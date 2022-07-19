Формы государства

Форма государства ­– это структура, внутренний скелет государства.

Форма государства указывает, как организованы государство и право, как они функционируют.

Элементы формы государства:

Форма правления – определяет, кому принадлежит власть (отвечает на вопрос «Кто?») – определяет, кому принадлежит власть (отвечает на вопрос «Кто?») Форма государственного устройства – определяет правовое соотношения государства в целом и его отдельных частей (отвечает на вопрос «Где?»)

Политический режим – совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления (отвечает на вопрос «Как?»)

Форма правления

Основными формами правления являются: монархия и республика.

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит одному лицу (монарху) и передаётся по наследству.

Типология монархий

Абсолютная

Монарх обладает всей полнотой власти (законодательная, исполнительная, судебная)

«Сильный» монарх

Примеры: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты

Парламентская

Власть принадлежит парламенту

Реально управляет государством – Премьер Министр

Монарх выполняет церемониальные функции

«Слабый» монарх

Примеры: Великобритания, Норвегия, Бельгия, Дания

Республика – форма правления, при которой источник власти – народное большинство, то есть высшие органы власти избираются гражданами на определенный срок.

В республике:

1. Глава государства ‒ президент

2. Президент избирается на выборах

3. Время правления ограниченно сроками

Типология республик

Президентская

Президент обладает широкими полномочиями. Он возглавляет исполнительную власть

«Сильный» президент

Президент не может распустить парламент

Примеры: США, Бразилия, Аргентина

Парламентская

Парламент обладает широкими полномочиями

Реально управляет государством – Премьер Министр

Президент выполняет церемониальные функции

«Слабый» президент

Примеры: Германия, Италия, Австрия, Финляндия

Смешанная

Одновременно «сильный» парламент и президент

Правительство отчитывается и перед президентом, и перед парламентом

Президент формирует правительство

Примеры: Россия, Франция, Финляндия

Государственно-территориальное устройство

Классификация форм государственно-территориального устройства

Федерация

Субъекты государства обладают политической самостоятельностью

Субъекты государства имеют Конституции, законодательные органы и глав региона

В государстве действует двухпалатный парламент, одна из палат которого представляет интересы субъектов государства

«Сильные» субъекты

Примеры: Россия, США, Германия

Унитарное

Субъекты государства не обладают политической самостоятельностью, они подконтрольны центру

Субъекты государства не имеют своих Конституции

В государстве действует однопалатный парламент

«Слабые» субъекты

Примеры: Финляндия, Япония, Польша, Китай

Конфедерация

Временный союз государств для решения политических и экономических вопросов

Государства-члены сохраняют свой суверенитет

Отсутствует единая система законов и налогов

Примеры: Европейский Союз (ЕС), Союз Независимых Государств (СНГ)

Политический режим

Классификация политических режимов

Демократический

Приоритет прав и свобод человека

Наличие свободных и альтернативных выборов

Политический плюрализм(многообразие) и многопартийность

Независимые СМИ

Легально действующая оппозиция

Наличие гражданского общества

Примеры: США, Германия, Франция, Великобритания

Авторитарный

Ущемление политических прав и свобод человека

Выборы не являются по-настоящему свободными и альтернативными

Отсутствие реальной многопартийности

Ограничение свободы СМИ

Ограничение свободы оппозиции

Гражданское общество ограничено в политической сфере

Примеры: Саудовская Аравия, Китай, Венесуэла

Тоталитарный