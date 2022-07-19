Гражданское право

Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует личные (неимущественные) и имущественные правоотношения.

Важно знать!

Основной источник гражданского права – Гражданский кодекс РФ.

Гражданское право, пожалуй, является самой громоздкой и обширной отраслью российского права, поскольку отвечает за рядовую повседневность и за действия, которые каждый из нас совершает несколько раз на дню: сходили в магазин – гражданское право, решили приобрести автомобиль – гражданское право, затопило квартиру – гражданское право. Если давать характеристику гражданскому праву, то оно является классическим примером частного права с диспозитивным методом правового регулирования.

Однако, для того чтобы понять, что такое гражданское право, необходимо разобраться с понятием гражданско-правового отношения.

Гражданское правоотношение (гражданско-правовое отношение) – это урегулированное нормами гражданского права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу материальных, а также нематериальных благ, выражающееся в наличие у них субъективных прав и обязанностей.

Основания возникновения гражданского правоотношения:

Договоры и иные сделки, предусмотренные законом;

Приобретение имущества;

Создание произведений науки, литературы, искусства;

Причинение вреда и т.д.

Особенности гражданских правоотношений:

Автономия воли участников гражданских правоотношений;

Равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга;

Подчинение сторон только закону и условиям договора;

Наличие у сторон взаимных прав и обязанностей и т.д.

Субъекты гражданских правоотношений:

Физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства);

Юридические лица;

Публично-правовые образования (государство и муниципальные образования, а также международные организации).

Гражданская правосубъектность

Для того чтобы понять, что такое гражданская правосубъектность, необходимо уяснить простую формулу, которая упрощает понимание.

Гражданская правосубъектность = гражданская правоспособность + гражданская дееспособность.

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти. – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти. Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

В зависимости от возраста в юридической науке выделяют уровни гражданской дееспособности.

Полная недееспособность до шести лет.

С 6 до 15 лет у лица возникает частичная дееспособность. Лицо имеет право на осуществление мелких бытовых сделок, может распоряжаться своими денежными средствами, которые предоставляются законными представителями (родители, опекуны, попечители) и имеет право на получение подарков.

С 14 до 16 лет лицо может вносить вклады в банк и может распоряжаться собственным заработком, а также доходом от интеллектуальной собственности.

С 18 лет или с момента эмансипации лица (с момента признания его судом полностью дееспособным) гражданин обладает полной гражданской дееспособностью.

Эмансипация несовершеннолетнего – это процесс признания судом или органом местного самоуправления несовершеннолетнего гражданина, достигшего шестнадцатилетнего возраста, полностью дееспособным по следующим основаниям: работа по трудовому договору, занятие предпринимательской деятельностью или вступление в брак, а также в результате беременности и равно в связи с рождением ребёнка несовершеннолетней девушкой.

Важно знать!

Гражданская правоспособность не может быть ни кем ограничена в отличие от гражданской дееспособности, которую суд может ограничить по разным причинам (наличие психического заболевания, например).

Право собственности

Право собственности – системообразующий институт гражданского права. Без права собственности и свободы предпринимательской деятельности невозможно представить гражданское право, как собственно, и рыночную или смешанную экономику. Право собственности – это фундамент, без которого немыслим весь оборот товаров и услуг, поскольку невозможно продать или купить, завещать или унаследовать то, что кому-то не принадлежит на праве собственности.

Собственность – это принадлежность объектов, средств и продуктов производства субъектам гражданских правоотношений.

Право собственности сводится к классической триаде правомочий. Собственником признается лишь тот, кто может владеть, пользоваться и распоряжаться вещью.

Право владения заключается в физическом господстве над вещью.

Право пользования заключается в том, что лицо может извлекать полезные свойства при задействовании вещи.

Право распоряжения заключается в том, что лицо может определить юридическую судьбу вещи, т.е. продать её, завещать, физически уничтожить, сдать в аренду и т.д.

Например, представьте, что у вас есть шариковая ручка. Когда вы ей физически владеете, то есть держите в руках, вы ее видите, можете пощупать, это значит, что вы ей владеете. Когда вы решите ей пописать, т.е. использовать ее свойства в отправлении чернил на лист бумаги, тогда вы осуществляете правомочие пользования. А когда вы решили её отдать своему однокласснику навсегда, или когда решили выкинуть её в урну, вы распорядились её юридической судьбой. Таким образом, работает право собственности через владение, пользование и распоряжение.

Наследственное право

Наследственное право – это подотрасль гражданского права, которая регулирует общественные отношения по поводу перехода прав и обязанностей от наследодателя к наследнику.

Важно знать!

Наследственное право не является подотраслью семейного права, как может изначально показаться. Наследственное право обслуживает больший круг субъектов, чем члены семьи. Так, гражданин Х может завещать свою квартиру государству или иному третьему лицу, с которым у него нет родственных связей. У наследственного и семейного права разных предмет правового регулирования.

Наследование – это процесс перехода имущества, прав и обязанностей на него от одного лица (наследодателя) к другому лицу (наследнику).

Важно знать!

Когда лицо вступает в наследство он наследует как права умершего, так и обязанности. Наследник не может взять часть наследства, он наследует либо всё, либо ничего. Так, если наследник получил в наследство квартиру с долгами по коммуналке, то он становится её собственником и должником по коммуналке одновременно.

Субъекты и объекты наследственного права

Субъектом наследственных правоотношения является наследодатель и наследник. Наследодатель всегда один, наследников может быть более одного.

В качестве наследника может выступать:

Физические лица, а также лица, зачатые на момент смерти наследодателя (насцитурусы) и рождённые живыми;

Юридические лица

Государство или муниципальное образование.

Важно знать!

Не каждое лицо может унаследовать имущество от наследодателя. Так, лицо, которое своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовало либо пыталось способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовало или пыталось способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, считается недостойным и не получает наследства (недостойный наследник)

Объектом наследственных правоотношения является имущество наследодателя (наследство/наследственная масса), которое переходит во владение, пользование и распоряжение наследника.

Виды наследования

Наследование по закону – это процедура, по которой наследуется имущество наследодателя, которое не было завещано наследодателем.

Общая масса наследников подразделяется по очередям согласно степени родства или свойства ́ с наследодателем. Принцип наследования согласно очереди заключается в том, что наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют или не приняли наследство или отказались от него, либо утратили на него право (например, недостойные наследники). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

В настоящее время Гражданским кодексом РФ установлены восемь очередей наследников по закону:

Первая очередь – супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);

Вторая очередь – родные братья и сёстры (в том числе неполнородные: единокровные (общий отец) или единоутробные (общая мать)), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления);

Третья очередь – родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления);

Четвёртая очередь – прадедушки и прабабушки;

Пятая очередь – дети племянников и племянниц (внучатые племянники), родные братья и сёстры бабушек и дедушек (двоюродные бабушки и дедушки);

Шестая очередь – внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек);

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Восьмая очередь – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследование по завещанию – процедура, при которой имущество наследуется по завещанию. – процедура, при которой имущество наследуется по завещанию. Завещание – это письменный документ, который составляется гражданином и подлежит нотариальному заверению и в котором содержатся указания о распоряжении своим имуществом (определение юридической судьбы) на случай своей смерти.

Важно знать!

Завещатель на основании принципа свободы завещания вправе определить свой круг наследников, отличный от круга наследников по закону, также завещатель в любое время может изменить условия завещания. Таким образом, завещатель может указать в качестве наследодателя, например, Соединенное Королевство или Интерпол, тем самым, он лишит своих родственников наследственной массы.

Также в качестве особенностей наследования по завещанию и по закону стоит отметить следующее: