может принести максимум баллов для поступления.
2. Определите уровень знаний
3. Учитесь по актуальным материалам
4. Готовьтесь к формату ЕГЭ
5. Отслеживайте прогресс
6. Победите стресс и лень
7. Изучите формальности ЕГЭ
Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен. Многие ученики недооценивают его сложность, поэтому средний балл по России не превышает 70, хотя именно русский язык может принести максимум баллов для поступления.
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Наши преподаватели
- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
- Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
- Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
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- Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
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Что нужно знать о ЕГЭ по русскому языку?
- Первая часть ЕГЭ по русскому языку делится на 4 блока: орфография, пунктуация, языковые нормы и работа с текстом
- Самые сложные задания относятся к тексту: для их выполнения необходимо знать ловушки, определять типы и части речи, уметь выделять главную мысль, а также написать структурное и логичное сочинение
- За сочинение можно получить 24 первичных балла из 58, при этом со всеми критериями справляется только 25% выпускников
Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ
- Языковые нормы: грамматика, лексика, орфоэпия (задания № 4—8)
- Орфография (задания № 9—15)
- Пунктуация (задания № 16—20)
- Работа с текстом (задания № 1—3 и № 21—26)
- Сочинение и его 12 критериев оценки (задание № 27)
- Итоговое сочинение
Вопрос – ответ
- Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
- Как проходит обучение?
- Как начать учиться?
- Можно ли сменить преподавателя?
- Как восполнить пропущенный урок?
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