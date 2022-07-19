Производство и производительность труда

Стадии производства продукта:
Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.
Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.
Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.
Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).
Производство – создание мороженого.
Распределение – поставки мороженого в магазины.
Обмен – продажа мороженого потребителям.
Потребление – употребление мороженого в пищу.
Общественное производство подразделяется на материальное и нематериальное.
Материальное производство: изготовление вещественных благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства и др.
Нематериальное производство: создание духовных и нравственных ценностей.
Производительность = количество продукции/ t ед.
Основные факторы роста производительности труда:
Рост уровня образования и квалификации работников
Внедрение новых технологий на производство
Организация производства и современные формы стимулирования труда и т.д.