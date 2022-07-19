Производство и производительность труда

Стадии производства продукта:

Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.

Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.

Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.