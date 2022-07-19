Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 20 Задание 24 Задание 23 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 17 Задание 18 Задание 1 Задание 25 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 19 Задание 21
Право
Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Воинская обязанность Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Конституция РФ Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Законодательство РФ о выборах Особенности административной юрисдикции Понятие и виды юридической ответственности Международное право Особенности уголовного процесса Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Факторы производства и факторные доходные Спрос и предложение Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Постоянные и переменные затраты Ценные бумаги Экономические системы Рынок труда. Безработица Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство
Политика
Понятие власти Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Типология политических режимов Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Политический процесс Государство, его функции Политические партии и движения Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Понятие общественного прогресса Искусство Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Религия Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальный контроль Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная стратификация и мобильность Социальный конфликт Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм

Политическая элита

Политическая элита — относительно небольшая социальная группа, концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках интересов различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических замыслов.

Характерные черты

  • Небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа

  • Высокий социальный статус

  • Значительный объем государственной и информационной власти

  • Непосредственное участие в осуществлении власти

  • Организаторские способности и талант

Например, политическая элита РФ представлена президентом, премьер-министром, членами правительства, депутатами Федерального собрания, судьями Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов, аппаратом администрации президента, членами Совета безопасности, полномочными представителями президента в федеральных округах, главами властных структур в субъектах федерации, высшим дипломатическим и военным корпусом, некоторыми другими государственными должностями, руководством политических партий и крупных общественных объединений, другими влиятельными лицами.

Критерии эффективности деятельности политической элиты

  • Политическая стабильность общества (проявляется в соблюдении баланса интересов между государством и обществом, сохранении мира и легитимном разрешении возникающих проблем).

  • Оптимальное соотношение между гражданским обществом и государством (провозглашение и соблюдение прав и свобод личности, соблюдение принципов правового государства).

  • Достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа (чем эффективнее работает политическая власть, тем выше уровень жизни общества).

  • Национальная безопасность.

Функции политической элиты

  1. разработка политических программ, доктрин, идеологий, законов и др.;

  2. создание «механизмов» реализации политических решений;

  3. организация деятельности государства, политических партий и др.;

  4. выдвижение политических лидеров;

  5. реализация узкогрупповых интересов и целей;

  6. изучение, анализ интересов социальных групп и общностей и др.;

Классификация политической элиты (основания)

По отношению к власти:

  • правящая

  • неправящая (контрэлита)

По уровню принимаемых решений:

  • высшая (общенациональная)

  • средняя (региональная)

  • местная

По выражаемым интересам:

  • профессиональные

  • демографические

  • этнические

  • религиозные

Таким образом, господство элит закономерно, поскольку именно элита регулирует политическую и экономическую жизнь страны.

Правящая группа всегда владеет некоторыми ресурсами или атрибутами, высоко ценимыми в обществе, такими как средства производства, священнический статус, военная сила, знание и опыт в сфере государственного управления. Все они используются для поддержания власти элиты.

Знаете ли вы, что…

Итальянский юрист, социолог и политик Гаэтано Моска (1858 – 1941) писал:

«Все общества разделены на два класса- управляемый класс и правящий политический класс. Элита теряет власть из-за отрицания ее идеи и политики массами, когда в политический процесс включаются новые политические силы, претендующие на власть, и, если сосредоточена исключительно на себе и постепенно теряет свое политическое и идеологическое влияние. Общества всегда будут управляться элитами с помощью силы, посредством идеологической или политической доктрины, с помощью универсальных иллюзий, основанных на религиозных или националистических чувствах, путем манипуляций».

Сущность элиты определениях ученых)

Для того, чтобы еще более четко представить, что же из себя представляет политическая элита, обратитесь к высказываниям ученых об этой категории граждан: «Лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей области деятельности» В. Парето

«Харизматические личности» М. Вебер

«Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над массой, безотносительно к своему статусу» Ж. Боден

«Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть, организованное меньшинство общества» Г. Моска

«Люди, занимающие высшие места в обществе благодаря своему биологическому и генеическому происхождению» Р. Уильямс

«Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие на социальный прогресс» М. Дюпре

«Лица, получившие в обществе наибольший престиж, статус» Г. Лассуэл

«Лица, получающие материальные и нематериальные ценности в макси-мальном размере» Дж. Бернхейм