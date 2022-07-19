Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Политическая партия – это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определённых социальных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти или участию в её осуществлении.

Выражение интересов социальных групп (разработка политических программ на основе предвыборных кампаний, за которые голосовали граждане);

Борьба за власть в государстве (законное присвоение мест в государственных органах через выборные процедуры);

1. Идеологическая направленность

Социал-демократические выступают за равенство и за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод.

Коммунистические стремятся к полному равенству и полному огосударствлению экономики, к распределению богатств с учётом интересов всех социальных слоев общества, к полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д.

Консервативные ставят в приоритет традиционные ценности и порядки, социальные или религиозные доктрины. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей.

Либеральные отстаивают права и свободы личности, принципы демократии и правового государства.

Центристские придерживаются промежуточной позиции между консерваторами и коммунистами (правыми)