Курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку для 10 класса

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Для кого
ученики 10-го класса
Длительность
5 месяцев
Старт групп
21 января - 6 февраля
Формат обучения
в классе или онлайн

Готовьтесь к ЕГЭ 2023 по актуальным материалам с MAXIMUM Education !

Мы изучили все изменения, ловушки и тонкости формата ЕГЭ, чтобы ученики получили максимум баллов на ЕГЭ. А ещё преподаватель поддерживает и мотивирует учеников, показывает прогресс и разбирает ошибки, чтобы вы точно поступили на бюджет.
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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Вы:
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Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку за 7 шагов

  • 1. Поставьте цель в баллах

    Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен. Многие ученики недооценивают его сложность, поэтому средний балл по России не превышает 70, хотя именно русский язык может принести максимум баллов для поступления.

    Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

  • 2. Определите уровень знаний

  • 3. Учитесь по актуальным материалам

  • 4. Готовьтесь к формату ЕГЭ

  • 5. Отслеживайте прогресс

  • 6. Победите стресс и лень

  • 7. Изучите формальности ЕГЭ

Выберите направление, вуз и предметы для поступления — вы увидите, сколько баллов нужно в сумме и сколько нужно набрать по каждому предмету. ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен. Многие ученики недооценивают его сложность, поэтому средний балл по России не превышает 70, хотя именно русский язык может принести максимум баллов для поступления.

Выберите направление и вуз на бесплатной консультации с экспертом MAXIMUM

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Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы

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  • Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
  • Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
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Что нужно знать о ЕГЭ по русскому языку?

  • Первая часть ЕГЭ по русскому языку делится на 4 блока: орфография, пунктуация, языковые нормы и работа с текстом
  • Самые сложные задания относятся к тексту: для их выполнения необходимо знать ловушки, определять типы и части речи, уметь выделять главную мысль, а также написать структурное и логичное сочинение
  • За сочинение можно получить 24 первичных балла из 58, при этом со всеми критериями справляется только 25% выпускников

Изучим все темы из Кодификатора ФИПИ

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  • Языковые нормы: грамматика, лексика, орфоэпия (задания № 4—8)
  • Орфография (задания № 9—15)
  • Пунктуация (задания № 16—20)
  • Работа с текстом (задания № 1—3 и № 21—26)
  • Сочинение и его 12 критериев оценки (задание № 27)
  • Итоговое сочинение

Вопрос – ответ

  1. Почему онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку эффективнее самоподготовки и репетиторов?
  2. Как проходит обучение?
  3. Как начать учиться?
  4. Можно ли сменить преподавателя?
  5. Как восполнить пропущенный урок?
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Вы:
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