Понятие общественного прогресса

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 23 Задание 19 Задание 17 Задание 21 Политика: Задания 10, 11 Задание 25 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 24 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Задание 20
Право
Конституция РФ Система российского права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Организационно-правовые формы Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Законотворческий процесс Гражданство РФ Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Понятие и виды юридической ответственности Международное право Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора
Экономика
Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Мировая экономика Экономические системы Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Основные источники финансирования бизнеса Экономика и экономическая наука Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Факторы производства и факторные доходные Рынок и рыночный механизм
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Типология политических режимов Политический процесс Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Понятие власти Политическая система
Человек и общество
Понятие истины, её критерии Мировоззрение, его виды и формы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Понятие общественного прогресса Искусство Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мышление и деятельность Религия Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации

Понятие общественного прогресса

В обществе постоянно происходят изменения.

Социальные изменения ― это переход общественных явлений и процессов из одного состояния в другое.

Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.

Прогресс (произошло от лат. Progressus — движение вперед, успех) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое изменениями во всех аспектах жизнедеятельности, в результате которого происходит переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, к более совершенному состоянию общества.

Регресс (произошло от лат. Regressus — обратное движение) ― это направление развития человеческого общества, характеризуемое движением от более высоких и совершенных форм к низшим и менее совершенным.

О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:

1) уровень развития науки и техники;

2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.

Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.

Критерии общественного прогресса

Общие критерии:

  • Развитие производительных сил, включая самого человека

  • Совершенствование нравственности людей

  • Развитие человеческого разума

  • Прогресс науки и техники

  • Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку

Гуманистические критерии:

  • Отношение к природе

  • Степень соблюдения прав человека

  • Чувство удовлетворенности жизнью

  • Развитие различных сфер культуры

  • Уровень образования

  • Состояние здоровья

  • Детская и материнская смертность

  • Средняя продолжительность жизни человека

Особенности  прогресса:

  • Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)

Хотя они подвержены значительным изменениям, но этапы развития этих областей нельзя считать этапами прогрессивного развития от простого к сложному, от менее совершенному к более совершенному. К таким областям относят искусство, религию.

  • Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)

Благодаря социальным сетям мы быстро узнаем новости и представляем, что происходит у наших знакомых. Но зато у нас остается меньше времени для личного общения и других занятий.

Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.

Стагнация ― это период, в процессе которого движение вперед задерживается, останавливается, а способность к восприятию нового, передового существенно ограничивается.

Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.

Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) ― это процесс усовершенствования, применимый к ограниченной сфере общественной жизни или институту, проводимый путем постепенных преобразований, не влекущих существенных, фундаментальных изменений в обществе (судебная реформа, налоговая реформа, реформа образования и т. д.).

Виды  реформ:

  • Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.

Например: Реформы Алекcандра II – крестьянская, земская, судебная, усовершенствовавшие общественные отношения.

  • Регрессивные (реакционные) – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе.

Например: Контрреформы Александра III, которые привели к усилению консерватизма в управлении.

Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:

  • Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.

Например: Либерализация цен, деноминация, приватизация, создание высокотехнологичных предприятий.

  • Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.

Социальная поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу, обеспечение общедоступного образования, здравоохранения и культурного обслуживания населения.

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.

Расширение объема прав и свобод человека и гражданина, принятие поправок к Конституции, изменения в структуре органов государственной власти.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) ― это коренное изменение, перелом в движении развития общества, влекущий изменение всех или большинства сторон общественной жизни, сопровождающийся появлением нового общественного режима, политического строя.

Виды  революций:

Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей).

Например: Февральская революция 1917 г. в России.

Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса).

Например: Неолитическая революция — 3 тыс. лет; промышленная революция XVII-XVIII вв.