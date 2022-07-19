Общество как форма жизнедеятельности людей

Школьный класс, рабочий коллектив, общество любителей кошек.
Человечество в целом: через миллионы лет инопланетные формы жизни исследовали Землю и нашли следы деятельности человечества.
Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную определённость. При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов, или подсистем.
Признаки общества как динамической сложноорганизованной саморазвивающейся открытой системы:
Наличие подсистем общества и отдельных элементов
Экономическая, социальная, политическая и духовные сферы.
Постоянное видоизменение, динамичность, незавершённость
Отмирают одни элементы и им на смену приходят другие: отмирание института рабовладения.
Наличие своих субъективных законов исторического развития
Законы исторического развития возникают, действуют и сходят с исторической арены независимо от воли и сознания людей.
Непредсказуемость, альтернативность, нелинейность развития
Общество может двигаться в сторону прогресса, например, совершенствование нравственности людей, так и наоборот регресса: уничтожение окружающей среды.
Способность преобразовывать мир вокруг себя, в том числе природу
Строительство заводов, мостов, небоскрёбов и т.д.
Самодостаточность, т. е. способность совместной деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия для собственного существования и др.
Ряд государства, вступивши в союз, начали создавать программу по решению проблемы голода в странах Африки.
Экономическая сфера
Отношения в процессе производства, обмена и потребления
Отношения по поводу права собственности
Отношения в процессе предпринимательской деятельности
Взаимосвязь государства и экономики
Политическая сфера
Отношения по поводу власти и управления обществом
Отношения человека и государства
Отношения между большими группами населения по вопросам управления, национальных отношений и пр.
Социальная сфера
Взаимоотношения социальных групп между собой (классов, страт, профессиональных и социально-демографических групп, национальных общностей)
Порядок и принципы этих взаимоотношений
Духовная сфера
Отношения людей, в основе которых лежат духовные ценности (культура, религия, образование, наука, мировоззрение и пр.)
Отношения в процессе создания, распространения и усвоения этих ценностей
Все четыре сферы общественной жизни взаимосвязаны и влияют друг на друга:
Местные власти города запретили открывать любые увеселительные заведения: клубы, ночные бары и кафе в одном из криминальных районов на окраине города (политическая сфера). В результате уровень преступности в нем упал, но жителям приходится добираться дольше до мест отдыха и развлечений (социальная сфера).
Финансовый кризис сократил реальные доходы населения (экономическая сфера). Граждане стали меньше тратить на развлечения и досуг, ограничивая походы в платные парки, спортивные клубы, стадионы, кафе (социальная сфера).
Сегодня Иран - религиозное государство (политическая сфера): вся внутренняя политика, законы принимаются исключительно в интересах мусульман шиитского толка (духовная сфера).
Социальные нормы показывают, какие поступки общество одобряет, а какие не одобряет.
Формы социальных норм:
Дозволения (разрешение вести себя определённым образом)
Предписание (требуют определённой модели поведения)
Запрет (указание на действие, которое не следует совершать)
Общество имеет длительную историю и прошло несколько ступеней развития.
Ступени общественного развития:
Традиционное (аграрное)
Индустриальное
Постиндустриальное (информационное)
Характеристики традиционного (аграрного) общества:
Господство натурального хозяйства
Семья – главный производитель благ в обществе
Высокая роль в социальной жизни церкви и армии
Господствуют традиционные религиозные ценности и преобладает устная передача информации
Характеристики индустриального общества:
Господство промышленного производства
Решающая роль в социальной жизни промышленников и бизнесменов, производящие блага в обществе
Сокращение доли населения, занятого в сельском хозяйстве. Рост численности городского населения
Возникает и занимает лидирующие позиции массовая культура
Характеристики постиндустриального (информационного) общества:
Главный фактор производства ‒ информация
Производство ориентировано не на увеличение объёмов выпускаемой продукции, а на улучшение её качества
Производство услуг в экономике преобладает над производством товаров
Ведущими становятся производство научных знаний, научные исследования и разработки, опирающиеся на все-стороннее образование
Современное общество относится к постиндустриальному (информационному) типу общества.