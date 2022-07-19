Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Формы государства Разделение властей Местное самоуправление Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Производство и производительность труда Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Экономические цели и функции государства Экономика, ее роль в жизни общества Государственный бюджет Экономические системы и собственность Деньги Товары и услуги Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Заработная плата и стимулирование труда
Право
Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Административные правоотношения, правонарушения и наказания
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Взаимодействие общества и природы

Формы государства

Форма государства ­– это структура, внутренний скелет государства.

Форма государства указывает, как организованы государство и право, как они функционируют.

Элементы формы государства:

Форма правления – определяет, кому принадлежит власть (отвечает на вопрос «Кто?»)

Форма государственного устройства – определяет правовое соотношения государства в целом и его отдельных частей (отвечает на вопрос «Где?»)

Политический режим – совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления (отвечает на вопрос «Как?»)

Форма правления

Основными формами правления являются: монархия и республика.

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу (монарху) и передаётся по наследству.

Типология монархий

  1. Абсолютная

  • Монарх обладает всей полнотой власти (законодательная, исполнительная, судебная)

  • «Сильный» монарх

  • Примеры: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты

  1. Парламентская

  • Власть принадлежит парламенту

  • Реально управляет государством – Премьер Министр

  • Монарх выполняет церемониальные функции

  • «Слабый» монарх

  • Примеры: Великобритания, Норвегия, Бельгия, Дания

Республика – форма правления, при которой источник власти – народное большинство, то есть высшие органы власти избираются гражданами на определенный срок.

В республике:

1. Глава государства ‒ президент

2. Президент избирается на выборах

3. Время правления ограниченно сроками

Типология республик

  1. Президентская

  • Президент обладает широкими полномочиями. Он возглавляет исполнительную власть

  • «Сильный» президент

  • Президент не может распустить парламент

  • Примеры: США, Бразилия, Аргентина

  1. Парламентская

  • Парламент обладает широкими полномочиями

  • Реально управляет государством – Премьер Министр

  • Президент выполняет церемониальные функции

  • «Слабый» президент

  • Примеры: Германия, Италия, Австрия, Финляндия

  1. Смешанная

  • Одновременно «сильный» парламент и президент

  • Правительство отчитывается и перед президентом, и перед парламентом

  • Президент формирует правительство

  • Примеры: Россия, Франция, Финляндия

Государственно-территориальное устройство

Классификация форм государственно-территориального устройства

  1. Федерация

  • Субъекты государства обладают политической самостоятельностью

  • Субъекты государства имеют Конституции, законодательные органы и глав региона

  • В государстве действует двухпалатный парламент, одна из палат которого представляет интересы субъектов государства

  • «Сильные» субъекты

  • Примеры: Россия, США, Германия

  1. Унитарное

  • Субъекты государства не обладают политической самостоятельностью, они подконтрольны центру

  • Субъекты государства не имеют своих Конституции

  • В государстве действует однопалатный парламент

  • «Слабые» субъекты

  • Примеры: Финляндия, Япония, Польша, Китай

  1. Конфедерация

  • Временный союз государств для решения политических и экономических вопросов

  • Государства-члены сохраняют свой суверенитет

  • Отсутствует единая система законов и налогов

  • Примеры: Европейский Союз (ЕС), Союз Независимых Государств (СНГ)

Политический режим

Классификация политических режимов

  1. Демократический

  • Приоритет прав и свобод человека

  • Наличие свободных и альтернативных выборов

  • Политический плюрализм(многообразие) и многопартийность

  • Независимые СМИ

  • Легально действующая оппозиция

  • Наличие гражданского общества

  • Примеры: США, Германия, Франция, Великобритания

  1. Авторитарный

  • Ущемление политических прав и свобод человека

  • Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными

  • Отсутствие реальной многопартийности

  • Ограничение свободы СМИ

  • Ограничение свободы оппозиции

  • Гражданское общество ограничено в политической сфере

  • Примеры: Саудовская Аравия, Китай, Венесуэла

  1. Тоталитарный

  • Отсутствие реальных прав и свобод человека во всех сферах (политической, социальной, экономической и др.)

  • Выборы не являются свободными и альтернативными

  • Однопартийность, политический абсолютизм

  • Подконтрольные государству СМИ

  • Деятельность оппозиции запрещена

  • Отсутствие реального гражданского общества

  • Примеры: СССР при Сталине, Германия при Гитлере, КНДР