Общество как форма жизнедеятельности людей

Общество (в узком смысле) – совокупность людей, объединенных для удовлетворения общих интересов, совместного выполнения какой-либо деятельности.

Школьный класс, рабочий коллектив, общество любителей кошек.

Общество (в широком смысле) – это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения (всё человечество в прошлом, современности и перспективе).

Человечество в целом: через миллионы лет инопланетные формы жизни исследовали Землю и нашли следы деятельности человечества.

Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определённость. При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов, или подсистем.

Признаки общества как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся открытой системы:

Наличие подсистем общества и отдельных элементов

Экономическая, социальная, политическая и духовные сферы.

Постоянное видоизменение, динамичность, незавершённость

Отмирают одни элементы и им на смену приходят другие: отмирание института рабовладения.

Наличие своих субъективных законов исторического развития

Законы исторического развития возникают, действуют и сходят с исторической арены независимо от воли и сознания людей.

Непредсказуемость, альтернативность, нелинейность развития

Общество может двигаться в сторону прогресса, например, совершенствование нравственности людей, так и наоборот регресса: уничтожение окружающей среды.

Способность преобразовывать мир вокруг себя, в том числе природу

Строительство заводов, мостов, небоскрёбов и т.д.

Самодостаточность, т. е. способность совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия для собственного существования и др.

Ряд государства, вступивши в союз, начали создавать программу по решению проблемы голода в странах Африки.

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Сфера общества – это определенная область общественной жизни, включающая наиболее устойчивые формы взаимодействия людей и социальных групп.

Сферы общественной жизни

Экономическая сфера

Отношения в процессе производства, обмена и потребления

Отношения по поводу права собственности

Отношения в процессе предпринимательской деятельности

Взаимосвязь государства и экономики

Пример: экономические системы; рынки; деньги; бюджет; банки; налоги; безработица и т.д.

Политическая сфера

Отношения по поводу власти и управления обществом

Отношения человека и государства

Отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.

Пример: политика; власть; государство; разделение властей; политические партии; выборы; гражданское общество и т. д.

Социальная сфера

Взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей)

Порядок и принципы этих взаимоотношений

Пример: структура (стратификация) общества; социальные группы социальная мобильность и социальные лифты; национальные отношения; семья.

Духовная сфера

Отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.)

Отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей

Пример: культура; искусство; образование; наука; религия; мораль; нравственность и т. д.

Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и влияют друг на друга:

Местные власти города запретили открывать любые увеселительные заведения: клубы, ночные бары и кафе в одном из криминальных районов на окраине города (политическая сфера). В результате уровень преступности в нем упал, но жителям приходится добираться дольше до мест отдыха и развлечений (социальная сфера). Финансовый кризис сократил реальные доходы населения (экономическая сфера). Граждане стали меньше тратить на развлечения и досуг, ограничивая походы в платные парки, спортивные клубы, стадионы, кафе (социальная сфера). Сегодня Иран - религиозное государство (политическая сфера): вся внутренняя политика, законы принимаются исключительно в интересах мусульман шиитского толка (духовная сфера).

Социальные нормы

Социальные нормы — правила поведения, которые складывались в соответствии с потребностями общества.

Социальные нормы показывают, какие поступки общество одобряет, а какие не одобряет.

Формы социальных норм:

Дозволения (разрешение вести себя определённым образом)

Вы можете переходить дорогу на зелёный цвет светофора

Предписание (требуют определённой модели поведения)

Вы должны переходить дорогу на зелёный цвет светофора

Запрет (указание на действие, которое не следует совершать)

Вам нельзя переходить дорогу на красный цвет светофора

Ступени развития общества

Общество имеет длительную историю и прошло несколько ступеней развития.

Ступени общественного развития:

Традиционное (аграрное)

Индустриальное

Постиндустриальное (информационное)

Характеристики традиционного (аграрного) общества:

Господство натурального хозяйства Семья – главный производитель благ в обществе Высокая роль в социальной жизни церкви и армии Господствуют традиционные религиозные ценности и преобладает устная передача информации

Племя в Африке ведёт натуральное хозяйство, используя ручные орудия труда. Главой племени является старейшина. Все решения в деревни принимаются в соответствии с традициями и обычаями.

Характеристики индустриального общества:

Господство промышленного производства Решающая роль в социальной жизни промышленников и бизнесменов, производящие блага в обществе Сокращение доли населения, занятого в сельском хозяйстве. Рост численности городского населения Возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура

В одном из Европейских городов открылась первая фабрика, поэтому большая часть сельского населения переехала в город для работы на фабрике.

Характеристики постиндустриального (информационного) общества:

Главный фактор производства ‒ информация Производство ориентировано не на увеличение объёмов выпускаемой продукции, а на улучшение её качества Производство услуг в экономике преобладает над производством товаров Ведущими становятся производство научных знаний, научные исследования и разработки, опирающиеся на все-стороннее образование

В одной из Восточных стран информационные технологии являются важнейшим фактором производства. Большинство населения занято в сфере услуг. В этой стране происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни.

Современное общество относится к постиндустриальному (информационному) типу общества.