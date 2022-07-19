Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Борьба за власть в государстве (законное присвоение мест в государственных органах через выборные процедуры);
Участие в осуществлении власти (разработка и принятие соответствующих законов);
Выражение интересов социальных групп (разработка политических программ на основе предвыборных кампаний, за которые голосовали граждане);
Политическое воспитание (проведение встреч со своими избирателями, осуществление политико-просветительской деятельности).
1. Идеологическая направленность
Социал-демократические выступают за равенство и за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод.
Коммунистические стремятся к полному равенству и полному огосударствлению экономики, к распределению богатств с учётом интересов всех социальных слоев общества, к полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д.
Консервативные ставят в приоритет традиционные ценности и порядки, социальные или религиозные доктрины. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей.
Либеральные отстаивают права и свободы личности, принципы демократии и правового государства.
Центристские придерживаются промежуточной позиции между консерваторами и коммунистами (правыми)
Иные идеологии (анархисты, зеленые, либертарианцы и др.)
2. Участие в осуществлении власти
Правящие – это те партии, которые находятся у власти.
Оппозиционные – это те партии, которые не находятся у власти и имеют задачу завоевать власть.
3. Характер организации
Кадровые ориентированы на ближайшие выборы, формируются вокруг нескольких лидеров
Массовые ориентированы на длительное участие в политике, имеют чёткую организацию, местные и молодёжные отделения, ведут систематическую работу с избирателями
Единая Россия
КПРФ (Коммунистическая партия России)
ЛДПР (Либерально-демократическая партия России)
Справедливая Россия
Яблоко
Зеленые (экологические)
Антифашистские (против расовой и национальной дискриминации)
Антивоенные
За сохранение и развитие демократии
Женские, студенческие, молодежные
Политическая партия
Цель – осуществление власти
Наличие строгой организационной структуры
Наличие политической программы
Политическое движение
Цель – влияние на власть
Отсутствие строгой организационной структуры
Политическая программа необязательна