Что значит жить по правилам

Многообразие правил

Мы с вами знаем, что в мире существует множество правил, которые регулируют взаимоотношения между людьми. К таким можно отнести социальные, моральные, юридические и другие нормы. Они существовали во все времена человечества. Нам стоит разобраться, что это за правила и чем они отличаются друг от друга.

Все существующие правила можно разделить на несколько классификаций:

По направленности (предписывающие, запрещающие)

Такие правила устанавливают, какое поведение желательно, обязательно, или, наоборот, недопустимо.

Дорожные знаки указывают на должное поведение, например, знак запрещающий обгон или знак обязывающий двигаться со скоростью не быстрее чем 40 км/ч

По степени обязательности (нормы-правила, нормы-ожидания)

Такие правила устанавливают, что обязательно, а что желательно в поведении конкретного человека.

Принято некультурным опаздывать на встречу

По форме (формальные, неформальные)

Такие правила записываются в конкретном документе или приняты в конкретной группе людей, обществе.

Юридические правила записаны в законе, т.е. они формально определены.

В то же время, никакой закон не обязывает нас уступать места пожилым людям в транспорте, но это те самые неформальные нормы поведения, которые принято называть вежливостью, воспитанием и хорошими манерами.

Нормы поведения в обществе могут одновременно попадать под несколько классификаций, так нормы поведения в обществе, которые имеют юридическое предписание, по направленности могут быть запрещающие или предписывающие, это обязательно нормы правила, и обязательно нормы формальные.

Правила также охватывают разное количество людей. Например, законы Российской Федерации обязательны для всех, кто находится на её территории, а вот обычаи или традиции народов России, которые отличаются особым гостеприимством, соблюдаются лишь теми, кто причастен к данным категориям, и для них, безусловно, это тоже является правилами. Существует нормы, которые охватывают практически весь мир, к таким относится этикет, или правила хорошего тона.

Этикет – единая система норм поведения, сложившаяся в рамках определенного общественного круга.

Этикет является целой системой правил, которое состоит из множества конкретных норм. Какие-то из них существуют во всем мире, например, здороваться при встрече, а что-то присуще конкретным группам.

Многие правила действуют во всем мире. Вряд ли вас где-то правильно поймут, если вы будете разговаривать во время премьеры кинофильма или придёте в театр в спортивном костюме.

Подведя итоги, хочется сказать, что многообразие правил в нашем мире действительно велико, и какие-то из них носят достаточной мягкий характер, а какие-то представляют собой достаточно жесткий регулятор поведения.