Политическая элита

Политическая элита — относительно небольшая социальная группа, концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках интересов различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических замыслов.

Характерные черты

Небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа

Высокий социальный статус

Значительный объем государственной и информационной власти

Непосредственное участие в осуществлении власти

Организаторские способности и талант

Например, политическая элита РФ представлена президентом, премьер-министром, членами правительства, депутатами Федерального собрания, судьями Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов, аппаратом администрации президента, членами Совета безопасности, полномочными представителями президента в федеральных округах, главами властных структур в субъектах федерации, высшим дипломатическим и военным корпусом, некоторыми другими государственными должностями, руководством политических партий и крупных общественных объединений, другими влиятельными лицами.

Критерии эффективности деятельности политической элиты

Политическая стабильность общества (проявляется в соблюдении баланса интересов между государством и обществом, сохранении мира и легитимном разрешении возникающих проблем).

Оптимальное соотношение между гражданским обществом и государством (провозглашение и соблюдение прав и свобод личности, соблюдение принципов правового государства).

Достигнутый уровень прогресса и благосостояния своего народа (чем эффективнее работает политическая власть, тем выше уровень жизни общества).

Национальная безопасность.

Функции политической элиты

разработка политических программ, доктрин, идеологий, законов и др.; создание «механизмов» реализации политических решений; организация деятельности государства, политических партий и др.; выдвижение политических лидеров; реализация узкогрупповых интересов и целей; изучение, анализ интересов социальных групп и общностей и др.;

Классификация политической элиты (основания)

По отношению к власти:

правящая

неправящая (контрэлита)

По уровню принимаемых решений:

высшая (общенациональная)

средняя (региональная)

местная

По выражаемым интересам:

профессиональные

демографические

этнические

религиозные

Таким образом, господство элит закономерно, поскольку именно элита регулирует политическую и экономическую жизнь страны.

Правящая группа всегда владеет некоторыми ресурсами или атрибутами, высоко ценимыми в обществе, такими как средства производства, священнический статус, военная сила, знание и опыт в сфере государственного управления. Все они используются для поддержания власти элиты.

Знаете ли вы, что…

Итальянский юрист, социолог и политик Гаэтано Моска (1858 – 1941) писал:

«Все общества разделены на два класса- управляемый класс и правящий политический класс. Элита теряет власть из-за отрицания ее идеи и политики массами, когда в политический процесс включаются новые политические силы, претендующие на власть, и, если сосредоточена исключительно на себе и постепенно теряет свое политическое и идеологическое влияние. Общества всегда будут управляться элитами с помощью силы, посредством идеологической или политической доктрины, с помощью универсальных иллюзий, основанных на религиозных или националистических чувствах, путем манипуляций».

Сущность элиты (в определениях ученых)

Для того, чтобы еще более четко представить, что же из себя представляет политическая элита, обратитесь к высказываниям ученых об этой категории граждан: «Лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей области деятельности» В. Парето

«Харизматические личности» М. Вебер

«Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над массой, безотносительно к своему статусу» Ж. Боден

«Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть, организованное меньшинство общества» Г. Моска

«Люди, занимающие высшие места в обществе благодаря своему биологическому и генеическому происхождению» Р. Уильямс

«Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие на социальный прогресс» М. Дюпре

«Лица, получившие в обществе наибольший престиж, статус» Г. Лассуэл

«Лица, получающие материальные и нематериальные ценности в макси-мальном размере» Дж. Бернхейм