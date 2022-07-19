Семейное право

Семейное право – представляет собой самостоятельную отрасль права в системе российского законодательства, которая регулирует брачно-семейные отношения.

Главным источником семейного права является Семейный кодекс РФ. А главным условием для создания семьи является брак.

Брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные (неимущественные) и имущественные права и обязанности и направленный на создание семьи. – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные (неимущественные) и имущественные права и обязанности и направленный на создание семьи. Гражданский брак – это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГС в соответсвие с Семейным кодексом РФ.

Однако в обиходе гражданским браком ошибочно называют простое незарегистрированное сожительство.

Формы брака:

Другие формы брака, признанные обществом, но неофициальные с правовой точки зрения:

Фактический брак (сожительство) – неоформленные юридические отношения.

Религиозный (церковный) брак – брак, зарегистрированный в церкви.

Например, венчание – христинаски обряд бракосочения.

Фиктивный брак – зарегистрированный в органах ЗАГС, но направленный не на создание семьи, а на достижение иных целей. Такой брак не признается в России и при обнаружении подлежит признанию недействительным.

Например, заключение брака иностранной граждански с гражданином РФ с целю получения гражданства недопустимо.

Семейный кодекс РФ и соответствующие нормы права распространяются только на гражданский брак. Остальные формы брака находятся вне сферы регулирования права.

Основные принципы правового регулирования семейно-брачных правоотношений прописаны в Семейном Кодексе РФ:

добровольность брачного союза

равенство прав супругов в семье

разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию

приоритет семейного воспитания детей, забота об их благополучии и развитии

обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи

Глава 3 СК РФ содержит условия и порядок заключения брака.

Условия ЗАКЛЮЧЕНИЯ брака (ст.12 СК РФ):

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление в брак

достижение брачного возраста – 18 лет (при наличии исключительных обстоятельств возраст может быть снижен в порядке, определенном законодательством)

отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (ст. 14 СК РФ)

Обстоятельства, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ вступлению в брак (ст. 14 СК РФ):

принуждение к вступлению в брак

недостижение брачного возраста

заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в зарегистрированном браке; близкими родственниками; лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие психического заболевания; усыновленными и усыновителями.

Факт окончания брачных отношений называется прекращением брака.

Основания ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА (ст. 16 СК РФ):

Смерть одного из супругов

Расторжение брака по заявлению (в органах ЗАГС или в судебном порядке)

Расторжение брака в органах ЗАГС:

При взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; По заявлению одного из супругов, если другой признан судом недееспособным, безвестно отсутствующим или приговорен к лишению свободы сроком более чем на 3 года.

Расторжение брака в судебном порядке:

При взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей; При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; При уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах ЗАГС, несмотря на отсутствие возражений.

Важно!

Существует правило, при котором муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. (ст. 17 СК РФ).

Так же возможно признание брака недействительным в судебном порядке (ст. 27 СК РФ), если:

Нарушены условия заключения брака

Заключён фиктивный брак

Одним из лиц, вступающих в брак, был сокрыт факт наличия заболевания, передающегося половым путём, или ВИЧ-инфекции

Права и обязанности супругов (раздел 3 СК РФ)

При заключении брака супруги приобретают определенный набор прав и обязанностей, которые можно разделить на две большие группы: имущественные и личные неимущественные.

Личные неимущественные отношения супругов возникают по поводу нематериальных благ, которые имеют личную взаимную оценку и неотделимы от лица. возникают по поводу нематериальных благ, которые имеют личную взаимную оценку и неотделимы от лица. Имущественные отношения возникают по поводу собственности супругов.

Личные неимущественные права супругов:

Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства

Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов

Каждый из супругов вправе свободно выбирать фамилию после вступления в брак (он может сохранить свою фамилию, взять фамилию своего супруга или присоединить к своей фамилии фамилию супруга)

Личные неимущественные обязанности супругов:

Строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи

Содействовать благополучию и укреплению семьи

Заботиться о благосостоянии и развитии своих детей

Имущественные права супругов:

Совместная собственность супругов (подлежит разделу при разводе):

Собственность, совместно нажитая в браке

Личная собственность, нажитая до брака, но в которую в период брака были сделаны значительные совместные вложения

Личная собственность супругов (не делится при разводе):

Собственность, нажитая до брака

Собственность, полученная в наследство

Собственность, полученная в результате дарения

Собственность, полученная в награду за достижения

Вещи личного пользования (например, одежда, обувь), КРОМЕ предметов роскоши

Всё имущество, приобретенное супругами во время брака, является общей совместной собственностью. Супруги сообща владеют и пользуются этим имуществом, а распоряжаются по взаимному согласию. При расторжении брака это имущество делится в равных долях, если иное не предусмотрено брачным договором. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗДЕЛУ при расторжении брака имущество, которые является личной собственностью каждого супруга.

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. (ст. 40 СК РФ).

Брачный договор регулирует только имущественные права и обязанности, не противоречащие основным началам семейного права и Конституции РФ.

Права и обязанности детей и родителей (раздел 4 СК РФ) также регулируются по закону.

Права детей:

на имя, отчество, фамилию

жить и воспитываться в семье

на общение с родителями и другими родственниками

на защиту своих прав и законных интересов

на выражение своего мнения

имущественные права (получение содержания от родителей

и других родственников; право собственности на доходы,

полученные им, на имущество, полученное в дар и наследство)

Права родителей:

дать ребенку имя, фамилию, отчество

воспитывать своих детей (является обязанностью одновременно)

право на определение места жительства ребенка

Обязанность детей:

заботиться о своих нетрудоспособных родителях (обязанность совершеннолетних детей)

Обязанность родителей:

воспитывать детей

обеспечить получение общего образования

защита прав детей

содержать своих детей

Семейный кодекс РФ провозглашает обязанность родителей содержать своих детей. И в случае, если родители не предоставляют содержание детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются в судебном порядке.

Алименты ― это средства на содержание, которые в предусмотренных законом случаях, одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу нетрудоспособных нуждающихся ее членов (детей, родителей, одного из супругов).

Размер алиментов зависит от количества детей:

на одного ребенка ― 1/4 доходов родителя

на двух детей ― 1/3 доходов

на трех и более ― 1/2 заработка родителя

Алименты выплачиваются регулярно (как правило, ежемесячно). Выплаты прекращаются по достижении ребенком восемнадцатилетнего возраста.

При лишении родителя родительских прав выплаты алиментов не прекращаются!

Невыплата алиментов может служить основанием для привлечения к юридической ответственности.

Алиментные отношения супругов (раздел 5 СК РФ).

Взаимная обязанность супругов материально поддерживать друг друга является не только моральной, но и правовой. В случае отказа от такой поддержки нуждающийся супруг может обратиться в суд.

Алименты в период брака могут быть взысканы с супруга, который имеет материальные средства, в пользу:

нетрудоспособного нуждающегося супруга;

жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком ― инвалидом с детства I группы.

Режим имущественных прав и обязанностей может быть установлен взаимным соглашением, которое называется брачный договор (контракт).