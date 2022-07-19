Что значит жить по правилам

Мы с вами знаем, что в мире существует множество правил, которые регулируют взаимоотношения между людьми. К таким можно отнести социальные, моральные, юридические и другие нормы. Они существовали во все времена человечества. Нам стоит разобраться, что это за правила и чем они отличаются друг от друга.
Все существующие правила можно разделить на несколько классификаций:
По направленности (предписывающие, запрещающие)
Такие правила устанавливают, какое поведение желательно, обязательно, или, наоборот, недопустимо.
По степени обязательности (нормы-правила, нормы-ожидания)
Такие правила устанавливают, что обязательно, а что желательно в поведении конкретного человека.
По форме (формальные, неформальные)
Такие правила записываются в конкретном документе или приняты в конкретной группе людей, обществе.
Нормы поведения в обществе могут одновременно попадать под несколько классификаций, так нормы поведения в обществе, которые имеют юридическое предписание, по направленности могут быть запрещающие или предписывающие, это обязательно нормы правила, и обязательно нормы формальные.
Правила также охватывают разное количество людей. Например, законы Российской Федерации обязательны для всех, кто находится на её территории, а вот обычаи или традиции народов России, которые отличаются особым гостеприимством, соблюдаются лишь теми, кто причастен к данным категориям, и для них, безусловно, это тоже является правилами. Существует нормы, которые охватывают практически весь мир, к таким относится этикет, или правила хорошего тона.
Этикет является целой системой правил, которое состоит из множества конкретных норм. Какие-то из них существуют во всем мире, например, здороваться при встрече, а что-то присуще конкретным группам.
Многие правила действуют во всем мире. Вряд ли вас где-то правильно поймут, если вы будете разговаривать во время премьеры кинофильма или придёте в театр в спортивном костюме.
Подведя итоги, хочется сказать, что многообразие правил в нашем мире действительно велико, и какие-то из них носят достаточной мягкий характер, а какие-то представляют собой достаточно жесткий регулятор поведения.