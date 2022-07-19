Понятие общественного прогресса

В обществе постоянно происходят изменения.

Социальные изменения ― это переход общественных явлений и процессов из одного состояния в другое.

Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.

Прогресс (произошло от лат. Progressus — движение вперед, успех) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое изменениями во всех аспектах жизнедеятельности, в результате которого происходит переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, к более совершенному состоянию общества.

Регресс (произошло от лат. Regressus — обратное движение) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое движением от более высоких и совершенных форм к низшим и менее совершенным.

О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:

1) уровень развития науки и техники;

2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.

Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.

Критерии общественного прогресса

Общие критерии:

Развитие производительных сил, включая самого человека

Совершенствование нравственности людей

Развитие человеческого разума

Прогресс науки и техники

Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку

Гуманистические критерии:

Отношение к природе

Степень соблюдения прав человека

Чувство удовлетворенности жизнью

Развитие различных сфер культуры

Уровень образования

Состояние здоровья

Детская и материнская смертность

Средняя продолжительность жизни человека

Особенности прогресса:

Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)

Хотя они подвержены значительным изменениям, но этапы развития этих областей нельзя считать этапами прогрессивного развития от простого к сложному, от менее совершенному к более совершенному. К таким областям относят искусство, религию.

Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)

Благодаря социальным сетям мы быстро узнаем новости и представляем, что происходит у наших знакомых. Но зато у нас остается меньше времени для личного общения и других занятий.

Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.

Стагнация ― это период, в процессе которого движение вперед задерживается, останавливается, а способность к восприятию нового, передового существенно ограничивается.

Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) ― это процесс усовершенствования, применимый к ограниченной сфере общественной жизни или институту, проводимый путем постепенных преобразований, не влекущих существенных, фундаментальных изменений в обществе (судебная реформа, налоговая реформа, реформа образования и т. д.).

Виды реформ:

Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.

Например: Реформы Алекcандра II – крестьянская, земская, судебная, усовершенствовавшие общественные отношения.

Регрессивные (реакционные) – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе.

Например: Контрреформы Александра III, которые привели к усилению консерватизма в управлении.

Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:

Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.

Например: Либерализация цен, деноминация, приватизация, создание высокотехнологичных предприятий.

Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.

Социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу, обеспечение общедоступного образования, здравоохранения и культурного обслуживания населения.

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.

Расширение объема прав и свобод человека и гражданина, принятие поправок к Конституции, изменения в структуре органов государственной власти.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) ― это коренное изменение, перелом в движении развития общества, влекущий изменение всех или большинства сторон общественной жизни, сопровождающийся появлением нового общественного режима, политического строя.

Виды революций:

Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей).

Например: Февральская революция 1917 г. в России.

Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса).

Например: Неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция XVII-XVIII вв.