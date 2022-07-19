Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Социальная сфера
Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Деньги Экономические функции домохозяйства Инфляция Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Товары и услуги Рынок и рыночный механизм Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Производство и производительность труда
Право
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Понятие правоотношений
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Политика
Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Гражданское общество Разделение властей Формы государства Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Местное самоуправление

Производство и производительность труда

Стадии производства продукта:

  1. Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных и общественных потребностей.

  2. Распределение – это разделение произведённого продукта, дохода между участвующими в его производстве.

  3. Обмен – это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди получают деньги или другой продукт.

  4. Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой произведённый продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).

Рассмотрим стадии производства на примере мороженого.

Производство – создание мороженого.

Распределение – поставки мороженого в магазины.

Обмен – продажа мороженого потребителям.

Потребление – употребление мороженого в пищу.

Общественное производство подразделяется на материальное и нематериальное.

  1. Материальное производство: изготовление вещественных благ в отраслях промышленности, сельского хозяйства и др.

  2. Нематериальное производство: создание духовных и нравственных ценностей.

Производительность труда – результативность труда, которая измеряется количеством продукции, произведенной в единицу времени (день, месяц, год и др.).

Производительность = количество продукции/ t ед.

Основные факторы роста производительности труда:

  1. Рост уровня образования и квалификации работников

  2. Внедрение новых технологий на производство

  3. Организация производства и современные формы стимулирования труда и т.д.