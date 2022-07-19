Понятие общественного прогресса

В обществе постоянно происходят изменения.
Все происходящие изменения в обществе влияют на направление его развития: либо вперёд, либо назад. Можно выделить два основных пути развития общества – это прогресс и регресс.
О том, как отличить более высокий уровень развития от более низкого, существует множество мнений, но в качестве основных критериев прогресса обычно называют следующие:
1) уровень развития науки и техники;
2) гуманистические критерии: наличие в обществе условий для свободного развития личности, осознание обществом ценности человеческой жизни.
Гуманистические критерии являются частью общих критериев, связаны с человеком, развитием его личности, расширением свободы.
Общие критерии:
Развитие производительных сил, включая самого человека
Совершенствование нравственности людей
Развитие человеческого разума
Прогресс науки и техники
Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку
Гуманистические критерии:
Отношение к природе
Степень соблюдения прав человека
Чувство удовлетворенности жизнью
Развитие различных сфер культуры
Уровень образования
Состояние здоровья
Детская и материнская смертность
Средняя продолжительность жизни человека
Особенности прогресса:
Относительность прогресса (существуют области, к которым понятие прогресса не применимо)
Противоречивость прогресса (совершенствование в какой-либо области общественной жизни приводит к негативным изменениям в других)
Движение общества к наилучшей форме может задерживаться стагнацией.
Переход от одного типа общества к другому может происходить путем реформы или революции.
Виды реформ:
Прогрессивные – изменения, приводящие к совершенствованию в какой-либо сфере общества.
Регрессивные (реакционные) – изменения, приводящие к движению назад, ухудшающие что-либо в обществе.
Типы реформ разделяются по сферам общественной жизни:
Экономические – преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, способах осуществления экономической политики.
Социальные – преобразования, непосредственно связанные с социальной структурой общества, уровнем жизни населения.
Политические – изменения в политической сфере общественной жизни.
Виды революций:
Кратковременные (изменения, приводящие к результату за ограниченный промежуток времени, ход которых доступен для восприятия людей).
Долговременные (изменения, приводящие к результату за длительный в масштабах истории промежуток времени, ход которых недоступен для восприятия людей, видны только отдельные проявления данного процесса).