Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Политический режим. Демократия Местное самоуправление Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы
Экономика
Заработная плата и стимулирование труда Товары и услуги Банковские услуги Разделение труда и специализация Факторы производства и факторные доходы Инфляция Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства Деньги Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Рынок и рыночный механизм Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Государственный бюджет
Право
Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Общество как форма жизнедеятельности людей Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни

Политическая партия – это организованная группа единомышленников, выражающая интересы определённых социальных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти или участию в её осуществлении.

Функции (задачи) политической партии

  1. Борьба за власть в государстве (законное присвоение мест в государственных органах через выборные процедуры);

  2. Участие в осуществлении власти (разработка и принятие соответствующих законов);

  3. Выражение интересов социальных групп (разработка политических программ на основе предвыборных кампаний, за которые голосовали граждане);

  4. Политическое воспитание (проведение встреч со своими избирателями, осуществление политико-просветительской деятельности).

Классификация политических партий

1. Идеологическая направленность

  • Социал-демократические выступают за равенство и за более заметное участие государства в жизни общества, в управлении экономикой при сохранении основных свобод.

  • Коммунистические стремятся к полному равенству и полному огосударствлению экономики, к распределению богатств с учётом интересов всех социальных слоев общества, к полному контролю со стороны государства над сферами образования, здравоохранения и т. д.

  • Консервативные ставят в приоритет традиционные ценности и порядки, социальные или религиозные доктрины. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей.

  • Либеральные отстаивают права и свободы личности, принципы демократии и правового государства.

  • Центристские придерживаются промежуточной позиции между консерваторами и коммунистами (правыми)

  • Иные идеологии (анархисты, зеленые, либертарианцы и др.)

2. Участие в осуществлении власти

  • Правящие – это те партии, которые находятся у власти.

  • Оппозиционные – это те партии, которые не находятся у власти и имеют задачу завоевать власть.

3. Характер организации

  • Кадровые ориентированы на ближайшие выборы, формируются вокруг нескольких лидеров

  • Массовые ориентированы на длительное участие в политике, имеют чёткую организацию, местные и молодёжные отделения, ведут систематическую работу с избирателями

Политические партии в РФ

  • Единая Россия

  • КПРФ (Коммунистическая партия России)

  • ЛДПР (Либерально-демократическая партия России)

  • Справедливая Россия

  • Яблоко

Политические движения

Политическое движение – добровольное формирование, возникающее в результате свободного и сознательного стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов.

Виды политических движений

  • Зеленые (экологические)

  • Антифашистские (против расовой и национальной дискриминации)

  • Антивоенные

  • За сохранение и развитие демократии

  • Женские, студенческие, молодежные

Различия в деятельности политических партий и движений

Политическая партия

  • Цель – осуществление власти

  • Наличие строгой организационной структуры

  • Наличие политической программы

Политическое движение

  • Цель – влияние на власть

  • Отсутствие строгой организационной структуры

  • Политическая программа необязательна