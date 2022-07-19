Политическая элита

Небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа
Высокий социальный статус
Значительный объем государственной и информационной власти
Непосредственное участие в осуществлении власти
Организаторские способности и талант
Политическая стабильность общества (проявляется в соблюдении баланса интересов между государством и обществом, сохранении мира и легитимном разрешении возникающих проблем).
Оптимальное соотношение между гражданским обществом и государством (провозглашение и соблюдение прав и свобод личности, соблюдение принципов правового государства).
Достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа (чем эффективнее работает политическая власть, тем выше уровень жизни общества).
Национальная безопасность.
разработка политических программ, доктрин, идеологий, законов и др.;
создание «механизмов» реализации политических решений;
организация деятельности государства, политических партий и др.;
выдвижение политических лидеров;
реализация узкогрупповых интересов и целей;
изучение, анализ интересов социальных групп и общностей и др.;
По отношению к власти:
правящая
неправящая (контрэлита)
По уровню принимаемых решений:
высшая (общенациональная)
средняя (региональная)
местная
По выражаемым интересам:
профессиональные
демографические
этнические
религиозные
Таким образом, господство элит закономерно, поскольку именно элита регулирует политическую и экономическую жизнь страны.
Правящая группа всегда владеет некоторыми ресурсами или атрибутами, высоко ценимыми в обществе, такими как средства производства, священнический статус, военная сила, знание и опыт в сфере государственного управления. Все они используются для поддержания власти элиты.
Итальянский юрист, социолог и политик Гаэтано Моска (1858 – 1941) писал:
«Все общества разделены на два класса- управляемый класс и правящий политический класс. Элита теряет власть из-за отрицания ее идеи и политики массами, когда в политический процесс включаются новые политические силы, претендующие на власть, и, если сосредоточена исключительно на себе и постепенно теряет свое политическое и идеологическое влияние. Общества всегда будут управляться элитами с помощью силы, посредством идеологической или политической доктрины, с помощью универсальных иллюзий, основанных на религиозных или националистических чувствах, путем манипуляций».
Для того, чтобы еще более четко представить, что же из себя представляет политическая элита, обратитесь к высказываниям ученых об этой категории граждан: «Лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей области деятельности» В. Парето
«Харизматические личности» М. Вебер
«Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над массой, безотносительно к своему статусу» Ж. Боден
«Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть, организованное меньшинство общества» Г. Моска
«Люди, занимающие высшие места в обществе благодаря своему биологическому и генеическому происхождению» Р. Уильямс
«Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие на социальный прогресс» М. Дюпре
«Лица, получившие в обществе наибольший престиж, статус» Г. Лассуэл
«Лица, получающие материальные и нематериальные ценности в макси-мальном размере» Дж. Бернхейм