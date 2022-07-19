Форма государства указывает, как организованы государство и право, как они функционируют.
Элементы формы государства:
Форма государственного устройства – определяет правовое соотношения государства в целом и его отдельных частей (отвечает на вопрос «Где?»)
Политический режим – совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления (отвечает на вопрос «Как?»)
Основными формами правления являются: монархия и республика.
Типология монархий
Абсолютная
Монарх обладает всей полнотой власти (законодательная, исполнительная, судебная)
«Сильный» монарх
Примеры: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты
Парламентская
Власть принадлежит парламенту
Реально управляет государством – Премьер Министр
Монарх выполняет церемониальные функции
«Слабый» монарх
Примеры: Великобритания, Норвегия, Бельгия, Дания
В республике:
1. Глава государства ‒ президент
2. Президент избирается на выборах
3. Время правления ограниченно сроками
Типология республик
Президентская
Президент обладает широкими полномочиями. Он возглавляет исполнительную власть
«Сильный» президент
Президент не может распустить парламент
Примеры: США, Бразилия, Аргентина
Парламентская
Парламент обладает широкими полномочиями
Реально управляет государством – Премьер Министр
Президент выполняет церемониальные функции
«Слабый» президент
Примеры: Германия, Италия, Австрия, Финляндия
Смешанная
Одновременно «сильный» парламент и президент
Правительство отчитывается и перед президентом, и перед парламентом
Президент формирует правительство
Примеры: Россия, Франция, Финляндия
Классификация форм государственно-территориального устройства
Федерация
Субъекты государства обладают политической самостоятельностью
Субъекты государства имеют Конституции, законодательные органы и глав региона
В государстве действует двухпалатный парламент, одна из палат которого представляет интересы субъектов государства
«Сильные» субъекты
Примеры: Россия, США, Германия
Унитарное
Субъекты государства не обладают политической самостоятельностью, они подконтрольны центру
Субъекты государства не имеют своих Конституции
В государстве действует однопалатный парламент
«Слабые» субъекты
Примеры: Финляндия, Япония, Польша, Китай
Конфедерация
Временный союз государств для решения политических и экономических вопросов
Государства-члены сохраняют свой суверенитет
Отсутствует единая система законов и налогов
Примеры: Европейский Союз (ЕС), Союз Независимых Государств (СНГ)
Классификация политических режимов
Демократический
Приоритет прав и свобод человека
Наличие свободных и альтернативных выборов
Политический плюрализм(многообразие) и многопартийность
Независимые СМИ
Легально действующая оппозиция
Наличие гражданского общества
Примеры: США, Германия, Франция, Великобритания
Авторитарный
Ущемление политических прав и свобод человека
Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными
Отсутствие реальной многопартийности
Ограничение свободы СМИ
Ограничение свободы оппозиции
Гражданское общество ограничено в политической сфере
Примеры: Саудовская Аравия, Китай, Венесуэла
Тоталитарный
Отсутствие реальных прав и свобод человека во всех сферах (политической, социальной, экономической и др.)
Выборы не являются свободными и альтернативными
Однопартийность, политический абсолютизм
Подконтрольные государству СМИ
Деятельность оппозиции запрещена
Отсутствие реального гражданского общества
Примеры: СССР при Сталине, Германия при Гитлере, КНДР